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Zubní pasta smíchaná s jedlou sodou funguje na myši líp než jed z obchodu. Sežerou ji dobrovolně

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Na sociálních sítích a diskusních fórech koluje návod, který zní až příliš jednoduše: smíchejte jedlou sodu, zubní pastu, mouku, cukr a drcené solené arašídy, vytvořte kuličky a rozložte je po domě.
Zubní pasta smíchaná s jedlou sodou funguje na myši líp než jed z obchodu. Sežerou ji dobrovolně

Zubní pasta smíchaná s jedlou sodou funguje na myši líp než jed z obchodu. Sežerou ji dobrovolně

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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