Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička tohoto divného koření do omáčky a pokaždé chutná jako od zkušeného šéfkuchaře

Skoro každý ho má někde vzadu ve skříňce a vytáhne ho jednou za rok k vánočnímu cukroví. Přitom stačí špetka do hrnce a obyčejná domácí omáčka najednou zavoní jako v dobré restauraci. Žádné kouzlo za tím není, jen jednoduchý princip, který zkušení kuchaři dávno znají a naše babičky ho používaly úplně samozřejmě.
Muškátový oříšek vlastně vůbec není ořech
Řeč je o muškátovém oříšku. Jeho název trochu klame, protože s ořechy nemá nic společného. Je to tvrdé jádro pecky z plodu muškátovníku vonného, tropického stromu, jehož žlutavé plody byste na první pohled klidně spletli se zralou meruňkou. Uvnitř se skrývá vrásčité světle hnědé semeno velké dva až čtyři centimetry, a právě to se u nás prodává jako koření.
Jeho chuť je nezaměnitelná. V ústech nejdřív ostře zaštípe a zůstane po ní jemná hořkost, kterou vzápětí vystřídá teplá, sladce kořenitá vůně se stopou hřebíčku. Právě tahle sladce kořenitá vůně dokáže omáčce dodat hloubku, kterou samotná smetana nebo rajčata nikdy nevytvoří.
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Nejznámější spojení je s bešamelem. Klasická bešamelová omáčka se bez špetky muškátu prakticky neobejde a spousta kuchařů by si ji jinak ani nepředstavila. Skvěle ale zafunguje i v dalších krémových základech.
Vyzkoušejte ho:
ve smetanových a sýrových omáčkách; v lasagních a zapékaných těstovinách; ve špenátu, kterému dodá kulatější tón; v bramborové kaši nebo pyré; ve světlém masovém ragú; v hustší krémové polévce.
Všude pracuje stejně: zaokrouhlí chuť a pospojuje ostatní přísady dohromady.
Přečtěte si také: Ani zmrzlina, ani nanuk. Naše babičky chladily děti v létě pochoutkou za pár haléřů, kterou dnes skoro nikdo nezná Nejvíc muškát vynikne v bešamelu a dalších krémových či sýrových omáčkách. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Tajemství je v čerstvosti a správném načasování
Aby koření opravdu zafungovalo, záleží na dvou věcech. První je čerstvost. Mletý muškát z krabičky rychle ztrácí vůni, kdežto celý oříšek si aroma při dobrém skladování drží klidně několik let. Vyplatí se proto koupit celý oříšek a nastrouhat si ho nadrobno přímo do hrnce.
Druhá věc je načasování. Vonné látky, které oříšku dávají jeho charakter, se dlouhým varem vypaří a jejich vůně se z jídla ztratí. Přidávejte ho proto až úplně na závěr.
„Nastrouhejte přímo do pokrmu, respektive na konci vaření,” doporučil pro web Kupi.cz kuchař Jan Čistecký. U masa a ryb platí ještě jedno pravidlo navíc. Nepřidávejte ho před smažením, protože při vysoké teplotě zhořkne.
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U muškátového oříšku se opatrnost vyplácí. Jeho chuť je tak výrazná, že přehnané množství snadno přebije všechno ostatní v hrnci a z jemného dochucení se stane nepříjemně hořká omáčka. Do celého hrnce proto bohatě stačí špetka až malá lžička, a když si nejste jistí, přidávejte postupně a průběžně ochutnávejte.
Střídmost má ještě jeden důvod. Oříšek obsahuje látku zvanou myristicin, která ve větších dávkách působí na nervovou soustavu a může způsobit nevolnost i halucinace. V běžném kuchyňském množství je naprosto neškodný, ale právě proto s ním nemá smysl přehánět.
Proč ho znaly už naše prababičky
Muškátový oříšek rozhodně není žádná novinka. Jeho domovem jsou indonéské Bandské ostrovy a na náš kontinent doputoval zhruba v šestém století, kdy ho sem vozili kupci z Arábie a Indie. Dlouho zůstával vzácný a nákladný. Nejdřív tajili jeho původ arabští obchodníci, později obchod ovládli Portugalci a po nich Holanďané, kteří si na něj na staletí udrželi monopol.
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Do českých kuchyní ale zapadl tak přirozeně, že ho generace hospodyň používaly úplně automaticky. Bere se jako typické zimní koření a nejlíp vynikne v podzimních a zimních jídlech. Naše prababičky přitom žádnou vědu neřešily. Prostě věděly, že špetka do omáčky dokáže s obyčejným jídlem divy, a měly pravdu.
Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/40026-muskatovy-orisek, https://www.kotanyi.com/cz/zobrazit/koreni/muskatovy-orisek/, https://www.jimeto.cz/tajemstvi-muskatoveho-orisku-pro-nas-je-to-aromaticke-koreni-ale-drive-se-vyuzivalo-i-jako-droga/, https://kralovstvichuti.cz/koreni/koreni-podle-jidla/koreni-na-omacky/, https://www.receptia.cz/p/muskatovy-orisek/