Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Hašek dostal v živém vysílání nepříjemnou otázku na válku v Iráku. Jeho odpověď překvapila i slovenského analytika

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dominik Hašek v debatě slovenské televize TA3 čelil výtce, že v NHL vydělával i během americké války v Iráku. Odpověděl, že tehdy nikdo pravidla nenastavil.
Hašek dostal v živém vysílání nepříjemnou otázku na válku v Iráku. Jeho odpověď překvapila i slovenského analytika

Hašek dostal v živém vysílání nepříjemnou otázku na válku v Iráku. Jeho odpověď překvapila i slovenského analytika

Zdroj: Český hokej
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.11.2026 15:37

Reklama
Další články z SportyŽivě
Denia má poprvé zdravý tým a řeší dilema. Vrátí Součka do sestavy na Španělsko, nebo vsadí na novou generaci?
Denia má poprvé zdravý tým a řeší dilema. Vrátí Součka do sestavy na Španělsko, nebo vsadí na novou generaci?
Švýcarský tenista Riedi popsal boj s démony. Před dvěma lety se pokusil vzít si život
Švýcarský tenista Riedi popsal boj s démony. Před dvěma lety se pokusil vzít si život

Leandro Riedi na Instagramu přiznal, že se 21. června 2024 pokusil vzít si život. Dnes píše, že temné...

Nákladný přestup v rámci české ligy. Plzeň vykoupila Solomona za 73 milionů korun
Nákladný přestup v rámci české ligy. Plzeň vykoupila Solomona za 73 milionů korun

Viktoria Plzeň si podle zákulisních informací zajistila boleslavské křídlo Solomona Johna. Za první zimní...

Legendární trenér Arsenalu chce řídit světový fotbal. Wenger zvažuje kandidaturu na prezidenta FIFA proti Infantinovi
Legendární trenér Arsenalu chce řídit světový fotbal. Wenger zvažuje kandidaturu na prezidenta FIFA proti Infantinovi

Arsène Wenger zvažuje, zda vyzve Gianniho Infantina v boji o post prezidenta FIFA. Uzávěrka kandidatur je...

Muchová prohrála se Sabalenkovou v dramatickém duelu. Bieloruska přiznala, jak těžké bylo udržet nervy na uzdě
Muchová prohrála se Sabalenkovou v dramatickém duelu. Bieloruska přiznala, jak těžké bylo udržet nervy na uzdě

Sabalenková porazila Muchovou 7:6, 7:5, ale čtyřikrát přišla o servis. Češka měla první set na raketě,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.