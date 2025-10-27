Jak vyrobit podzimní truhlík z PET lahve. Hotový je za 2 minuty a vypadá lépe než kupovaný

Jak vyrobit podzimní truhlík z PET lahve. Hotový je za 2 minuty a vypadá lépe než kupovanýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pokud Vám chybí místo v truhlíku, vyzkoušejte PET lahev. Může mimo jiné sloužit jako netradiční dekoraceZdroj: Truhlík vyrobený z PET lahve
Článek byl poprvé publikován 27.10.2025 12:36
Poslední aktualizace: 21.10.2026 09:51
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Co se s PET lahví skutečně děje po vyhození do žlutého kontejneru
PET lahev nemusí skončit jako odpad. Pokud je správně vytříděná, může se stát surovinou pro další výrobu.
Po svozu se plastový odpad třídí podle materiálu a barvy. PET lahve se následně drtí na malé vločky, které se čistí od zbytků nápojů, etiket a dalších materiálů. Z takto připraveného PET lze vyrábět například polyesterová vlákna, obaly nebo za určitých podmínek znovu nové lahve.
Právě výroba nové lahve ze staré patří mezi nejcennější formy recyklace, protože materiál zůstává v podobném využití. Ne každý PET však lze tímto způsobem recyklovat donekonečna. Materiál se při zpracování postupně mění a kvalitu může zhoršovat také smíchání s jinými plasty.
Použít starou lahev ještě jednou jako truhlík tedy může její život prodloužit. Z pohledu celého systému je ale stejně důležité, aby po skončení tohoto druhého života nakonec skončila ve správném tříděném odpadu.
Zdroje:
- European Commission – Plastics https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics_en
- European Commission – Packaging waste https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en
Na první pohled krásný, hustý a nenáročný. Jenže právě v tom je ten problém. Některé keře vypadají jako...
Na přelomu října a listopadu se hřbitovy po celé zemi promění v klidná místa plná světel a vzpomínek. Lidé...
Nedělní úklid, okno pootevřené, koupelna voní po mýdle. A pak ten malý rituál: kostka droždí mizí ve víru...
Představte si altánek, který nespravujete, jen občas zastřihnete. Nevyžaduje natírání ani opravy střechy....
Web se zaměřuje na bydlení, interiérový design a praktické rady pro domácnost. Čtenáři zde najdou tipy, jak si útulně zařídit byt, jak zrenovovat starší vybavení nebo jak si poradit s běžnými domácími starostmi. Nechybí ani inspirace pro zahradu, pěstování či sezónní údržbu. Články kombinují...Všechny články tohoto autora →