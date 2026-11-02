Galaxy Watch zanechávají na zápěstí stopy připomínající popáleniny. Samsung mlčí, případů přibývá napříč modely

Uživatel vystupující pod přezdívkou ksima_03 si v říjnu 2026 lehl spát s plně nabitými Galaxy Watch 5 Pro na zápěstí. Ráno našel hodinky vypnuté, s vybitou baterií, a na kůži měl výraznou červenou stopu přesně v místě optického senzoru. Na Redditu zveřejnil fotografii a popis svého zážitku, které se rychle rozšířily. Nešlo přitom o jediný podobný případ. Obdobné příspěvky se objevují na Redditu, v komunitě Samsung Members i v americké databázi spotřebitelských hlášení SaferProducts, kterou provozuje Komise pro bezpečnost spotřebitelských výrobků (CPSC). Týkají se modelů Galaxy Watch Active2, Watch4, Watch6, Watch7, Watch8, Watch 5 Pro, Ultra i Ultra 2.
Hlášení mají některé společné rysy: kruhovou nebo oválnou stopu na kůži v místě, kde se nachází střed zadní strany hodinek, zarudnutí, bolestivost a někdy také puchýře či přetrvávající tmavší zabarvení kůže. Bez lékařského vyšetření však nelze určit, zda jde ve všech případech o stejný problém nebo zda mají jednotlivé případy společnou příčinu. Veřejně dohledatelná hlášení podle uvedených příkladů sahají od roku 2021 až do podzimu 2026. Naznačují tedy opakující se problém, samy o sobě ale neprokazují, jak je rozšířený ani co ho způsobuje.
Co Samsung oficiálně říká a co ne
Tvrzení, že „Samsung mlčí“, vychází z rešerše veřejně dostupných informací. Výrobce na svých stránkách zveřejňuje pokyny k
čištění a správnému nošení hodinek, k materiálům přicházejícím do kontaktu s pokožkou i k chování zařízení při přehřátí. Tyto pokyny jsou však obecné: doporučují hodinky udržovat v čistotě, neutahovat řemínek příliš těsně, při podráždění pokožky je na dva až tři dny odložit a při neobvyklém zahřátí je okamžitě sundat.
K 26. říjnu 2026 se nám nepodařilo dohledat samostatné veřejné prohlášení, servisní bulletin ani bezpečnostní upozornění Samsungu, které by se výslovně zabývalo popisovanou sérií případů. Na Samsung Members, kde se některá hlášení objevila přímo na platformě výrobce, reagovali moderátoři podle dostupných příspěvků obecnými doporučeními k údržbě a odkazy na servis. Konkrétní veřejné vysvětlení, proč by hodinky mohly zanechávat stopy na kůži právě v místě senzoru, se dohledat nepodařilo.
Z toho nelze vyvozovat, že Samsung problém záměrně zatajuje. K takovému závěru nejsou k dispozici důkazy. Lze ale konstatovat, že veřejná hlášení popisují podobné potíže u několika generací hodinek a že se nepodařilo dohledat konkrétní veřejnou reakci výrobce, která by se tímto vzorcem zabývala.
Popálenina, nebo kontaktní dermatitida?
Uživatelé ve veřejných příspěvcích často mluví o „popálenině“. Fotografie mohou působit znepokojivě: ukazují ostře ohraničenou kruhovou stopu, zarudnutí a někdy i puchýře. Jenže samotná fotografie nestačí k tomu, aby bylo možné spolehlivě určit příčinu. Může jít o tepelné poškození kůže, tedy popáleninu, ale také o kontaktní dermatitidu, která může podle zdravotnických zdrojů
CDC vyvolat podobné projevy včetně bolesti, otoku a drobných puchýřků.
Důležité je rozlišovat mezi několika možnými příčinami:
Tepelná popálenina vzniká působením nadměrného tepla, které poškodí tkáň. Samsung u svých hodinek popisuje ochranné mechanismy proti přehřátí. Při dosažení určité teploty se má zobrazit varování, při dalším růstu teploty se omezí některé funkce a v krajním případě se zařízení vypne. Konkrétní prahové hodnoty a chování se mohou lišit podle modelu. Kontaktní dermatitida je zánětlivá reakce kůže, kterou mohou vyvolat například některé materiály, pot, vlhkost, tření nebo dlouhodobý tlak. Nemusí při ní docházet k přehřátí zařízení.
Některá veřejná hlášení však zmiňují i další příznaky, které stojí za pozornost. Uživatel hodinek Watch6 například popisoval zahřátí jejich spodní strany a následné vypnutí zařízení. V případě Galaxy Watch 5 Pro se podle uživatelského příspěvku přes noc vybila plně nabitá baterie a hodinky přestaly fungovat. Hlášení týkající se Galaxy Watch6 LTE v databázi SaferProducts zase popisuje opakované přehřívání v souvislosti s nestabilitou mobilního připojení.
