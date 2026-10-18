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Tisknete černobíle a stejně mizí barva. Jak je to možné?

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Kvalitní odstíny šedi mohou využívat barevné náplně. Na příkladu HP OfficeJet 8020 vysvětlujeme, co zkontrolovat v nastavení a proč inkoust spotřebovává i údržba.
Bílá multifunkční tiskárna HP OfficeJet Pro 8022e s dotykovým displejem.

Bílá multifunkční tiskárna HP OfficeJet Pro 8022e s dotykovým displejem.

Zdroj: AntipathyWorld / Wikimedia / CC0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 16:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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