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Šplhavnice visí z květináče a listy zůstávají drobné. Kdo jí nabídne oporu, za měsíc ji nepozná

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Drobné listy převislé šplhavnice mají jasnou příčinu. Rostlina setrvává v mladistvé fázi, dokud nedostane oporu, po které může stoupat za světlem.
Šplhavnice visí z květináče a listy zůstávají drobné. Kdo jí nabídne oporu, za měsíc ji nepozná

Šplhavnice visí z květináče a listy zůstávají drobné. Kdo jí nabídne oporu, za měsíc ji nepozná

Zdroj: Pexels
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 10.11.2026 15:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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