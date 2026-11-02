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Jana Adámková hlásila počasí na Nově a uváděla zprávy s Voříškem. Dnes zpovídá hosty ve vlastním pořadu

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Jana Adámková pět let hlásila na Nově počasí a pak usedla vedle Karla Voříška do Televizních novin. Když si s manželem přáli druhé dítě, dala přednost rodině a o místo na obrazovce přišla. Letos rozjela vlastní pořad na YouTube a…
Jana Adámková

Jana Adámková

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 19:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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