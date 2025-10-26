Máte na zahradě tento keř? Je to zabiják, vykopejte ho ještě před zimou

Máte na zahradě tento keř? Je to zabiják, vykopejte ho ještě před zimouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na první pohled půvabný keř, který však může být nebezpečný pro lidi i zvířataZdroj: Detail žlutých květů štědřence v plném květu na zahradě
Článek byl poprvé publikován 26.10.2025 12:41
Poslední aktualizace: 21.10.2026 09:54
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Jedovatá rostlina nemusí ze zahrady automaticky pryč
Štědřenec obsahuje toxické látky a zvlášť nebezpečná jsou jeho semena. To ale ještě neznamená, že jde o rostlinu, která by „zabíjela zahradu“ nebo vytlačovala vše kolem sebe.
Je dobré rozlišovat tři různé pojmy. Jedovatá rostlina může být nebezpečná po požití. Invazní rostlina se nekontrolovaně šíří a vytlačuje původní druhy. A agresivně rostoucí zahradní rostlina může být pouze obtížně zvládnutelná. Nejde o totéž.
Štědřenec se běžně pěstuje jako okrasná dřevina právě kvůli nápadným žlutým květům. Riziko představuje hlavně tam, kde se k jeho semenům mohou dostat malé děti nebo domácí zvířata.
Samotná přítomnost štědřence proto nemusí být důvodem k okamžitému vykopání celé rostliny. Důležitější je vědět, co na zahradě roste, nepoužívat jeho části k žádné konzumaci a zvážit umístění tam, kde by mohl být snadno dostupný dětem.
Zdroje:
- Royal Horticultural Society – Health and safety in the garden https://www.rhs.org.uk/education-learning/school-gardening/resources/getting-started/health-and-safety-in-the-garden
- Royal Horticultural Society – Laburnum https://www.rhs.org.uk/plants/laburnum
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