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Důchodci teď dostanou poslední doplatek a pak se všechno změní. Od roku 2027 platí pro důchody nová pravidla

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Slovo „poslední“ a slib nových pravidel znějí u penzí poplašně. Kdo za […]
Důchodci teď dostanou poslední doplatek a pak se všechno změní. Od roku 2027 platí pro důchody nová pravidla

Důchodci teď dostanou poslední doplatek a pak se všechno změní. Od roku 2027 platí pro důchody nová pravidla

Zdroj: Spotřebitelov.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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