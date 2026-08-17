Tuhle chybu s deodorantem dělá 90 % českých seniorek. Pak se diví, že jim nefunguje tak jak má

Ráno sprcha, pár tahů kuličkou v podpaží a honem ven. Zní to jako naprosto správný postup a přesně takhle to dělá většina z nás. Právě v tomhle pořadí je ale zakopaný pes, protože přípravek dostane tu nejhorší možnou startovní pozici.
Kolik českých žen to tak dělá, nikdo přesně nespočítal. Kosmetici se ale shodují, že jde o vůbec nejrozšířenější zlozvyk, který stojí za větou „mně tenhle deodorant prostě nefunguje“.
Nejlepší čas na antiperspirant je večer
V noci se potní žlázy zklidní a jejich činnost výrazně klesne. Přípravek má proto klid na práci a stihne vývody žláz postupně uzavřít. Výsledkem je suché podpaží, které vydrží i následující den.
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Ranní sprchy se přitom vzdávat nemusíte. Ochrana nanesená večer po opláchnutí vodou zůstává. Kdo chce mít na sobě i vůni, může si ráno přidat lehký deodorant.
Foto: Shutterstock.com Deodorant a antiperspirant si lidé pletou
Deodorant si poradí s bakteriemi, které způsobují zápach, a přidává parfemaci. Množství potu zůstává stejné. Antiperspirant obsahuje hliníkové soli a ty tvorbu potu v podpaží dočasně omezí.
Kdo tedy řeší mokré skvrny na blůze a v koupelně má deodorant, čeká od něj něco, co umí jen antiperspirant. Vyplatí se otočit obal a přečíst si, co jste vlastně koupili.
Přečtěte si také: Ani blond, ani hnědá. Letos v létě frčí tahle 1 barva na vlasy ze zahraničí, která se rozšířila i do Česka Foto: Freepik.com Vlhká pokožka účinek ředí
Druhý častý přešlap je nanášení na vlhké nebo už zpocené podpaží. Voda účinné látky rozředí a reakce proběhne na povrchu kůže místo uvnitř pórů, kde je jí potřeba. Podpaží proto před aplikací pořádně osušte ručníkem nebo počkejte pár minut.
Větší dávka situaci nezachrání. U spreje stačí krátký střik ze vzdálenosti kolem 15 centimetrů, u kuličky tenká vrstva, kterou necháte zaschnout, než se obléknete. Silná vrstva se lepí a zanechává stopy na oblečení.
Po holení dejte pokožce pauzu
Holením se odstraní část svrchní vrstvy kůže a mohou vzniknout drobná poranění. Výrobci proto doporučují na podrážděné podpaží nenanášet žádný přípravek, dokud se kůže neuklidní.
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Citlivější pokožce svědčí varianty bez parfemace a bez alkoholu, protože právě vonné složky a alkohol bývají nejčastějším spouštěčem nepříjemné reakce. Pokud zarudnutí, svědění nebo pálení přetrvává, poraďte se se svým lékařem.
Foto: Freepik.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.vlasta.cz/inspirace/jak-pouzivat-antiperspirant-vs-deodorant/, https://www.ordinace.cz/clanek/deodorant-nebo-antiperspirant-v-cem-se-lisi-a-ktery-je-vhodny-prave-pro-vas/, https://zena.aktualne.cz/moda-a-krasa/plet-a-telo/pouzivate-deodorant-spravne-tyto-caste-chyby-vas-mohou-stat-svezest-i-pohodli, https://www.lifee.cz/5-nejcastejsich-chyb-pri-pouzivani-deodorantu-ci-antiperspirantu-tohle-kazi-jeho-ucinnost-eb381, https://www.nivea.cz/tipy-rady/faq/deodoranty, https://www.eucerin.cz/indikace/poceni/intolerance-na-deodoranty