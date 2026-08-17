Muškát přestal kvést a žloutne. Příčinu prozradí místo, kde list mění barvu. Každý vzorec znamená jinou chybu v zálivce

Stačí se podívat na dva muškáty vedle sebe: jeden přelitý, druhý vyschlý. Oba mají žluté listy, jenže vypadají úplně jinak. U prvního je list měkký, plošně zežloutlý, na rubu se mohou objevit drobné vodnaté puchýřky. U druhého žloutnou okraje, jsou suché, lámavé, list se svinuje. Samotná žlutá barva vám tedy neřekne nic; klíč je v trojkombinaci: kde na listu změna začíná, jestli je pletivo měkké nebo suché a jak rychle prosychá substrát v nádobě.
Měkké žloutnutí a puchýřky: obraz přelitého muškátu
Přemokřená pelargonie se prozradí dřív na dotek než pohledem. List je povadlý, ale ne suchý; pletivo je vodnaté, měkké. Žloutnutí bývá plošné, často začíná mezi žilkami, kde se tvoří nepravidelné žluté mapy. Na rubu starších listů se mohou objevit drobné puchýřky, které později hnědnou a korkovatí. Jde o takzvanou oedemu, fyziologickou reakci na přebytek vody v pletivech, kterou
UConn Extension popisuje právě u břečťanolistých pelargonií.
Doprovodné signály přelití:
substrát je vlhký i několik dní po zálivce, v podmisce stojí voda, při vytažení z květináče jsou kořeny hnědé, měkké, případně zapáchají, listy opadávají celé, i když ještě nejsou zcela žluté.
Přelití je pro muškát nebezpečnější než krátké sucho. Kořeny bez kyslíku odumírají, rozvíjí se hniloba a rostlina ztrácí schopnost přijímat vodu; paradoxně pak vypadá, jako by potřebovala zalít.
Zdroj fotografie: Foto: Freepik Suché okraje a křehnutí: obraz podlitého muškátu
Nedostatek vody se na muškátu projevuje jinak. Žloutnutí začíná od špiček a okrajů listů, rychle přechází do hnědnutí. List je suchý, křehký, při ohnutí praská. Podle zahradnictví Spomyšl se u pelargonií nedostatek vody často projeví žloutnutím spodních, nejstarších listů, protože rostlina stahuje zdroje k mladším částem.
Další vodítka podlití:
substrát je prachově suchý, odstává od stěn květináče, nádoba je nápadně lehká, voda při zálivce proteče rovnou ven, aniž se vsákne do balu.
Podlitý muškát se většinou vzpamatuje rychle. Turgor se vrací během hodin po důkladné zálivce. Pokud voda protéká, aniž se substrát nasákne, pomůže spodní zálivka: postavte květináč na pár minut do misky s vodou a nechte bal nasáknout zespodu.
Když to není zálivka: tři stavy, které se snadno pletou
Ne každý žlutý list znamená chybu v zalévání. Tři situace vypadají podobně, ale mají jinou příčinu:
Nedostatek železa – žilky zůstávají zelené, mezižilkové plochy žloutnou, typicky na nejmladších listech. Podle Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ jde o mezižilkovou chlorózu, kterou vyřeší úprava pH substrátu nebo přihnojení chelátem železa. Málo světla – listy blednou do zelenožluta rovnoměrně, stonky se vytahují, rostlina řídne. Žádné suché okraje ani puchýřky. Bakteriální spála – vodnaté skvrny a žlutohnědé V-léze od okraje listu, rychlé vadnutí. Tady zálivka nepomůže; napadené části je třeba odstranit. Praktický test bez měřáku
Nejspolehlivější diagnostika nezačíná u listu, ale u substrátu. Zastrčte prst 3–5 cm hluboko do zeminy. Je vlhká? Nezalévejte. Je suchá i v hloubce? Zalijte důkladně, dokud voda nevyteče drenážním otvorem, a po čtvrt hodině vylijte podmisku. Nemáte chuť strkat prsty do hlíny? Funguje i obyčejná pastelka: vlhká zemina na ní ulpí, suchá ne.
Pro sezónu 2025–2026 platí jednoduchý vzorec: na slunném balkoně a v závěsných nádobách v létě kontrolujte substrát klidně denně, protože vítr a přímé slunce vysušují malé nádoby překvapivě rychle. Naopak v chladných, zatažených úsecích a při přezimování v bytě zálivku výrazně omezte, právě tehdy hrozí přemokření nejvíc.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková