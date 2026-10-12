Šlehačka v hlavní roli, piškot v těsném závěsu. Tahle klasika se jen tak nepřejí

Šlehačková pro mě dlouho patřila k roláda , u kterých jsem zbytečně znejistěla. Ne proto, že by byla složitá. Spíš je na ní zrádné to, jak málo toho vlastně potřebuje. Člověk má pocit, že stačí o kousek přešlehat, nedopéct nebo špatně stočit a všechno se rozjede. Pak mi kamarádka ukázala verzi jen s minimem mouky a najednou to do sebe zapadlo. Plát nestojí na mouce, ale hlavně na vejcích a moučníkům dobře vyšlehaném sněhu. Je lehký, kakaově tmavý a uvnitř má obyčejnou bílou . šlehačku
U nás doma se málokdy dožije dalšího dne. A když zarovnávám okraje, musím se hlídat, protože najednou zmizí víc, než bylo v plánu. Celá příprava zabere
něco přes hodinu, jenže velkou část času se nic moc neděje, roláda chladne v lednici. Ta opravdová práce je krátká: vyšlehat sníh, vmíchat žloutky s kakaem, rozetřít těsto na plech a péct sedm minut.
Můj tip zní: Hned po vytažení z trouby plát přikryjte čistou utěrkou a pár minut do něj nezasahujte. Pára, která se pod ní udrží, pomůže tomu, aby zůstal vláčný. Při stáčení se pak netrhá. Když ho necháte ležet odkrytý, povrch rychle oschne a prasklina se obvykle objeví přesně tam, kde ji nechcete, uprostřed. Recept na nadýchanou šlehačkovou roládu s čokoládovým plátem
Celková délka přípravy: přibližně 1,5 hodiny Ingredience k přípravě
Čokoládový plát: 5 vajec (oddělené bílky a žloutky) 100 g cukru krupice 2 lžíce kvalitního kakaa 2 lžíce polohrubé mouky
Šlehačková náplň: 250 ml smetany ke šlehání (nejlépe 33 % tuku nebo výše) 1 balíček ztužovače šlehačky
Dokončení: moučkový cukr na posypání hliníková fólie (alobal) na pečení a rolování Postup přípravy lahodné šlehačkové rolády s kakaovým korpusem
1. Troubu předehřejte na
200 stupňů, nejlépe na horní a dolní ohřev. Plech si připravte stranou, ať pak těsto zbytečně nestojí.
2. Oddělte
bílky od žloutků do dvou čistých misek. K bílkům přidejte špetku soli a šlehejte elektrickým šlehačem, dokud nevznikne pevný a lesklý sníh s tuhými špičkami. Tady nemá smysl pospíchat, protože sníh je pro plát zásadní. Foto: Cooky.cz, Klasika, která nikdy nezklame: Šlehačková roláda z vláčného piškotu a husté šlehačky plné chuti
3. Do sněhu postupně zašlehávejte
cukr, ideálně po lžících. Potom přidávejte žloutky, vždy jeden po druhém, a nechte je krátce spojit se směsí. Hmota by měla zůstat nadýchaná a světlá.
4. V menší misce promíchejte
kakao s moukou a suchou směs opatrně zapracujte do vajíčkového základu. Vezměte si stěrku nebo vařečku a míchejte odspodu nahoru. Prudké kroužení by z těsta zbytečně vytlačilo vzduch.
5. Na plech položte
plát hliníkové fólie a těsto na něj rozetřete do obdélníku, zhruba centimetr vysokého. Nemusí být pravítkově přesný, ale rovnoměrná vrstva se při rolování pozná.
6. Pečte v předehřáté troubě
7 minut. Skutečně krátce. Hotový plát už se nelepí na prst a okraje se začínají lehce odtahovat od fólie. Přepečený plát při stáčení praská, s tím se pak moc kouzlit nedá. Teď přijde ta nejdůležitější část
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1. Upečený plát okamžitě přikryjte čistou vlhkou utěrkou a nechte ho
20 až 30 minut chladnout na mřížce. Utěrka zabrání oschnutí povrchu. Jakmile bude plát jen vlažný, opatrně ho stáhněte z fólie. Fólii ale nevyhazujte, za chvíli ji ještě použijete.
2. Dobře vychlazenou
smetanu ke šlehání vyšlehejte se ztužovačem do pevné šlehačky. Smetana má být opravdu studená, nejlépe rovnou z lednice. Vlažná smetana se do tuha šlehá špatně, někdy vůbec.
3. Šlehačku rozetřete po celé ploše plátu. U jednoho kratšího konce nechte asi centimetrový volný okraj, protože náplň se při stáčení trochu posune dopředu.
4. Pomocí fólie začněte plát opatrně rolovat od delší strany. Fólii průběžně odvíjejte a roládu jemně dotvarujte do válce. Hotovou ji zabalte do fólie a uložte na
30 až 60 minut do lednice. Vychlazená se krájí čistěji a šlehačka drží tvar.
5. Před podáváním roládu rozbalte, přesuňte na talíř nebo prkénko a poprašte
moučkovým cukrem. Krájejte ostrým nožem na plátky silné přibližně dva až tři centimetry. Foto: Cooky.cz, Další varianta šlehačkové rolády Tipy redakce: Fólie místo papíru: V řadě receptů se používá pečicí papír, tady se ale alobal chová lépe. Upečený plát se z něj dobře odlepuje a stejnou fólii pak využijete při rolování. Odpadá přenášení na utěrku, což bývá přesně ten okamžik, kdy se tenký plát rád natrhne. Ztužovač není nutný, ale pomáhá: U smetany se 40 % tuku šlehačka většinou drží dobře i bez něj. Pokud používáte smetanu s 33 % tuku, ztužovač bych nechala. Roláda se pak lépe krájí a náplň nemá tendenci vytékat do stran. Variace náplně: Do čisté šlehačky můžete vmíchat lžíci mascarpone nebo trochu nastrouhané čokolády. Náplň bude hutnější, chuťově plnější a při pokojové teplotě o něco stabilnější.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline