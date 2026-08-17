Češky přestávají kupovat pečicí papír. Nahrazují ho věcí, která vydrží roky a nic nestojí

Pečicí papír dlouho patřil k základní výbavě každé kuchyně. Kupoval se pořád dokola, obvykle došel zrovna uprostřed pečení a po jediném použití zamířil do koše. Čím dál víc lidí ho proto odkládá a sahá po pomůcce, kterou pořídí jednou a která jim pak slouží klidně několik let. Úplně zadarmo sice není, jenže rozpočítáno na roky používání se její cena blíží nule.
Tenký plát, který zvládne stovky pečení
Řeč je o silikonové pečicí podložce. Vyrábí se z potravinářského silikonu a kvalitnější kusy mají uvnitř skleněné vlákno, které jim dodá pevnost a pomáhá rovnoměrně rozvádět teplo. Je tenká, pružná a na plech se jen položí, načež na ni rovnou skládáte těsto. Vysokým teplotám odolává, běžně kolem 230 až 250 °C, prémiové kusy i více. Skoro nic neváží, v zásuvce zabere minimum místa a pachy z jídla do sebe nenasákne.
Jedna investice za stovky archů papíru
Tady se ukrývá odpověď na to, proč tolik domácností přehodnotilo nákupní seznam. Kvalitní podložku koupíte řádově za 100 až 300 korun a ta vydrží tisíce použití. Za stejnou dobu byste jinak protočili stohy jednorázového papíru, který po každém pečení skončí v koši a odpadem kuchyni jen přitěžuje. Jedna podložka tak zastane stovky archů. Pořizovací cena se vám vrátí a každé další pečení už vás na materiálu nestojí prakticky nic.
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Rozdíl mezi oběma pomůckami přehledně shrnuje následující tabulka:
Parametr Pečicí papír Silikonová podložka Počet použití na jedno použití tisíce použití, vydrží roky Náklady kupuje se pořád dokola 100 až 300 korun jednorázově, pak prakticky nic Odpad a ekologie po použití rovnou do koše, zbytečný odpad jedna zastane stovky archů Konec vymazávání plechů i sypání moukou
Největší kouzlo se skrývá v nepřilnavém povrchu. Nic se na něj nepřilepí, takže plech nemusíte mazat tukem ani sypat moukou. Sušenky, buchty i domácí chleba se propečou rovnoměrně a hotový kousek z podložky sundáte, aniž by se trhal nebo lepil. Využití má i mimo troubu. Nahradí vál, protože se na ní dá pohodlně vyválet těsto, a poradí si i se svinováním štrúdlu nebo rolády. Sehnat se dají i podložky s předkresleným obrysem, který vám pomůže upéct korpus přesně na míru dortové formy.
Přečtěte si také: Ani zmrzlina, ani nanuk. Naše babičky chladily děti v létě pochoutkou za pár haléřů, kterou dnes skoro nikdo nezná Na nepřilnavém povrchu se dá těsto vyválet bez podsypávání moukou a plech není potřeba mazat tukem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Umytí zvládnete za pár vteřin
Úklid po pečení bývá otravný, s podložkou ale sotva stojí za řeč. Drobky z ní srazíte, stačí ji opláchnout pod tekoucí vodou nebo přejet houbičkou a spousta kusů zvládne i myčku. Pak už jen uschne a je připravená na další dávku těsta. Odpadá odmašťování zapečeného plechu, které u papíru nebo mastného pekáče někdy pěkně zabere.
Kvalitu materiálu neošidíte
Pár věcí je ale dobré ohlídat:
kupujte od zavedené značky, u které máte jistotu původu, a vyhněte se nejlevnějším kouskům z neznámých e-shopů, protože podřadný silikon může v rozpálené troubě pouštět do jídla nezdravé látky; ještě v obchodě si najděte, jakou nejvyšší teplotu výrobce garantuje, ať vás v troubě nic nepřekvapí; na řezání podložka není, ostrý nůž ji naruší a opatrnost chce i kov vykrajovátek nebo rádýlka; než ji použijete poprvé, doma ji umyjte a nakrátko rozehřejte v prázdné troubě, aby se odvětraly zbytky z výroby. Kdo nechce utrácet ani korunu
A co když nechcete kupovat vůbec nic? Pak se hodí trik, který znaly už naše babičky. Plech potřete máslem nebo sádlem a poprašte ho hrubou moukou, případně strouhankou. Vznikne tak vlastní tenká vrstva, na které moučník nedrží. Posloužit umí i kvalitní plech s nepřilnavým povrchem, na kterém se dá péct s minimem tuku. Tyhle možnosti nestojí nic navíc, protože suroviny i plech máte doma tak jako tak.
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Zdroje: https://www.blesk.cz/clanek/bydleni-hobby/787977/jak-a-cim-nahradit-pecici-papir-mame-pro-vas-6-praktickych-tipu.html, https://www.radynavsechno.cz/vareni-a-jidlo/cim-nahradit-pecici-papir/, https://www.vitalia.cz/clanky/na-cem-pect-cukrovi-aby-se-nechytlo-pecici-papir-neni-jedina-moznost/, https://www.dumazahrada.cz/clanek/silikonova-podlozka-nahradi-val-pecici-papir-kvalita-20231115.html, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/pecici-podlozka-papir-silikon-teflon