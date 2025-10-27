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Jak vyrobit podzimní truhlík z PET lahve. Hotový je za 2 minuty a vypadá lépe než kupovaný

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Plastové lahve často končí v koši. V lepším případě končí v recyklačním centru, kde je materiál využit k výrobě dalších PET lahví a jiných recyklovaných materiálů. Ve skutečnosti však můžete tento odpad zužitkovat i doma.
Pokud Vám chybí místo v truhlíku, vyzkoušejte PET lahev. Může mimo jiné sloužit jako netradiční dekorace

Pokud Vám chybí místo v truhlíku, vyzkoušejte PET lahev. Může mimo jiné sloužit jako netradiční dekorace

Zdroj: Truhlík vyrobený z PET lahve
Doba čtení 3 min

Článek byl poprvé publikován 27.10.2025 12:36

Poslední aktualizace: 21.10.2026 09:51

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Co se s PET lahví skutečně děje po vyhození do žlutého kontejneru

PET lahev nemusí skončit jako odpad. Pokud je správně vytříděná, může se stát surovinou pro další výrobu.

Po svozu se plastový odpad třídí podle materiálu a barvy. PET lahve se následně drtí na malé vločky, které se čistí od zbytků nápojů, etiket a dalších materiálů. Z takto připraveného PET lze vyrábět například polyesterová vlákna, obaly nebo za určitých podmínek znovu nové lahve.

Právě výroba nové lahve ze staré patří mezi nejcennější formy recyklace, protože materiál zůstává v podobném využití. Ne každý PET však lze tímto způsobem recyklovat donekonečna. Materiál se při zpracování postupně mění a kvalitu může zhoršovat také smíchání s jinými plasty.

Použít starou lahev ještě jednou jako truhlík tedy může její život prodloužit. Z pohledu celého systému je ale stejně důležité, aby po skončení tohoto druhého života nakonec skončila ve správném tříděném odpadu.


Zdroje:

  1. European Commission – Plastics https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics_en
  2. European Commission – Packaging waste https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en


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Tento článek byl publikován ze zdrojů Čas pro bydlení

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