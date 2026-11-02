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Kinotipy na listopad: Spektakulární Godzilla, nové Hunger Games i největší fenomén současnosti

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Ani listopad nebude v kinech chudý na slibné či velkolepé filmové novinky, které byste měli vidět na velkém plátně. Plátna se otřesou pod tlakem kroků pokračování dosud nejlepší Godzilly, svět Hunger Games se dočká dalšího ambiciózního prequelu a fanoušci Sylvestera Stalloneho budou svědky zrodu jeho nejikoničtější postavy. V listopadu si v kinech vybere zkrátka každý.
Kinotipy na listopad: Spektakulární Godzilla, nové Hunger Games i největší fenomén současnosti

Kinotipy na listopad: Spektakulární Godzilla, nové Hunger Games i největší fenomén současnosti

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 18:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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