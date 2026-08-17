Zapomeňte na papírové utěrky. Odborníci označili 1 nejlepší způsob, jak odmastit pánev bez chemie

Po každém smažení zůstane na pánvi mastný film, který se špatně stírá a chytá na sebe další nečistoty. Většina domácností po něm sáhne po roli papírových utěrek nebo po odmašťovači z drogerie. Kuchaři a lidé, kteří o nádobí opravdu pečují, ale roky spoléhají na něco obyčejného, co máte ve spíži pořád po ruce a nestojí skoro nic.
Obyčejná sůl zvládne víc než celá role papíru
Tím pomocníkem je kuchyňská sůl, nejlépe ta hrubozrnná. Funguje totiž hned ve třech rovinách naráz:
zrníčka soli pracují jako jemné abrazivum, které mastnotu a připečené zbytky mechanicky nadzvedne z povrchu; sůl zároveň tuk do sebe vsákne, takže ho na rozdíl od papíru po pánvi jen nerozmažete; do třetice zbaví pánev pachu po spálenině. Přečtěte si také: Kdo má doma tenhle robot z ČSSR, ať ho nevyhazuje. Funguje i po 50 letech a sběratelé za něj dají až 4 000 Kč
Papírová utěrka proti tomu mastnotu většinou jen rozetře a vy spotřebujete jeden útržek za druhým. Sůl odvede tutéž práci za pár korun a látkovou utěrku pak stačí vyprat.
Jak pánev odmastit solí krok za krokem
Postup je jednoduchý a zabere pár minut.
Pánev nejdřív lehce zahřejte, protože na teplém povrchu se mastnota uvolní ochotněji. Na dno nasypte vrstvu soli, klidně čtvrt hrnku. Papírovou nebo látkovou utěrkou začněte drhnout krouživými pohyby. Sůl postupně zešedne, jak na sebe nabaluje tuk a špínu. U odolnějších připálených zbytků přidejte k soli pár kapek oleje. Vznikne hustá pasta, která funguje jako přírodní čisticí krém a nečistoty uvolní, aniž byste museli sáhnout po drátěnce. Nakonec sůl vysypte, pánev vytřete dočista a v případě potřeby krátce opláchněte teplou vodou. Proč se saponátu radši vyhnout
Sůl nevyhrává jen kvůli ceně. Litina a uhlíková ocel si totiž během vaření vypěstují tenký zapečený olejový film, takzvanou patinu. Ta drží kov v suchu a nepouští k němu jídlo. Prostředek na nádobí ovšem tenhle film rozpouští stejně ochotně jako mastnotu. Kdo litinu po každém obědě přejede saponátem, obírá ji o ochranu a brzy se dočká rzi i jídla, které se znovu lepí ke dnu. Sůl proti tomu špínu odstraní a patinu nechá být.
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„Každý materiál vyžaduje trochu jiný přístup, což lidé často podceňují,” uvedla pro web Apetit Viktoriia Ihnatova z firmy zaměřené na kuchyňské vybavení. U nepřilnavých pánví platí skoro opačná logika. Jemnému mycímu gelu povrch odolá, ubližují mu až silné odmašťovače a kovové drátky, které v něm nadělají rýhy. U teflonu proto bohatě stačí měkká houbička a teplá voda, a jestli sáhnete po soli, tak jen zlehka a bez velkého tlaku.
Po umytí pánev osušte a přetřete olejem
U litiny a uhlíkové oceli rozhoduje i to, co s pánví uděláte po umytí. Zbytková vlhkost jim škodí nejvíc, proto pánev do sucha vytřete hned, jak ji opláchnete. Zkušení kuchaři ji navíc na chvilku vrátí na rozpálenou plotnu, aby se z rýh vypařila i voda, na kterou hadřík nedosáhne.
Do vlažného a suchého dna nakonec papírovou utěrkou rozetřete pár kapek rostlinného oleje v co nejtenčím filmu. Kov tím zůstane chráněný před rzí a další smažení půjde hladčeji. Celý ten rituál vám zabere sotva dvě až tři minuty.
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Když je znečištění větší, přiberte k soli ještě jedlou sodu a ocet, dva další levné pomocníky bez chemie. Soda si poradí s tukem, díky jemným zrnkům nadzvedne zapečené usazeniny a k tomu spolehlivě odvětrá pach. Ocet zase rozpouští mastnotu i vodní kámen.
Jedlá soda a ocet pomůžou na silnější špínu, smíchané dohromady se ale navzájem zruší. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pozor ale na rozšířený omyl. Spojovat sodu a ocet v naději, že se jejich síla sečte, nemá smysl. Jedna látka je zásaditá, druhá kyselá, takže se ve vzájemném kontaktu jen zruší. Z efektního bublání proto žádný silný čistič nevznikne, zbude po něm hlavně voda, oxid uhličitý a špetka soli. Rozumnější je nasadit je po sobě. Na mastnotě nechte pár minut pracovat ocet a teprve potom povrch přejeďte sodou.
Zdroje: https://www.flowee.cz/floweecity/styl/8883-jedla-soda-a-ocet-nejlepsi-univerzalni-pomocnici-v-domacnosti, https://www.uklidproklid.eu/blog/cisteni-jedlou-sodou-a-octem–reakce-sody-s-octem-a-jak-je-pouzit-na-uklid/, https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-vycistit-nerezovou-panev-jedla-soda, https://zena-in.cz/clanek/vetsina-cechu-dela-pri-myti-panve-stale-stejnou-chybu-dusledky-se-projevi-az-po-case, https://living.iprima.cz/ekologicke-bydleni/5-tipu-jak-vycistit-pripalenou-panev-bez-chemie, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-vycistit-panev-20330412.html