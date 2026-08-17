Kdo si ze zájezdu do NDR přivezl tenhle kávový servis, sedí na pokladu. Němečtí sběratelé ho dnes vykupují až za 30 000 Kč

V mnoha domácnostech dodnes stojí v kredenci kávová souprava, kterou kdysi někdo přivezl z výletu do tehdejšího východního Německa. Léta se z ní nepilo, jen se po ní každou sobotu utíral prach. Právě po takových kusech ale dnes sahají sběratelé a za ty nejzachovalejší nabízejí částky, které majitele spolehlivě zaskočí.
Souprava, kterou si Češi vozili přes hranice
Řeč je o porcelánu z bývalé NDR, především o výrobcích značky Kahla z durynského regionu. Nejznámější je série Madonna se zlacenou linkou, jemným perleťovým leskem a romantickými malovanými výjevy. Vedle ní se do Československa vozila i kobaltově modrá souprava s bohatým zlatým dekorem.
V tehdejším východním Německu byl takový servis běžný svatební a výroční dar. Lidé, kteří tam jezdili nakupovat nebo služebně, si ho přiváželi jako suvenýr. Vypadal slavnostně, vydržel desítky let a dal se používat každý den, takže skončil skoro v každé druhé vitríně. Proto se ho do dneška dochovalo tolik.
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Nešlo přitom o žádnou levnou sérii. Tvrdý porcelán se vypaluje při velmi vysokých teplotách, díky čemuž odolá horké vodě i každodennímu mytí. Právě tahle odolnost je důvod, proč velká část souprav přežila půl století v použitelném stavu.
Proč o něj stojí právě němečtí sběratelé
Jde o německý výrobek a největší poptávku má logicky doma. Sbírání porcelánu z časů NDR patří v Německu k oblíbeným koníčkům a dobře zachovalé soupravy se vracejí zpátky za hranice.
Nejsilnější poptávka po východoněmeckém porcelánu je v zemi, odkud pochází. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Do módy se retro porcelán vrací i mezi mladšími lidmi. Střízlivé linie a výraznější barevné kombinace dnes ladí s moderním zařízením, takže po starých soupravách sahají kromě sběratelů i lidé, kteří zabydlují nový byt. Rostoucí zájem tlačí ceny těch nejlepších kusů nahoru.
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Většina souprav se prodává za stovky až nižší tisíce korun. Tolik dostanete za běžný kus s drobným oťukem nebo s chybějícím šálkem.
Úplně jiná čísla platí pro kompletní, bezvadně dochovanou sadu se zlaceným dekorem od žádané značky. Za takové kusy dávají němečtí sběratelé i tisíce eur a ceny těch nejvzácnějších souprav se v přepočtu šplhají až ke 30 000 korunám. Tolik ovšem stojí jen opravdu výjimečný porcelán. Průměrná souprava z kredence se prodá výrazně levněji.
Rozdíl mezi běžnou a výjimečnou soupravou shrnuje následující tabulka:
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Typ soupravy Znaky Orientační cena Běžný kus drobný oťuk nebo chybějící šálek stovky až nižší tisíce korun Výjimečný kus kompletní, bezvadně dochovaná sada se zlaceným dekorem od žádané značky i tisíce eur, až ke 30 000 Kč Podívejte se na dno, tam se pozná cena
Skutečnou hodnotu prozradí až spodní strana. Otočte konvici i šálek a najděte značku výrobce, u které bývá i rok výroby. Podle ní poznáte, jestli držíte v ruce žádanou Kahlu, nebo pozdější a méně cenný dotisk.
Sběratelé se dívají hlavně na značku, teprve potom na dekor. Bez čitelného označení hodnota padá, protože nejde doložit původ ani stáří kusu.
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Cenu zvedá také ruční malba. Ručně zdobené kusy jsou u sběratelů vzácnější a zaplatí za ně víc než za sériový tištěný dekor, který u pozdější produkce převažuje.
Kompletnost a stav rozhodují o všem
Sběratelé chtějí celé soupravy. Konvici, cukřenku, mléčenku, šálky i podšálky, ideálně pro šest nebo dvanáct osob. Jediný chybějící díl srazí cenu okamžitě, i kdyby byl zbytek dokonalý.
Stejně přísně se hodnotí stav. Prasklina jako vlásek, ulomený okraj nebo obroušené zlato dokážou hodnotu srazit i o desítky procent. Materiál sice působí pevně, přesto se snadno poškodí a narušené glazury si znalec všimne okamžitě.
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Než tedy starou soupravu odnesete do bazaru za pár korun, otočte ji, spočítejte díly a pořádně si prohlédněte okraje. Možná máte v kredenci přesně ten kus, o který se němečtí sběratelé přetahují.
Zdroje: https://ifashion-de.decorexpro.com/servizy/madonna/, https://techsvet.cz/zajimavosti/porcelan-ktery-mela-doma-kazda-rodina-stal-10-kcs-dnes-ma-cenu-60-tisic/karolmichalikova/, https://www.umimeporadit.cz/kdo-ma-doma-stary-porcelanovy-servis-po-babicce-nemel-by-ho-prodavat-bez-odhadu-nektere-sady-maji-pro-sberatele-vysokou-cenu, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/porcelan-sberatelstvi-cena/, https://www.tiscali.cz/ozdoba-obyvakovych-sten-za-totality-je-zpet-sberatele-masivne-vykupuji-kobaltovy-porcelan-680530, https://themen.kleinanzeigen.de/magazin/ratgeber/kahla-porzellan-wert-ermitteln/