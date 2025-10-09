Večer. V obýváku svítí ostré bílé světlo, závěsy končí kousek pod parapetem a na stěně visí jediný obrázek, trochu vysoko. Všechno působí unaveně. Dáme tomu novou tvář, bez bourání, jen chytrou výměnou tří věcí a s rozpočtem do pěti tisíc korun.
Jak proměnit starý nudný obývák v luxusní elegantní pokoj do 5000 Kč: Stačí vyměnit tyto 3 levné věci
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Článek byl poprvé publikován 09.10.2025 15:35
Poslední aktualizace: 21.10.2026 09:58
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Zkušenost redakce
Pohled redakce: Proč správně velký koberec dokáže změnit celý obývák
Příliš malý koberec uprostřed místnosti může působit jako osamělý ostrůvek. Místo aby nábytek spojil, opticky jednotlivé kusy oddělí.
V obývacím pokoji zpravidla funguje lépe koberec dostatečně velký na to, aby alespoň přední nohy sedačky a křesel stály na jeho ploše. Vytvoří tím jasně vymezenou sedací zónu a nábytek začne působit jako jeden celek.
Velký koberec navíc může změnit vnímání měřítka místnosti. Pokud končí těsně pod konferenčním stolkem, zdůrazní jeho malé rozměry. Pokud zasahuje pod větší část nábytku, prostor může působit souvisleji a klidněji.
Neznamená to, že čím větší koberec, tím lépe. Je vhodné nechat kolem něj viditelný kus podlahy a respektovat proporce místnosti. Nejčastější chybou ale bývá spíš příliš malý než příliš velký rozměr.
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