Tisknete černobíle a stejně mizí barva. Jak je to možné?

Černobílý tisk nemusí znamenat tisk pouze černým inkoustem. HP OfficeJet 8020 umí kvalitní odstíny šedi vytvářet i z barevných náplní. Další inkoust spotřebuje údržba hlavy, takže při hledání příčiny záleží na konkrétním režimu.
Na papíře máte jen text a šedý obrázek, v přehledu náplní ale klesají také barvy. Před další objednávkou kazet má smysl zkontrolovat, co tiskárně skutečně zadáváte. Vzhled hotové stránky totiž neprozradí, ze kterých inkoustů vznikla.
Černobílý výsledek ještě neznamená černý inkoust
Návod HP OfficeJet 8020 na straně 43 rozlišuje položky Black & White či Black Ink Only a High Quality Grayscale. První používají černý inkoust pro běžný nebo méně kvalitní výtisk. Kvalitní stupně šedi naopak využívají černé i barevné kazety, aby vytvořily širší škálu tónů.
Pro domácí dokument je tedy důležitější přesný význam vybrané volby než to, že náhled vypadá černobíle. Samotný nápis „odstíny šedi“ bez dalšího upřesnění není u jiné tiskárny zárukou použití jen černé náplně.
Kvalitní odstíny šedi mohou vznikat z černého i barevných inkoustů. Černobílý vzhled výtisku proto sám neprozradí, které náplně tiskárna použila. V nastavení hledejte volbu pouze černého inkoustu
V programu otevřete Tisk, vyberte tiskárnu a přejděte do jejích Vlastností nebo Předvoleb. Návod řady 8020 pro Windows odkazuje na kartu Papír/Kvalita (Paper/Quality) a oblast Barva (Color). Pro běžný text hledejte volbu pouze černého inkoustu. Překlad i nabídky se mohou lišit podle ovladače.
Kontrolujte nastavení u konkrétní úlohy, kterou právě posíláte. Pokud tisknete také z telefonu nebo jiného počítače, ověřte způsob tisku zvlášť tam. Změna v počítačovém ovladači podle návodu neplatí pro kopírování na přístroji.
Podzimní řez růží je obrovský omyl. Hluboký sestřih keř zahubí Barvy ubývají také při údržbě hlavy
HP ve vysvětlení spotřeby inkoustu popisuje údržbu trysek, při níž se inkoust používá k jejich pročištění a zachování průchodnosti. Tyto servisní úkony obvykle spotřebují něco ze všech kazet, i když dokument používá pouze černou.
Výrobce také uvádí, že delší přestávky mezi tiskovými úlohami mohou vyžadovat intenzivnější servis hlavy. Nelze z toho ale odvodit univerzální počet zkušebních stránek, které má každá domácnost pravidelně tisknout.
Podobný jev potvrzuje nezávisle na HP i
podpora Epsonu pro model XP-8800: malé množství barevného inkoustu se používá pro udržení hlavy v provozu i při volbě Black/Grayscale. Jde o potvrzení principu, nikoli o stejný ovladač nebo totožnou spotřebu obou modelů. Při údržbě hlavy může inkoust ubývat i z barevných náplní. Na snímku jsou starší kazety HP, nikoli náplně pro řadu 8020. Co poznáte z nastavení a co z ukazatele nezjistíte
Z těchto podkladů vychází jednoduchý postup kontroly. Nejdřív oddělte inkoust použitý na stránce od inkoustu spotřebovaného provozem tiskárny. Jinak můžete správné nastavení omylem považovat za nefunkční.
Máte zvolenou kvalitní šedou: u popsané řady HP počítejte s použitím barev přímo na výtisku. Pro běžný dokument zkontrolujte možnost pouze černého inkoustu. Máte potvrzenou volbu pouze černé: pokračující úbytek barev už sám o sobě nedokazuje, že se barvy tisknou na stránku. Do vysvětlení patří také servis hlavy. Vycházíte jen z klesajícího grafu: příčinu tím nerozlišíte. Návod HP na straně 112 označuje hladiny za odhady pro plánování, nikoli přesné měření spotřeby konkrétního dokumentu.
U popsané řady HP může přepnutí režimu odstranit použití barev pro samotný výtisk, ale neslibuje nulovou provozní spotřebu barevných náplní. Z pouhého pohybu ukazatele nelze spočítat úsporu ani rozhodnout, že je přístroj vadný.
Bílá čokoláda není podřadná náhražka. Zákon v ní vyžaduje nejméně pětinu kakaového másla Zbytečné čištění může spotřebu ještě zvýšit
Čištění hlavy nespouštějte opakovaně jen kvůli poklesu ukazatele. HP před zbytečným čištěním varuje, protože plýtvá inkoustem.
Pokud u pracovního koutku řešíte i elektřinu, jde o jiný údaj než úbytek náplní. Pro jeho kontrolu se hodí postup,
jak měřit odběr zařízení měřičem do zásuvky.
Před další tiskovou úlohou si proto poznamenejte přesný model a zvolený režim. Když budete případ řešit s podporou, přidejte, odkud tisknete a zda jste spouštěli čištění. To jsou užitečnější podklady než samotné sdělení, že na papíře nejsou žádné barvy.