Takové popisy mohou vzbuzovat podezření na problém s elektronikou nebo baterií, samy o sobě ale příčinu neprokazují. Bez technické diagnostiky nelze určit, zda šlo o závadu zařízení, běžné podráždění kůže, nebo kombinaci více faktorů. Přesnější je proto hovořit o „stopách připomínajících popáleninu“. Skutečnou diagnózu může stanovit pouze zdravotník.
Napříč generacemi: časová osa veřejných hlášení
Samsung nezveřejňuje souhrnné statistiky reklamací, které by umožnily určit četnost podobných případů. Veřejně dohledatelná hlášení ale podle uvedených příkladů pocházejí z různých let i z několika generací zařízení.
Rok Model Platforma 2021 Active2 / Watch4 Samsung Members 2023 Watch6 Reddit 2025 (březen) Watch7 Samsung Members 2025 (květen) Ultra Reddit 2025 Watch6 LTE SaferProducts/CPSC 2026 (březen) Watch8 Reddit 2026 (říjen) Watch 5 Pro Reddit 2026 (říjen) Ultra 2 Reddit
Jde o osm uvedených veřejných hlášení, která se týkají nejméně osmi modelů či variant. Takový soubor nestačí k závěru, že jde o masový problém. K tomu by byly potřeba například údaje o počtu prodaných zařízení, ověřené servisní záznamy a informace o četnosti závad. Opakující se uživatelská hlášení však představují důvod k dalšímu prověření, zejména pokud popisují podobné příznaky.
Pozornost si zaslouží i ochranné mechanismy proti přehřátí, které Samsung u hodinek uvádí. Pokud přesto dojde k neobvyklému zahřátí nebo se objeví stopa na kůži, nabízí se několik možných vysvětlení: místní zahřívání, které systém nedokáže včas zachytit, varování, kterého si spící uživatel nevšimne, nebo závada, při níž ochranné mechanismy nezareagují očekávaným způsobem. Další možností je, že stopu způsobilo podráždění kůže, nikoli teplo. Žádné z těchto vysvětlení není pro popisované případy obecně potvrzené.
Není to jen Samsung, ale Samsung nemá odpověď
Pro úplnost je třeba dodat, že podobné potíže s podrážděním kůže nebo zahříváním zařízení se mohou objevit i u produktů jiných výrobců.
Apple zveřejňuje doporučení týkající se citlivosti pokožky a přehřívání Apple Watch. Fitbit zase výslovně doporučuje zařízení sundat, pokud je teplé či horké nebo vyvolává pocit pálení.
Z těchto obecných doporučení ale nelze vyvozovat, že jsou problémy jednotlivých značek stejně časté nebo že mají stejnou příčinu. U Galaxy Watch je podstatné především to, že veřejná hlášení popisují stopy na kůži v místě senzoru u několika generací zařízení. K takto popsané sérii případů se nepodařilo dohledat konkrétní veřejné stanovisko Samsungu.
Co dělat, pokud se vám to stane v Česku
Pokud na zápěstí objevíte neobvyklou stopu v místě, kde nosíte hodinky, doporučuje se následující postup:
Hodinky okamžitě sundejte. Vyfotografujte postižené místo i zařízení a poznamenejte si datum, okolnosti a případné další příznaky, například neobvyklé zahřátí nebo náhlé vybití baterie. Pokud máte podezření na závadu, obraťte se na prodejce nebo na podporu Samsungu a domluvte se na posouzení zařízení v autorizovaném servisu. Bezplatná linka Samsungu v Česku je 800 726 786. Při reklamaci si uschovejte potvrzení o jejím uplatnění a související dokumentaci. U spotřebitelských reklamací v Česku platí obecně lhůta 30 dnů na vyřízení, pokud se spotřebitel s prodávajícím nedohodne na delší lhůtě. Pokud došlo také k újmě na zdraví, může jít vedle reklamace zařízení o samostatný nárok na náhradu újmy. Jeho posouzení závisí na konkrétních okolnostech a důkazech.
Preventivně platí jednoduché pravidlo: pokud ucítíte neobvyklé teplo na spodní straně hodinek, zaznamenáte nevysvětlitelně rychlé vybití baterie nebo objevíte zarudnutí pod senzorem, zařízení sundejte a dál ho nepoužívejte, dokud nebude zkontrolováno. Pokud se objeví puchýře, výrazná bolest nebo jiné znepokojivé příznaky, vyhledejte zdravotnickou pomoc.
Samsung sám doporučuje hodinky při neobvyklém zahřátí okamžitě odložit. Plošné doporučení, aby všichni uživatelé přestali nosit Galaxy Watch přes noc, by však bylo vzhledem k dostupným důkazům příliš kategorické. Pokud už se u vás některý z popsaných příznaků objevil, je rozumné noční nošení přerušit a nechat zařízení odborně zkontrolovat.
Veřejná hlášení se objevují už několik let. Konkrétní veřejné vysvětlení, které by popisované případy spojovalo do jednoho problému a objasňovalo jejich příčinu, se zatím nepodařilo dohledat.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík