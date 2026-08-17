Ani sáček, ani lednice. Houby vydrží čerstvé i týden díky 1 věci, kterou máte ve spíži

Přinesete z lesa plný košík vonících hříbků, necháte je do druhého dne v igelitce v lednici a ráno vás čeká zklamání. Houby jsou osliznuté, mazlavé a půlka putuje rovnou do koše. Přitom by stačilo málo. O čerstvosti hub totiž rozhoduje hlavně to, do čeho je zabalíte, a místo, kam je uklidíte, je až druhé v pořadí. A ten správný pomocník nejspíš leží u vás ve spíži nebo v kuchyňské zásuvce.
Plast a lednice čerstvé houby spíš ničí
Většina lidí hodí houby do plastového sáčku nebo je nechá v misce, ve které je koupila, a strčí je do přihrádky na zeleninu. Právě tady začíná problém. Houby jsou z devadesáti procent voda a v uzavřeném plastu se tahle vlhkost nemá kam podít. Sráží se, houby se v ní dusí a během pár hodin zvlhnou a začnou hnít.
Přihrádka na zeleninu je navíc nejvlhčí kout celé lednice, takže situaci ještě zhoršuje. Zapařené houby přitom nejsou jen nechutné. Při rozkladu bílkovin se z nich stává skutečné riziko a po snědení hrozí žaludeční potíže i otrava, upozorňuje mykolog Petr Souček. Plast a vlhko jsou proto to poslední, co houby potřebují.
Přečtěte si také: Kdo má doma tenhle robot z ČSSR, ať ho nevyhazuje. Funguje i po 50 letech a sběratelé za něj dají až 4 000 Kč Tajemství je obyčejný papír
Ta jedna věc, která houby zachrání, je papír. Bohatě stačí papírová utěrka, čistý papírový ubrousek nebo kus balicího papíru. Papír totiž funguje jako houba na vodu. Nasaje přebytečnou vlhkost, kterou plodnice vydávají, a zároveň je nechá dýchat. Kolem hub tak vznikne suché a vzdušné prostředí, ve kterém plíseň ani sliz nemají šanci se uchytit.
Funguje to na stejném principu jako staré babské triky, kdy se potraviny balily do papíru nebo utěrky, aby vydržely déle svěží. Suchý papír kolem potraviny prostě drží vlhkost pod kontrolou. U hub, které jsou vody plné, se to vyplatí dvojnásob.
Chladná spíž zvládne práci za lednici
A teď to hlavní. Když houby zabalíte do papíru, nemusíte je nutně cpát do lednice. Postačí i chladná, tmavá a suchá spíž, kde se teplota drží mezi nulou a deseti stupni. Přesně takové místo doporučují odborníci pro krátké uskladnění hub úplně stejně jako chladničku.
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Houby volně zabalte do papíru a rozložte je vedle sebe v jedné vrstvě, ať na sobě neleží a nemačkají se. Jak dlouho vydrží, záleží hlavně na druhu. Měkké a vodnaté kousky snězte do dne či dvou. Nejpevnější druhy jako lišky nebo pěstované shiitake vydrží nejdéle a v opravdovém chladu se u nich dostanete klidně k celému týdnu. Jakmile ale houby začnou nepříjemně vonět nebo osliznou, bez váhání je vyhoďte.
Houby před uložením nemyjte
Než houby uklidíte, jednu věc rozhodně nedělejte. Nenamáčejte je do vody a ani je zbytečně neoplachujte. Houby vodu okamžitě nasáknou, ztratí pevnost a na pánvi nebo v troubě se pak rozbřednou na kaši. Navíc si do papíru přinesete přesně tu vlhkost, které se snažíte zbavit.
Nečistoty radši jemně setřete vlhkou utěrkou, případně kartáčkem určeným přímo na houby. U hodně zanesených kousků sáhněte po rychlém proplachu, ale okamžitě je pak osušte do sucha. Kdo chce mít jistotu, měl by houby zpracovat ideálně do jednoho dne od sběru. Poškozené, červivé nebo plesnivé plodnice vytřiďte hned na začátku, ať nenakazí zbytek košíku.
Přečtěte si také: Babičky to věděly: 1 hrnek navíc do vody a knedlíky nikdy nezgumovatí, ani druhý den z lednice Houby nasáknou vodu během chvilky, proto se nečistoty před uložením jen jemně setřou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Když chcete houby uchovat na zimu
Papír a spíž vyřeší pár dní. Na delší zásoby ale sáhněte po osvědčených metodách. Nejjednodušší je sušení:
Houby nakrájejte na tenké plátky. Rozložte je na papír na vzdušném a stinném místě, nebo je dosušte v troubě při teplotě kolem padesáti stupňů. Hotové plátky pak nasypte do zavařovací sklenice. Schovejte do tmavé spíže, kde vám vydrží klidně roky.
Druhou možností je mrazák. Do něj ale dávejte houby vždy až tepelně upravené. Vysoký podíl vody totiž syrovým plodnicím při mražení nesvědčí, takže je předem krátce poduste na pánvi nebo spařte a teprve pak zabalte a zamrazte. Chuti to neublíží a v zimě budete mít po ruce hotový základ na omáčku i polévku.
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Zdroje: https://bohemianfungi.com/2025/09/01/jak-skladovat-cerstve-houby-aby-vydrzely-dele/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/trik-na-prodlouzeni-cerstvosti-potravin/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/14809-jak-zpracovat-houby-z-lesa-konecne-navod-jak-je-spravne-susit-nakladat-i-zamrazovat, https://www.zbozi.cz/magazin/c/jak-skladovat-houby/, https://www.toprecepty.cz/clanky/5504-jak-spravne-skladovat-nasbirane-houby-mykolog-petr-soucek-vysvetluje-co-udelat-uz-v-lese-a-proc-nemrazit-houby-bez-povareni/