Drobnou stavbu vám mohou zbourat, i když jste dodrželi stavební zákon. O této kličce málokdo ví

Když zákon říká ano, ale soused ne
Nový stavební zákon platný od července 2024 vám dovolí postavit skleník, kůlnu nebo altán do čtyřiceti metrů čtverečních a pěti metrů výšky. Dodržíte dva metry od hranice? Nepotřebujete žádné úřední povolení, žádnou kolaudaci.
Většina lidí si myslí, že splněním těchto parametrů získává absolutní ochranu. Vedle stavebního zákona ale existuje ještě zákoník občanský, který chrání právo souseda na slunce, vzduch a klid. A to je silnější zbraň, než si dokážete představit.
Stín, voda a zákon
Mezi veřejností koluje nebezpečná pověra: co povolí stavební předpisy, to nikdo nerozboří. Omyl.
Občanský zákoník zakazuje obtěžovat sousedy nad míru přiměřenou místním poměrům. Takzvanými imisemi přitom nejsou jen hluk, prach nebo zápach. Patří mezi ně také třeba stín. A zákon zvlášť řeší i vodu, která ze střechy nebo jiné stavby stéká na sousední pozemek.
Stavební úřad se na tohle vůbec nedívá. Ten kontroluje metry a kubíky. Váš soused má ale jiné karty – pokud váš zahradní domek nebo skleník vrhá stín na jeho terasu nebo záhon s rajčaty, může vás žalovat u civilního soudu.
Když úřad řekne: To není náš problém
Na internetovém fóru se jeden zoufalý majitel svěřil: „Soused si postavil hned u plotu obří pergolu, sice splnil ty dva metry, ale teď máme na terase tmu jak v hrobě a pěstovat tam můžeme leda tak mech. Stavební úřad nám řekl, že s tím nic neudělá, protože je to drobná stavba. Takže nám nezbývá, než se soudit přes občanský zákoník.“
Tohle je realita. Stavební úřad nemá pravomoc řešit soukromoprávní spory. Nemůže vám pomoci, i kdyby chtěl. A na druhé straně vaši stavbu ani neochrání před stížností sousedů.
Pokud je jediným technickým řešením odstranění nebo snížení stavby, musí ji vlastník zbourat na vlastní náklady.
Jak se bránit, než bude pozdě
Občanský zákoník dává ohroženým sousedům nástroje ještě před tím, než stavba vyroste. Podle paragrafu 1004 o ochraně držby se lze domáhat zákazu provádění stavby u soudu ještě před jejím dokončením.
Pokud máte rozumný důvod obávat se budoucího stínění, můžete požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby v těsné blízkosti společné hranice.
Prevence je levnější než demolice. Vzájemná dohoda je levnější než soudní spor. A slušná komunikace se sousedem je levnější než statisíce vyházené do stavební suti.
Zdroje článku: Sousedská práva: Imise, tvbydleni.cz, akhsp.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková