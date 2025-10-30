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Toto udělejte s kořeny orchidejí do konce října. Na Štědrý den se obsypou obřími květy

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Říjen je pro orchideje obdobím tichých příprav. Zatímco venku padá listí a dny se krátí, uvnitř květináče probíhá nenápadné dění, které rozhodne o tom, jak bude rostlina vypadat v zimě. Právě teď se formuje její síla. Zdravé kořeny a správná péče mohou zajistit, že se orchidej v zimě promění v královnu parapetu obsypanou květy.
Na východním okně se orchidejím daří nejlépe díky rozptýlenému světlu

Na východním okně se orchidejím daří nejlépe díky rozptýlenému světlu

Zdroj: Žena v svetru drží květináč s kvetoucí orchidejí a prohlíží si její květy u okna
Doba čtení 4 min

Článek byl poprvé publikován 30.10.2025 06:24

Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:10

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Proč mají orchideje zelené kořeny a často rostou v průhledných květináčích

Kořeny běžných pokojových orchidejí vypadají úplně jinak než kořeny většiny rostlin v květináči. Není to náhoda. Mnohé druhy pěstovaných orchidejí jsou epifyty, které v přírodě nerostou v zemi, ale přichycují se například na větve stromů.

Jejich kořeny proto obaluje zvláštní houbovitá vrstva nazývaná velamen. Dokáže rychle přijmout a zadržet vodu z deště nebo okolního prostředí a zároveň chrání živou část kořene.

Kořeny některých epifytických orchidejí mohou obsahovat také chlorofyl, takže se podílejí na fotosyntéze. Právě proto není neobvyklé pěstovat například Phalaenopsis v průhledných květináčích.

Barva kořene navíc může pěstiteli něco napovědět. Po namočení bývá zdravý velamen zelenější, zatímco suchý kořen může působit stříbřitě. Samotná barva ale není jediným kritériem zdraví: důležité je také to, zda je kořen pevný a není dutý nebo rozpadlý.


Zdroje:

  1. American Orchid Society – Orchid Roots https://www.aos.org/orchids/orchid-roots
  2. Royal Horticultural Society – Phalaenopsis https://www.rhs.org.uk/plants/phalaenopsis/growing-guide


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Tento článek byl publikován ze zdrojů Čas pro bydlení

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