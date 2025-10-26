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Máte na zahradě tento keř? Je to zabiják, vykopejte ho ještě před zimou

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Dennívýzva
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Na první pohled krásný, hustý a nenáročný. Jenže právě v tom je ten problém. Některé keře vypadají jako ozdoba zahrady, ale ve skutečnosti škodí víc, než se zdá. Pokud mezi nimi máte i zlatý déšť, neboli štědřenec, možná nastal čas zamyslet se, jestli by nebylo lepší se s ním rozloučit dřív, než přijde zima.
Na první pohled půvabný keř, který však může být nebezpečný pro lidi i zvířata

Na první pohled půvabný keř, který však může být nebezpečný pro lidi i zvířata

Zdroj: Detail žlutých květů štědřence v plném květu na zahradě
Doba čtení 4 min

Článek byl poprvé publikován 26.10.2025 12:41

Poslední aktualizace: 21.10.2026 09:54

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Jedovatá rostlina nemusí ze zahrady automaticky pryč

Štědřenec obsahuje toxické látky a zvlášť nebezpečná jsou jeho semena. To ale ještě neznamená, že jde o rostlinu, která by „zabíjela zahradu“ nebo vytlačovala vše kolem sebe.

Je dobré rozlišovat tři různé pojmy. Jedovatá rostlina může být nebezpečná po požití. Invazní rostlina se nekontrolovaně šíří a vytlačuje původní druhy. A agresivně rostoucí zahradní rostlina může být pouze obtížně zvládnutelná. Nejde o totéž.

Štědřenec se běžně pěstuje jako okrasná dřevina právě kvůli nápadným žlutým květům. Riziko představuje hlavně tam, kde se k jeho semenům mohou dostat malé děti nebo domácí zvířata.

Samotná přítomnost štědřence proto nemusí být důvodem k okamžitému vykopání celé rostliny. Důležitější je vědět, co na zahradě roste, nepoužívat jeho části k žádné konzumaci a zvážit umístění tam, kde by mohl být snadno dostupný dětem.


Zdroje:

  1. Royal Horticultural Society – Health and safety in the garden https://www.rhs.org.uk/education-learning/school-gardening/resources/getting-started/health-and-safety-in-the-garden
  2. Royal Horticultural Society – Laburnum https://www.rhs.org.uk/plants/laburnum


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Tento článek byl publikován ze zdrojů Čas pro bydlení

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