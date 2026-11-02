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Galaxy Watch zanechávají na zápěstí stopy připomínající popáleniny. Samsung mlčí, případů přibývá napříč modely

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Červené kruhové otisky přesně pod senzorem, puchýře i mrtvé hodinky po probuzení. Hlášení pokrývají už osm modelů Galaxy Watch od roku 2021.
Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 7, čas

Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 7, čas

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 02.11.2026 21:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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