Zubní pasta smíchaná s jedlou sodou funguje na myši líp než jed z obchodu. Sežerou ji dobrovolně

Myši uhynou do několika hodin. Recept sdílejí tisíce lidí a jeho přitažlivost je jasná: žádné drahé přípravky, žádný deratizátor, jen pět věcí, které většina z nás má doma.
Co přesně recept slibuje a na čem stojí
Princip je jednoduchý: jedlá soda (hydrogenuhličitan sodný) se v žaludku hlodavce setká s kyselinou a uvolní plyn. Myši nedokážou říhat, takže by je rozpínání mělo zahubit. Mouka, cukr a arašídy slouží jako lákadlo, zubní pasta drží směs pohromadě a přidává vůni.
Zní to logicky. Problém je, že v otevřených odborných zdrojích, ať už jde o
UC Integrated Pest Management Program, americké CDC, nebo český metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví k deratizaci, se tato domácí směs nikde neobjevuje. Zubní pasta pak v receptu funguje jako pojivo a pachový nosič, ne jako aktivní složka.
Pro srovnání: u schválených akutních rodenticidů, jako je fosid zinečnatý, existují popsané mechanismy účinku i zdokumentované časové rámce. U kuchyňské směsi nic takového k dispozici není. Což ale neznamená, že nefungují.
Proč může být domácí nástraha nebezpečná
Pozor na to, kam kuličky dáváte. Tato rizika byste měli brát v úvahu:
Děti: Barevné kuličky s vůní zubní pasty a sladkou chutí cukru a arašídů jsou pro malé děti atraktivní. Žádný rodič by je neměl nechávat volně přístupné. Psi: Řada běžných zubních past obsahuje xylitol, který je pro psy vysoce toxický. Podle FDA může u psů vyvolat hypoglykemii už během 10 až 60 minut po pozření. Kočky a další zvířata: Potravinové složky návnady přitahují prakticky jakéhokoli domácího mazlíčka.
Oficiální doporučení, jak česká, tak americká, trvají na tom, že i schválené deratizační přípravky musí být ve vnitřních prostorách umístěny v uzavřených staničkách, mimo dosah dětí a necílových zvířat. Domácí kuličky volně rozložené po kuchyni tuto podmínku z principu nesplňují.
Co skutečně funguje: pasti, utěsnění, úklid
Odborné zdroje se shodují na třech krocích, které mají jasnou prioritu:
Utěsnit vstupy. Myš se protáhne otvorem širokým jako tužka, tedy asi 6 mm. CDC doporučuje projít dům a zacelit spáry kolem potrubí, kabelových průchodek, dveřních prahů i ventilačních otvorů. Ocelová vlna, tmel nebo plech. Tohle je dlouhodobě nejúčinnější opatření, protože řeší příčinu, ne následek. Sklapovací pasti. UC IPM je označuje za preferovanou metodu v domech a garážích s menším výskytem. Oproti jedům mají zásadní výhodu: mrtvou myš najdete hned, odstraníte ji a vyhnete se zápachu rozkládajícího se zvířete uvnitř zdi nebo pod podlahou. Pasti se pokládají podél stěn, za spotřebiče, do tmavých rohů, tam, kde najdete trus, okusy nebo mastné stopy. Schválené rodenticidy až jako poslední krok. Teprve když pasti nestačí, přicházejí na řadu registrované přípravky. V Česku musí být ve vnitřních prostorách umístěny v deratizačních staničkách a podle etikety konkrétního přípravku.
CDC navíc nedoporučuje lepové pasti ani živolovky při domácím výskytu hlodavců. Stresované zvíře více močí, čímž roste hygienické riziko.
Zdroj fotografie: Foto: Freepik Potkani jsou ještě větší problém
Kdo doufá, že kuličky zaberou i na potkany, narazí na další překážku: neofobii. Potkani se nových předmětů a návnad bojí a mohou je první dny až týdny kompletně ignorovat. Profesionální deratizátoři proto pracují s předkrmením, nejdřív nabídnou nenastraženou návnadu, aby si na ni zvíře zvyklo.
Co dělat, když najdete uhynulou myš
Ať už myš zahyne v pasti, po pozření schváleného přípravku, nebo z jiného důvodu, postup je stejný:
Postříkejte tělo dezinfekcí a nechte ji působit minimálně 5 minut. S rukavicemi vložte myš i s okolním materiálem do plastového sáčku, zavažte a vložte do druhého sáčku. Vyhoďte do kryté popelnice. Nikdy nevysávejte a nezametejte nasucho, hrozí rozptýlení patogenů do vzduchu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková