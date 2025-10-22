Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Vysadit tuhle rostlinu na zahradu byla to největší chyba mého života. Za 2 měsíce zničila úplně všechno

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na první pohled působí klidně, skoro až nevinně. Jenže pod tou zelení se skrývá síla, která dokáže proměnit kdysi živou zahradu v prázdné, unavené místo. Rostlina, která se tváří jako ozdoba, začne brzy růst bez omezení, bere z půdy vše, co najde a kolem sebe nechává jen vysílenou zem. To, co mělo přinést krásu, se změní v tichého vetřelce, který pomalu ovládne celý prostor.
Oblíbený popínavec, který může časem udusit vlastní dům

Oblíbený popínavec, který může časem udusit vlastní dům

Zdroj: Muž na žebříku zastřihuje přerostlý břečťan na zdi domu
Doba čtení 4 min

Článek byl poprvé publikován 22.10.2025 10:58

Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:09

Reklama

Zkušenost redakce

Pohled redakce: Křídlatce může k návratu stačit i malý kousek oddenku

Jedním z důvodů, proč se křídlatka tak obtížně likviduje, je způsob jejího množení. Rostlina má pod zemí rozsáhlý systém oddenků, tedy podzemních stonků, ve kterých ukládá zásoby a z nichž dokáže vytvářet nové výhony.

Problém je, že nová rostlina může vyrůst i z velmi malého úlomku. Britská Royal Horticultural Society uvádí, že k regeneraci může stačit část oddenku dlouhá přibližně jeden centimetr.

Právě proto může nešetrné vykopávání situaci paradoxně zhoršit. Rozsekané oddenky se mohou při přesouvání zeminy dostat na nová místa, kde vytvoří další porost. Schopnost dlouho přežívat pod zemí navíc znamená, že několik měsíců bez viditelných výhonů ještě nemusí znamenat vítězství.

Křídlatka tak není nezničitelná. Je však příkladem rostliny, u níž může být mechanické odstranění bez důsledné kontroly všech zbytků výrazně složitější než prosté vytržení plevele ze záhonu.


Zdroje:

  1. Royal Horticultural Society – Japanese knotweed https://www.rhs.org.uk/weeds/japanese-knotweed


Další články z Čas pro bydlení
Tohle dejte přede dveře. Kuna stáhne ocas a odstěhuje se pryč navždy
Tohle dejte přede dveře. Kuna stáhne ocas a odstěhuje se pryč navždy
Toto udělejte s kořeny orchidejí do konce října. Na Štědrý den se obsypou obřími květy
Toto udělejte s kořeny orchidejí do konce října. Na Štědrý den se obsypou obřími květy

Říjen je pro orchideje obdobím tichých příprav. Zatímco venku padá listí a dny se krátí, uvnitř květináče...

Jak proměnit starý nudný obývák v luxusní elegantní pokoj do 5000 Kč: Stačí vyměnit tyto 3 levné věci
Jak proměnit starý nudný obývák v luxusní elegantní pokoj do 5000 Kč: Stačí vyměnit tyto 3 levné věci

Večer. V obýváku svítí ostré bílé světlo, závěsy končí kousek pod parapetem a na stěně visí jediný obrázek,...

Máte na zahradě tento keř? Je to zabiják, vykopejte ho ještě před zimou
Máte na zahradě tento keř? Je to zabiják, vykopejte ho ještě před zimou

Na první pohled krásný, hustý a nenáročný. Jenže právě v tom je ten problém. Některé keře vypadají jako...

Jak vyrobit podzimní truhlík z PET lahve. Hotový je za 2 minuty a vypadá lépe než kupovaný
Jak vyrobit podzimní truhlík z PET lahve. Hotový je za 2 minuty a vypadá lépe než kupovaný

Plastové lahve často končí v koši. V lepším případě končí v recyklačním centru, kde je materiál využit k...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Čas pro bydlení

Web se zaměřuje na bydlení, interiérový design a praktické rady pro domácnost. Čtenáři zde najdou tipy, jak si útulně zařídit byt, jak zrenovovat starší vybavení nebo jak si poradit s běžnými domácími starostmi. Nechybí ani inspirace pro zahradu, pěstování či sezónní údržbu. Články kombinují...

Všechny články tohoto autora →
Čas pro bydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.