Jablečné řezy se skořicí: Voňavý domácí moučník z plechu pro druhý dech zralých jablek

mám nejradši na podzim, ale pravda je, že u nás se pečou i jindy. Hlavně ve chvíli, kdy je doma Jablečné řezy přemíra jablek a nikomu se nechce loupat je po jednom jen tak na zobání. Tenhle působí na první pohled nenápadně. Jenže právě tím překvapí. moučník Křehké těsto, spousta jablek a v náplni pudink, který všechno udrží pohromadě.
Variant jablečných řezů existuje spousta. Někde se připravují z
, jinde se z nich dělá litého těsta slavnostnější moučník, objevují se i cukrářské verze s měkčím těstem. Tahle podoba stojí na poctivé plechové klasice: dvě placky a mezi nimi silná vrstva jablek. Jeden detail je ale zásadní: náplň nesmí být příliš mokrá. I proto se do ní přidává vanilkový pudink, který přebytečnou šťávu zachytí. A ještě jedna poznámka předem, těsto je lepší nechat v lednici opravdu odpočinout. Jde to i bez toho, ale pak se víc trhá a člověk se zbytečně zlobí nad válečkem. Recept na poctivé jablečné řezy se skořicí
Doba přípravy: 60 minut Co potřebujeme
Těsto: 500 g polohrubé mouky 250 g másla 3 lžíce mléka 3 lžíce cukru 1 balíček prášku do pečiva
Jablečná náplň: 1,5 kg jablek, oloupaných a zbavených jádřinců 10 lžic cukru 3 balíčky vanilkového pudinku v prášku 1 lžička mleté skořice
Na plech: 1 kousek másla na vymazání 1–2 lžíce mouky na vysypání Postup přípravy křehkých jablečných řezů s vanilkovým pudinkem
1. Z
mouky, změklého másla, mléka, cukru a prášku do pečiva rychle vypracujte těsto. Není potřeba ho hníst dlouho, stačí, aby se spojilo.
2. Těsto rozdělte na dvě poloviny, zabalte je a dejte na
30 minut do lednice. Mezitím si připravte plech: vymažte ho máslem a vysypte moukou.
3.
Jablka nakrájejte na menší kousky nebo je nahrubo nastrouhejte. Smíchejte je s cukrem, vanilkovým pudinkem a skořicí. Foto: Cooky.cz, Když jablka dostanou druhý dech: Jablečné řezy voní skořicí a mizí rychleji než káva na stole
4. Troubu předehřejte na
165 °C. První polovinu těsta rozválejte na velikost plechu a přeneste ji na dno. Když se někde protrhne, není třeba to dramatizovat, prostě těsto prsty opravte.
5. Na spodní plát rozprostřete
jablečnou náplň rovnoměrně po celé ploše. Druhou polovinu těsta rozválejte a přiklopte navrch. Pak už jen do trouby.
6. Pečte asi
20 minut, až povrch lehce zezlátne. Po upečení nechte řezy úplně vychladnout, teprve potom je krájejte.
TIP: Pokud máte kyselejší jablka, jsou na tenhle recept podle mě nejlepší. Sladší těsto tím vyváží a výsledek nepůsobí těžce ani přehnaně sladce. Co ještě funguje a proč jsou jablka dobrý nápad
Recept jde upravit i jinak. Kdo chce jemnější náplň, může jablka nahrubo nastrouhat, což se často dělá u litých jablečných řezů. Kdo má radši výraznější strukturu, nechá je na menší kousky. Obojí funguje, jen u strouhané verze bývá víc šťávy, takže bych pudink určitě neubírala.
Kromě
skořice můžete přidat trochu citronové šťávy nebo jemně nastrouhanou citronovou kůru. V některých receptech se objevují i rozinky nebo ořechy, ale tady bych zůstala spíš při zemi. Jablka mají hrát hlavní roli.
A ještě jeden praktický detail: jablka nejsou jen surovina do moučníku. Podle Healthline obsahují vlákninu a vitamin C, zmiňují se u nich také polyfenoly. Samozřejmě, pořád je to moučník, ne krabička se zeleninou. Ale když už péct řezy, pak s ovocem, které má smysl i mimo samotnou chuť.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline