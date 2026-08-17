Mezi Zemí a Magellanovou galaxií proletěl objekt, který váží jako tři Měsíce. Z hvězdy vzniknout nemohl. Zbývá jediné vysvětlení

Kamera DECam na čtyřmetrovém dalekohledu Blanco v Chile tehdy běžela čtvrtou noc průzkumu AMPM, zaměřeného na extrémně krátké mikročočkové události. Mezi miliony světelných křivek vyskočila jedna: hvězda označená jako Phoebe Star se během zhruba šedesáti minut rozsvítila nad svůj obvyklý jas a zase pohasla. Tvar křivky seděl na model gravitačního mikročočkování, tedy situaci, kdy kompaktní objekt projde přes zornou osu mezi námi a vzdálenou hvězdou a jeho gravitace dočasně zesílí její světlo jako přírodní lupa. Autoři studie, zveřejněné 19. května 2026 na arXivu, z délky a tvaru křivky odvodili hmotnost oné „lupy“: řádově dvě až tři hmotnosti Měsíce. Jenže necelý měsíc nato přišel protiargument, který celou interpretaci zpochybnil.
Šedesát minut v Einsteinově lupě
Mikročočkování funguje bez toho, aby objekt v popředí cokoli vyzařoval. Stačí jeho hmotnost a vhodné zarovnání se zdrojem v pozadí. Čím lehčí čočka, tím kratší událost, a právě proto šedesátiminutový Einsteinův čas u Phoebe ukazuje na něco výrazně lehčího, než jsou hvězdné černé díry s hmotnostmi několika Sluncí.
Tým kolem Freda Keye ze Swinburne University spojil světelnou křivku s galaktickými modely rozložení hmoty a bayesovským modelováním. Výsledek: medián hmotnosti pro takzvanou temnohmotnou variantu vyšel na 0,026 hmotnosti Země, v abstraktu studie shrnuto jako 0,032 hmotnosti Země. Obě čísla odpovídají zhruba dvěma až třem hmotnostem Měsíce, s velmi širokou nejistotou, protože z jediné křivky nelze příčnou rychlost ani vzdálenost čočky změřit přímo.
Proč zrovna temnohmotné halo Mléčné dráhy? Podél zorné osy k Velkému Magellanovu oblaku vychází v modelu optická hloubka pro halo o více než pět řádů vyšší než pro hvězdné čočky naší Galaxie nebo samotného oblaku. Preferovaná vzdálenost čočky je asi 18 kiloparseků od Slunce.
Co by to mohlo být, a co asi není
Studie AMPM II připouští dvě hlavní třídy vysvětlení:
- Primordiální černá díra – hypotetický objekt vzniklý v raném vesmíru z kolapsu hustotní fluktuace, nikoli smrtí hvězdy. Hvězdný kolaps nedokáže vyrobit černou díru o hmotnosti tří Měsíců; ta by musela vzniknout zlomek biliontiny sekundy po Velkém třesku.
- Volně putující planeta – chladné těleso bez mateřské hvězdy, které optické průzkumy nevidí, ale gravitačně se projeví stejně.
Samotná křivka mezi oběma variantami nerozlišuje. Rozhoduje pravděpodobnostní model: kolik takových objektů by mělo být v halu versus v galaktickém disku. A právě tady vstupuje do hry klíčový limit. Projekt OGLE z Varšavské univerzity v roce 2024 publikoval analýzu vysokokadenčních dat z Magellanových oblaků a uzavřel, že kompaktní objekty v planetárním až lunárním hmotnostním rozsahu mohou tvořit nanejvýš asi jedno procento veškeré temné hmoty. Ne sto procent. Jedno.
To neznamená, že primordiální černé díry neexistují. Znamená to, že i kdyby Phoebe byla skutečná mikročočková událost způsobená takovým objektem, nešlo by o důkaz, že temná hmota je tvořena drobnými černými dírami. Spíš o vzácný exemplář z okrajového hmotnostního okna.
Měsíc poté: proměnná hvězda, nebo čočka?
Dne 17. června 2026, necelý měsíc po kandidátní studii, zveřejnili Andrzej Udalski a Przemek Mróz z varšavského týmu OGLE nezávislou reanalýzu veřejně dostupných snímků DECam. Jejich závěr je střízlivý a tvrdý zároveň: Phoebe Star podle nich zjasněla opakovaně i v datech z let 2020 a 2021, což je chování typické pro běžnou proměnnou hvězdu, nikoli pro jednorázovou mikročočkovou událost.
Pokud má hvězda vlastní proměnnost, hodinový záblesk z prosince 2019 nemusí mít s gravitační čočkou nic společného. Žádný neviditelný objekt, žádná primordiální černá díra, jen hvězda, která občas změní jas.
Obě práce jsou zatím preprinty bez dokončeného recenzního řízení. Spor není uzavřený.
Proč na tom záleží, i kdyby Phoebe neobstála
Minutová mikročočková astronomie je obor, který teprve vzniká. Dosud existuje jen hrstka podobně krátkých kandidátních událostí: dvě subzemské volně putující planety detekované směrem ke galaktickému centru s časy pod dvě hodiny, tucet rychlých kandidátů z průzkumu Subaru směrem k Andromedě. Phoebe je mezi nimi výjimečná kombinací hodinové délky a směru pohledu do Velkého Magellanova oblaku, kde geometrie zvýhodňuje temnohmotné halo.
A právě proto je důležitá bez ohledu na výsledek sporu. Ukazuje, že dnešní kamery a kadence snímkování už dokážou testovat hmotnostní režim, kde se potkává exoplanetární fyzika s kosmologií temné hmoty. Tranzitní metoda, nejúspěšnější nástroj lovců exoplanet, potřebuje, aby planeta obíhala hvězdu a pravidelně ji zakrývala. Mikročočkování nic takového nevyžaduje, reaguje čistě na gravitaci, a proto vidí i objekty, které nesvítí a nikoho neobíhají.
Nová generace průzkumů už startuje. Kosmický dalekohled Nancy Grace Roman od NASA počítá s mikročočkovým programem zaměřeným na tisíce planet, hvězd i černých děr. A observatoř Vera C. Rubinové zahájila 30. června 2026 desetiletý průzkum LSST, který bude snímat celou jižní oblohu s kadencí, jaká dosud neměla obdobu. Statistika z těchto projektů rozhodne, zda lunární primordiální černé díry existují, ne jedna sporná křivka z jedné prosincové noci.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková