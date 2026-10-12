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Šlehačka v hlavní roli, piškot v těsném závěsu. Tahle klasika se jen tak nepřejí

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Šlehačková roláda je jeden z těch dezertů, které vypadají slavnostně, ale přitom vás nezaměstnají na celé odpoledne. Čokoládový plát z vajec, kakaa a špetky mouky, stočený kolem nadýchané šlehačky, a výsledek je přesně ten kontrast barev i chutí, kvůli kterému se po ní vždy sahá jako první.
Fotografie ke šlehačkové roládě

Fotografie ke šlehačkové roládě

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Klasika, která nikdy nezklame: Šlehačková roláda z vláčného piškotu a husté šlehačky plné chuti
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 05:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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