Ocet ve spreji ničí plevel za hodiny bez chemie. Přidejte jednu přísadu a zbavte se letos plevele až do konce roku

Recept koluje zahrádkářskými skupinami každé jaro znovu: litr kvasného octa, 100 gramů kuchyňské soli, pár kapek saponátu, nastříkat na plevel a hotovo. Fotky sežehlých pampelišek vypadají přesvědčivě, hnědé, scvrklé listy do druhého dne.
Proč to vizuálně funguje tak rychle
Každá složka směsi má svou roli. Ocet, přesněji kyselina octová, je kontaktní herbicid: popálí buněčné stěny listu, se kterým přijde do styku. Český kuchyňský ocet má obvykle 8% koncentraci, což je o něco víc než americký standardní 5% ocet, na kterém staví řada univerzitních studií. Saponát funguje jako smáčedlo, snižuje povrchové napětí kapky, takže se lépe rozprostře po listu a neperlí po voskové vrstvě. Sůl pak zesiluje dehydrataci zasažených pletiv.
Výsledek? Mladý plevel s malými listy, jitrocel, ptačinec, merlík, laskavec, může být do několika hodin hnědý a suchý. Podle
University of Maryland Extension je účinek nejlepší na čerstvě vzešlé jednoleté plevele za teplého slunečného dne. Jenže „popálit list“ a „zničit rostlinu“ jsou dvě různé věci. Pampeliška a mýtus o nezničitelnosti
Tvrzení, že pampeliška přežije i Roundup, potřebuje upřesnění. Česká etiketa přípravku Roundup Klasik pampelišku výslovně uvádí mezi cílovými plevely. Doporučuje na ni vyšší dávku 6 litrů na hektar, aplikaci po nasazení poupat a případné opakování po několika týdnech. Pampeliška tedy není vůči glyfosátu imunní, patří ale mezi odolnější vytrvalé druhy.
Důvod je prostý: kůlový kořen sahající desítky centimetrů do hloubky. Glyfosát se musí dostat přes list do kořene a ne vždy ho zničí celý. Wisconsin Horticulture popisuje, že glyfosát rychle srazí listy, ale kořen pampelišky může přežít a znovu obrážet.
A tady je klíčový rozdíl oproti domácí směsi. Ocet se do kořene nepřesouvá vůbec. Popálí list v místě zásahu, kořen zůstane netknutý. Pampeliška po octovém postřiku vypadá mrtvá, ale za dva týdny vyrazí nové listy ze stejného místa. Podle
Oregon State University Extension jsou vytrvalé plevele jako pampeliška, svlačec, přeslička nebo pcháč pro ocet zásadní problém. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Proč „na celé léto“ neplatí, a co za tím stojí
Ocet nemá žádný reziduální účinek. Nezanechává v půdě bariéru, která by bránila klíčení nových semen. Jakmile směs zaschne, další semenáčky vzcházejí bez překážky. Pro srovnání: ani Roundup Klasik nepůsobí na semena v půdě, jeho etiketa to říká výslovně. Žádný z obou přístupů tedy sám o sobě nezajistí čistý záhon na celou sezonu.
Pokud přesto někdo hlásí, že po octovo-solné směsi záhon zůstal měsíce bez plevele, vysvětlení je pravděpodobně méně příjemné: zasolení. A právě tady začíná problém.
Sůl, tichý zabiják záhonu
Colorado State University Extension uvádí bez obalu: sůl může učinit půdu neobyvatelnou na několik měsíců. Proto ji doporučuje výhradně do spár v dlažbě, na příjezdové cesty nebo na místa, kde nemá nic růst. Ne do zeleninového záhonu. Ne do květinového záhonu.
Sůl se v půdě pohybuje s vodou. Při dešti nebo zálivce migruje do okolí a může poškodit kořeny trávníku i vysazených plodin, které stojí desítky centimetrů od ošetřeného místa. Při opakovaném použití se kumuluje. Zahrádkář, který třikrát za léto postříká záhon solnou směsí, riskuje, že na podzim na stejném místě nevzejde ani salát.
Směs je navíc neselektivní, zasáhne každou zelenou část, na kterou dopadne. Stačí lehký vánek a kapky skončí na listech rajčat nebo fazolí. Česká etiketa Roundupu to formuluje ještě ostřeji: přípravkem nesmí být zasaženy sousední kultury. U domácí směsi žádná etiketa neexistuje, ale fyzikální princip je stejný.
Kde to smysl dává, a kolik to stojí
Cenově je směs nesrovnatelně levnější než registrované herbicidy. Litr kvasného octa vyjde v českém e-shopu na 13 až 31 korun, 100 gramů soli pod korunu, pár mililitrů saponátu na haléře. Celá dávka stojí zhruba 15 až 35 korun. Oproti tomu litr koncentrátu Roundup Klasik Pro se v maloobchodě prodává za 479 korun, menší balení glyfosátového přípravku za 89 korun na 100 mililitrů.
Přímé srovnání „na metr čtvereční“ ale kulhá, komerční koncentráty mají jinou vydatnost, deklarovanou účinnost a registraci. Domácí směs žádnou registraci nemá. Oficiální české zdroje, včetně
ÚKZÚZ, řeší primárně registrované přípravky na ochranu rostlin; samostatný úřední výklad pro domácí směs z octa a soli se nám nepodařilo dohledat.
Kde tedy recept podle nás dává smysl:
Spáry v dlažbě a chodníky – sůl tu nemá co poškodit, kontaktní efekt stačí. Štěrkové příjezdové cesty – opakované zasolení nevadí. Bodový zásah na mladý plevel mimo výsadbu – s důrazem na „bodový“ a „mimo výsadbu“.
Kde naopak ne:
Užitkový záhon – riziko zasolení a poškození plodin. Vytrvalé plevele s hlubokým kořenem – efekt je jen kosmetický. Plošná aplikace kamkoli, kde má něco růst – neselektivita a migrace soli.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková