Kinotipy na listopad: Spektakulární Godzilla, nové Hunger Games i největší fenomén současnosti

Ani listopad nebude v kinech chudý na slibné či velkolepé filmové novinky, které byste měli vidět na velkém plátně. Plátna se otřesou pod tlakem kroků pokračování dosud nejlepší Godzilly, svět Hunger Games se dočká dalšího ambiciózního prequelu a fanoušci Sylvestera Stalloneho budou svědky zrodu jeho nejikoničtější postavy. V listopadu si v kinech vybere zkrátka každý.
A začneme pěkně zostra. Už 5. listopadu totiž vtrhne do českých kin jeden z největších filmových fenoménů současnosti, dokument o nechvalně známé podvodnici Elizabeth Holmes. Projekt, o němž před dvěma měsíci ještě nikdo nevěděl, se stal ve Spojených státech absolutní senzací a kinohitem, který v tržbách poráží i řadu zvučných hraných titulů. Snímek Nathana Fieldera a Lance Oppenheima se zaměřuje na poslední dny zakladatelky společnosti Theranos na svobodě a svým konceptem dokonale stírá hranici mezi dokumentárním a hraným filmem. Je to film, o němž se vyplatí dopředu vědět co nejméně a o kterém se bude v následujících měsících ještě hodně mluvit.
Ten samý den vtrhne do kin další z možných oscarových favoritů – černohumorná hříčka Divoký kůň Devítka. Nový počin z dílny Martina McDonagha (V Bruggách, Tři billboardy kousek za Ebbingem) bude opět spoléhat na mix cynického humoru s kriminální zápletkou, který bude promíchán takřka v coenovském stylu a za podpory dobové atmosféry. Novinka nás zavede na Velikonoční ostrov během 70. let, kam jsou kvůli svému novému úkolu převedeni agenti CIA Lee (Sam Rockwell) a Chris (John Malkovich). Jenže stárnoucí Chris už není dvakrát ve formě, zapomíná důležité věci a před civilisty si pouští pusu na špacír, a tak dostane Lee za úkol se o svého parťáka postarat. Snímek sklízí skvělé zahraniční ohlasy a o sošku bude bojovat zejména John Malkovich, který se už nyní stává jedním z favoritů v prestižní herecké kategorii.
Pouze o den později, tedy 6. listopadu, pak vtrhne do kin sequel, který rozduní sály silou nevídanou. Japonský spektákl Godzilla -1.0 se stal před lety nečekaným hitem a opulentní událostí, za níž získal režisér Takaši Jamazaki pro přerostlou ještěrku vůbec prvního Oscara v historii a dokázal za poměrně málo peněz vykouzlit hodně velkolepou muziku. Druhý díl proto bude ještě o level epičtější a tvůrci zvedají sázky na tu nejvyšší možnou úroveň. Dva roky po událostech prvního dílu se totiž Godzilla opět vrací a s ní ještě daleko větší hrozba, která nezasáhne pouze do osudu ústřední rodiny Šikišimových, ale také celého Japonska, jemuž se opět vrátí vzpomínky na jadernou katastrofu a zároveň bude možná moci překročit morální hranice, jež by měly zůstat nedotčené. Z prvních ohlasů je však jasné, že z měřítka nového Godzilly se nám bude tajit dech.
12. listopadu se o velký herecký návrat pokusí Johnny Depp v novém zpracování absolutní klasiky Vánoční koleda. V nestárnoucím příběhu od Charlese Dickense promění ikonického mrzouta a škrta Ebenezera Scrooge ve svou tradičně excentrickou a přepálenou postavičku. Do parády si ho však tentokrát vzal nečekaně známý hororový režisér a žánrový experimentátor Ti West, v jehož rukách by tato látka rozhodně neměla skončit jako sváteční sázka na jistotu a jen jako Deppova one-man show. Dá se očekávat, že tato novinka i po trailerech ještě schovává nějaké trumfy v rukávu.
12. listopadu si ale přijdou na své také fanynky českých romantických komedií. Dřevorubec ovšem vypadá na solidní pohodovku, která bude těžit zejména ze záběrů na nádhernou přírodu a chemie mezi ústřední dvojicí. Jana (Pavla Gajdošíková) pracuje v marketingové firmě, je však převelena do vedení pily v Beskydech. Žena nemá s řízením pily žádné zkušenosti, a tak kupí jedno zoufalé rozhodnutí za druhým. Patří mezi ně i vyhození jediného schopného dřevorubce Pavla v podání charismatického Adama Vaculy. Brzy si svou chybu ale uvědomí a rozhodne se jej získat zpět.
Milovníci Sylvestera Stalloneho, filmové nostalgie i běhu do schodů si na své přijdou o týden později, tedy 19. listopadu. Do kin totiž dorazí filmové zpracování hereckých počátků akční ikony, která si příběh boxerského outsidera vybojovala od samotných základů a nechtěla ho dát z ruky. Inspirativní hollywoodský příběh se nyní dočká zřejmě důstojné filmové pocty od režiséra oscarové Zelené knihy Petera Farrellyho. I jeho novinka bude sázet na retro atmosféru i hřejivé feel-good pojetí, které by měl svým výkonem korunovat Anthony Ippolito, který si podle upoutávek dokonale osvojil hercovy grimasy i akcent.
Zatímco Slyovy počátky by mohly do kin nalákat muže, dámské publikum nejspíš (a v mnohem větším počtu) poběží na další prequel ze světa Hunger Games. Úsvit sklizně se zaměří na 50. ročník, kdy se vražedných her účastnil mladý Haymitch Abernathy (dospělou verzi ztvárnil v hlavních filmech Woody Harrelson), který chce přežít a vrátit se k milované dívce. Hlavní hrdina ví, že má jen malé šance přežít, rozhodne se proto vzepřít zavedeným pravidlům i autoritářské moci v čele s diktátorem Snowem (Ralph Fiennes).
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Zdroj: Kinobox