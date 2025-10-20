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Tohle dejte přede dveře. Kuna stáhne ocas a odstěhuje se pryč navždy

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Dennívýzva
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Kuna na půdě nebo v autě dokáže pěkně znepříjemnit život. Hluk v noci, poničené kabely a nepořádek na střeše patří mezi nejčastější problémy. Zbavit se jí ale není nemožné. Existuje spousta metod, jak kuně vysvětlit, že u vás není vítána. Od pachových odpuzovačů přes ultrazvuk až po mechanické zábrany. Pojďme si projít tipy, které opravdu fungují a kuně ukážou cestu pryč z vašeho domu.
Tohle dejte přede dveře. Kuna stáhne ocas a odstěhuje se pryč navždy

Tohle dejte přede dveře. Kuna stáhne ocas a odstěhuje se pryč navždy

Doba čtení 4 min

Článek byl poprvé publikován 20.10.2025 11:32

Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:16

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Proč se kuna vrací právě k jednomu autu a proč kouše kabely

Motorový prostor automobilu nabízí kuně kryté místo, ve kterém může odpočívat nebo se pohybovat. Samotné teplo motoru ale nevysvětluje všechna poškození kabelů a hadic.

Kuny si označují teritorium pachovými stopami. Pokud se automobil pohybuje mezi územími různých zvířat, může jedna kuna v motorovém prostoru zachytit pach svého konkurenta. Právě tehdy může reagovat výrazně agresivněji a začít okusovat měkké části, například kabely, hadice nebo izolační materiál.

Proto se problém někdy opakuje u stejného automobilu nebo se objeví například po změně místa parkování. Po zjištěném napadení odborné organizace doporučují motorový prostor zkontrolovat a odstranit pachové stopy; účinnější bývá také mechanická ochrana citlivých částí nebo zabezpečení přístupu do motorového prostoru.

Naopak různé domácí pachové odpuzovače mají velmi nejistý účinek. Kuna si na cizí pach může zvyknout a déšť či běžný provoz jej navíc rychle odstraní.


Zdroje:

  1. ADAC – Marderhochsaison: Schäden im Motorraum https://presse.adac.de/regionalclubs/suedbayern/marderhochsaison-adac-suedbayern-warnt-vor-schaeden-im-motorraum.html
  2. TÜV NORD – Damage to Cars Caused by Martens https://www.tuev-nord.de/en/knowledge/advice-and-tips-mobility/damage-to-cars-caused-by-martens/


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Tento článek byl publikován ze zdrojů Čas pro bydlení

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