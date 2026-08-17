Majitelé Galaxy S26 hlásí bílé a černé obrazovky. Samsung reaguje velkou záplatou, která mění více, než čekáte

Kdo v posledních dnech otevřel Nastavení na Galaxy S26 s betou One UI 9 a místo menu uviděl bílou plochu, nebyl sám. Další uživatelé hlásili černou obrazovku při spuštění fotoaparátu z uzamčené obrazovky. Fóra Samsung Members se plnila reporty a Samsung 12. srpna odpověděl pátou betou, která je svým rozsahem spíš generální úklid než běžná záplata. Nejde přitom o žádnou hardwarovou vadu displeje, problém žije čistě v softwaru a pátá beta ho řeší společně s celou řadou dalších nedodělků.
Co přesně ty bílé a černé obrazovky znamenají
Než se rozběhne panika o vadných AMOLED panelech: nic takového se neděje. Podle patch notes, které cituje Android Central, jde o dvě konkrétní softwarové chyby v betě One UI 9:
- Bílá obrazovka v Nastavení – při vstupu do některých podmenu se místo obsahu zobrazila bílá plocha a aplikace zamrzla.
- Černá obrazovka z lockscreenu – při rychlém spuštění fotoaparátu z uzamčené obrazovky se telefon zasekl na černém pozadí, případně výrazně lagoval.
Obě chyby se týkají výhradně beta softwaru, ne stabilního firmwaru. Samsung sám v dokumentaci k beta programu upozorňuje, že testovací verze může obsahovat bugy, nečekané chování i riziko ztráty dat. Příbuzné vizuální problémy se přitom objevovaly už dřív: třetí beta řešila bílou obrazovku při příchozím hovoru, čtvrtá zase černé pozadí po stažení stavové lišty. Pátá beta dočišťuje další scénáře, které se ukázaly až v průběhu testování.
Záplata, která sahá mnohem dál než k displeji
Beta 5 není jednorázová oprava dvou chyb. Je to hutný stabilizační build, který zasahuje do více částí systému najednou:
- Aplikace Telefon – opravený špatně zobrazovaný plovoucí panel ve spodní části obrazovky.
- My Files – odstraněná dočasně prázdná obrazovka v sekci Nedávné soubory.
- Domovská obrazovka – opravené nepřidávání 1×1 zkratek do spodní lišty.
- Video a Photo Editor – odstraněný posunutý nebo blikající náhled.
- Obrazovka obecně – opravené občasné blikání displeje v různých scénářích.
- Wi-Fi – vylepšená stabilita připojení.
K tomu všemu Beta 5 přináší srpnový bezpečnostní balík. Podle oficiálního bezpečnostního bulletinu Samsungu ze 4. srpna 2026 zahrnuje minimálně tři opravy se závažností „High“ a sedm se závažností „Moderate“. Mezi nimi jsou chybějící šifrování v Smart Switch, nesprávné řízení přístupu ve SmartThings, problém s oprávněními v Bixby nebo několik autorizačních chyb v Samsung Health.
Právě tahle šíře záběru dělá z páté bety víc než rutinní záplatu. Podle nás patří k obsahově nejbohatším stabilizačním betám v celém cyklu One UI 9.
Od novinek ke stabilizaci: jak se beta program vyvíjel
První beta One UI 9, kterou Samsung spustil v květnu 2026, byla funkční show: nový Quick Panel, úpravy DeX režimu, nástroj Tape v Samsung Notes, změny v přístupnosti i soukromí. Třetí beta v červnu už přepnula do opravného režimu: řešila ořez náhledu fotoaparátu, vizuální chyby při hovorech a scrollování v My Files. Čtvrtá beta v červenci pokračovala: hodiny na lockscreenu, výkon Quick Panelu, herní navigační lišta.
Pátá beta tento trend potvrzuje a prohlubuje. Nové funkce prakticky nepřidává. Místo toho systematicky prochází konkrétní reprodukovatelné scénáře, které uživatelé nahlásili přes Samsung Members, a jeden po druhém je zavírá. Je to přesně ta fáze vývoje, kdy se software přestává rozšiřovat a začíná tvrdnout.
Kdo záplatu dostane a kdo by měl počkat
Beta 5 není pro všechny majitele Galaxy S26. Dostanou ji pouze uživatelé přihlášení do One UI Beta Programu, a to postupně podle regionu; 12. srpna se začala šířit ve Velké Británii, Koreji a Indii. Oficiálně potvrzené trhy pro beta program jsou Německo, Indie, Korea, Polsko, Velká Británie a USA. Česko v seznamu nefiguruje.
Pokud už v betě jste a trápí vás popsané chyby, aktualizace dává jasný smysl. Pokud v betě nejste a zvažujete vstup kvůli této záplatě, Samsung sám doporučuje zálohu před instalací a upozorňuje na možné problémy. Pro hlavní pracovní telefon je rozumnější počkat na stabilní verzi One UI 9, jejíž přesné datum pro Galaxy S26 Samsung zatím nezveřejnil.
Pátá beta ukazuje, že Samsung bere stabilizaci vážně a nespěchá s vydáním finální verze na úkor kvality. Pro uživatele, kteří zůstali na stabilním firmwaru, je to vlastně ta nejlepší zpráva.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman