Toto udělejte s kořeny orchidejí do konce října. Na Štědrý den se obsypou obřími květy

Toto udělejte s kořeny orchidejí do konce října. Na Štědrý den se obsypou obřími květyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na východním okně se orchidejím daří nejlépe díky rozptýlenému světluZdroj: Žena v svetru drží květináč s kvetoucí orchidejí a prohlíží si její květy u okna
Článek byl poprvé publikován 30.10.2025 06:24
Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:10
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Proč mají orchideje zelené kořeny a často rostou v průhledných květináčích
Kořeny běžných pokojových orchidejí vypadají úplně jinak než kořeny většiny rostlin v květináči. Není to náhoda. Mnohé druhy pěstovaných orchidejí jsou epifyty, které v přírodě nerostou v zemi, ale přichycují se například na větve stromů.
Jejich kořeny proto obaluje zvláštní houbovitá vrstva nazývaná velamen. Dokáže rychle přijmout a zadržet vodu z deště nebo okolního prostředí a zároveň chrání živou část kořene.
Kořeny některých epifytických orchidejí mohou obsahovat také chlorofyl, takže se podílejí na fotosyntéze. Právě proto není neobvyklé pěstovat například Phalaenopsis v průhledných květináčích.
Barva kořene navíc může pěstiteli něco napovědět. Po namočení bývá zdravý velamen zelenější, zatímco suchý kořen může působit stříbřitě. Samotná barva ale není jediným kritériem zdraví: důležité je také to, zda je kořen pevný a není dutý nebo rozpadlý.
Zdroje:
- American Orchid Society – Orchid Roots https://www.aos.org/orchids/orchid-roots
- Royal Horticultural Society – Phalaenopsis https://www.rhs.org.uk/plants/phalaenopsis/growing-guide
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