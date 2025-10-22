Vysadit tuhle rostlinu na zahradu byla to největší chyba mého života. Za 2 měsíce zničila úplně všechno

Vysadit tuhle rostlinu na zahradu byla to největší chyba mého života. Za 2 měsíce zničila úplně všechnoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl poprvé publikován 22.10.2025 10:58
Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:09
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Křídlatce může k návratu stačit i malý kousek oddenku
Jedním z důvodů, proč se křídlatka tak obtížně likviduje, je způsob jejího množení. Rostlina má pod zemí rozsáhlý systém oddenků, tedy podzemních stonků, ve kterých ukládá zásoby a z nichž dokáže vytvářet nové výhony.
Problém je, že nová rostlina může vyrůst i z velmi malého úlomku. Britská Royal Horticultural Society uvádí, že k regeneraci může stačit část oddenku dlouhá přibližně jeden centimetr.
Právě proto může nešetrné vykopávání situaci paradoxně zhoršit. Rozsekané oddenky se mohou při přesouvání zeminy dostat na nová místa, kde vytvoří další porost. Schopnost dlouho přežívat pod zemí navíc znamená, že několik měsíců bez viditelných výhonů ještě nemusí znamenat vítězství.
Křídlatka tak není nezničitelná. Je však příkladem rostliny, u níž může být mechanické odstranění bez důsledné kontroly všech zbytků výrazně složitější než prosté vytržení plevele ze záhonu.
Zdroje:
- Royal Horticultural Society – Japanese knotweed https://www.rhs.org.uk/weeds/japanese-knotweed
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