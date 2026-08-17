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Češi chtějí odejít do předdůchodu, ale většina z nich skončí špatně. Kdo nemá naspořenou tuto částku, úředník ho rovnou vyhodí

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Odejít z práce několik let před řádným důchodem nemusí automaticky znamenat předčasnou penzi. Existuje také předdůchod, který má zcela jiná pravidla. Rozhodující nejsou pouze odpracované roky, ale především vlastní úspory. Rozdíl mezi oběma možnostmi může významně ovlivnit příjmy i pozdější starobní důchod.
Předdůchod není předčasný důchod: Bez statisícových úspor na tuto možnost většina lidí nedosáhne.

Předdůchod není předčasný důchod: Bez statisícových úspor na tuto možnost většina lidí nedosáhne.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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