Tuhle chybu při rozmrazování masa dělá 9 z 10 domácností. Kvůli ní přijdete o šťavnatost i chuť

Maso z mrazáku po uvaření často zklame. Bývá suché, tuhé a chuťově ploché, takže si člověk snadno řekne, že za to může samotné zamražení. Ve skutečnosti za tím stojí něco úplně jiného, a to způsob, jakým jste maso den předtím rozmrazili. Právě tady se schovává chyba, kterou v kuchyni opakuje spousta domácností, aniž by tušily, o kolik se tím připravují.
Proč rozmražené maso ztrácí šťávu i chuť
V mase je schovaná spousta vody a šťávy, kterou drží uvnitř svalová vlákna. Když maso rozmrazujete pomalu, tekutina zůstane převážně tam, kde má být, a kus si udrží šťavnatost, jemnost i vůni. Jakmile ale rozmrazování uspěcháte, vlákna pustí šťávu ven mnohem rychleji a ta se sesbírá na talíři místo v mase.
Čím rychleji maso taje, tím víc téhle chuti a vláhy nenávratně ztratíte. A pokud kus navíc leží ve vlastní uvolněné tekutině, jeho kvalita klesá ještě víc a ve šťávě se rychle množí bakterie.
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Nejčastější prohřešek má jednoduchý základ, totiž netrpělivost. Zmrzlé maso spousta lidí prostě nechá volně ležet na kuchyňské lince, aby do večeře samo roztálo. Další sáhnou po ještě rychlejší zkratce a zmrzlý kus zalijí horkou nebo vlažnou vodou, aby to odsýpalo.
Obojí vypadá prakticky, ale maso to spolehlivě znehodnotí. Při pokojové teplotě i v teplé vodě se povrch masa ohřeje dávno předtím, než rozmrzne jeho vnitřek. Vytéká z něj šťáva a zároveň se na povrchu rozjíždí množení bakterií. Výsledkem je kus, který je zvenčí měkký a kašovitý, uvnitř místy pořád zmrzlý a celkově vysušený.
Nejlepší je nechat maso rozmrznout v lednici
Nejlepší způsob je zároveň ten nejpomalejší. Maso stačí přendat z mrazáku do lednice a nechat ho pozvolna roztát při teplotě kolem čtyř stupňů. Naporcované plátky obvykle rozmrznou přes noc, u velkého kusu počítejte klidně s celým dnem. Odborníci na bezpečnost potravin uvádějí, že na každé zhruba dva a půl kila je potřeba vyhradit v lednici jeden den.
Přečtěte si také: Ani zmrzlina, ani nanuk. Naše babičky chladily děti v létě pochoutkou za pár haléřů, kterou dnes skoro nikdo nezná Pozvolné tání v lednici při teplotě kolem čtyř stupňů udrží šťávu uvnitř masa a zároveň brzdí množení bakterií. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Aby maso neleželo ve vytékající šťávě, položte ho na hlubší talíř nebo na mřížku nad miskou, která tekutinu zachytí. Kus přikryjte a dejte na spodní polici. Odkapávající šťáva tak nestéká na ostatní potraviny a maso zároveň nenasaje cizí pachy z lednice.
Když spěcháte, zachrání vás studená voda
Když jste s časem v úzkých, existuje rychlejší, ale pořád bezpečná cesta. Maso pevně uzavřete do nepropustného sáčku, ponořte ho do studené vody a tu každou půlhodinu vyměňte za čerstvou studenou. Menší balíček bývá hotový zhruba za hodinu.
Sáček je u téhle metody zásadní. Maso ponořené ve vodě bez obalu totiž nasákne a zůstane vodnaté a tuhé. Horkou vodu ani teplé topení k urychlení nikdy nepoužívejte. Poslední možností je rozmrazovací program v mikrovlnce nastavený na nízký výkon. Maso v ní ale nenechávejte dlouho, protože okraje se začnou vařit dřív, než rozmrzne střed, a rozmražený kus pak zpracujte hned.
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Přehled tří způsobů rozmrazování a jejich pravidel shrnuje následující tabulka:
Metoda Jak na to Na co si dát pozor Lednice Maso přendat z mrazáku do lednice (kolem 4 °C), položit na hlubší talíř nebo na mřížku nad miskou, přikrýt a dát na spodní polici; naporcované plátky rozmrznou přes noc, velký kus klidně za celý den. Nejpomalejší, ale nejlepší a nejšetrnější způsob, u kterého si maso udrží šťavnatost i chuť. Studená voda Maso pevně uzavřít do nepropustného sáčku, ponořit do studené vody a tu každou půlhodinu vyměnit za čerstvou studenou; menší balíček bývá hotový zhruba za hodinu. Sáček je zásadní, protože bez obalu maso nasákne a zůstane vodnaté a tuhé; horkou ani teplou vodu nikdy nepoužívat. Mikrovlnka Rozmrazovací program nastavený na nízký výkon. Jen poslední možnost; maso nenechávat dlouho, protože okraje se začnou vařit dřív, než rozmrzne střed, a rozmražený kus zpracovat hned. Špatné rozmrazování ohrožuje i zdraví
Rozmrazování se netýká jen chuti. Špatný postup dokáže maso proměnit i ve zdravotní riziko. Stačí, aby se povrch masa ohřál zhruba nad čtyři stupně, a bakterie, které v mase dřímaly už z doby před zamražením, se pustí do množení. Nejrizikovější je pásmo mezi čtyřmi a šedesáti stupni, kde se choroboplodné zárodky rozjíždějí nejrychleji. Největší opatrnost si zaslouží drůbež a vepřové, u kterých hrozí i salmonela.
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Proto maso patří po celou dobu rozmrazování do chladu. A ještě jedno pravidlo, na které se často zapomíná. Jednou rozmražené syrové maso už nikdy znovu nezamrazujte. Bezpečně to jde až potom, co ho tepelně upravíte.
Zdroje: https://bezpecnostpotravin.cz/termin/rozmrazovani-potravin/, https://prodejny.kaufland.cz/online-magazin/radost-z-vareni/rozmrazovani-masa.html, https://fresh.iprima.cz/magazin/bezpecne-rozmrazovani-masa-nejcastejsi-chyby-a-jak-se-jim-vyhnout-376222, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/rozmrazovani-masa-30001128.html, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/jak-spravne-rozmrazit-maso-co-delat-cemu-se-vyhnout-pri-rozmrazovani-v-mikrovlnce-v, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/chyby-pri-rozmrazovani-masa-a-jak-jim-predejit/