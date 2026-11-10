Šplhavnice visí z květináče a listy zůstávají drobné. Kdo jí nabídne oporu, za měsíc ji nepozná

Šplhavnice zlatá patří k nejrozšířenějším pokojovkám v Česku. Většina z nás ji zná jako zelený závoj, který splývá z police a nese listy velké sotva jako dlaň. Pěstitelské příručky přitom popisují tutéž rostlinu s listy dlouhými kolem 90 centimetrů. Rozdíl vzniká v tom, kterým směrem rostlina roste, kolik dostává světla a v jaké kondici má kořeny. Stačí do květináče zapíchnout kokosovou tyč, vyvázat k ní výhony a posunout rostlinu blíž k oknu. Během několika týdnů se změní silueta, šplhavnice zhoustne a vyžene nové přírůstky směrem nahoru. Teprve ty pak nesou listy, které nápadně přerůstají své převislé předchůdce.
Proč převislá šplhavice uvízne v dětských listech
Botanici rozlišují u šplhavnice dva typy listů. Mladistvé, odborně juvenilní, měří podle poradenské služby Wisconsinské univerzity jen několik centimetrů. Dospělé čepele mohou dorůst zhruba 90 centimetrů a objevují se na nich i hluboké zářezy. Na pokojovou šplhavnici, která celý život jen visí, takové proměny téměř nedosáhnou.
Rostlinná databáze
NC State Extension to vystihuje stroze: v nádobě si šplhavice obecně ponechává juvenilní tvar listů. Velké dospělé listy začne tvořit, jakmile má oporu a dostatek světla. Kanadský pěstitelský standard Flowers Canada Growers jde ještě dál a mluví o dramatickém zvětšení listů u rostlin, které dlouhodobě rostou po kůlech, sloupcích či stromech za jasnějšího světla.
Převislý výhon tak rostlině sděluje, že je pořád na zemi. Podle článku iReceptáře, jehož výpis zveřejnil Seznam, se na drobných listech podepisují hlavně tři věci. Jde o těsný květináč, chybějící světlo a absenci opory. Každou z nich lze napravit během jednoho odpoledne.
Kokosová tyč jako náhradní kmen tropického stromu
V tropických lesích, odkud šplhavnice pochází, se liána drží kůry stromů pomocí dužnatých vzdušných kořenů. Šplhá po kmenech vzhůru, protože nahoře čeká světlo. Čím výš se dostane, tím víc energie má na rozměrné listy. Pokojová opora by proto měla co nejvěrněji napodobit drsnou, vlhkou borku, do které se kořínky mohou zaklesnout.
Královská zahradnická společnost RHS doporučuje mechovou nebo kokosovou tyč, případně dráty či mřížku. Mezi těmito možnostmi jsou ale znatelné rozdíly. Bambusová tyčka rostlinu podrží, savý povrch pro kořeny však nenabídne. Mřížka a provázek na zdi usměrní růst, uchycení ovšem nechávají na náhodě. Hrubý kokos nebo mech, který zůstává navlhčený, poslouží jako umělý kmen. Vzdušné kořeny do něj vrůstají a rostlina se fixuje sama.
V českých obchodech se taková opora dá pořídit za cenu jednoho oběda:
Obchod Opora Cena Bloomling kokosová tyčka 60 cm cca 110 Kč Bauhaus kokosová tyčka 80 cm 125 Kč OBI kokosová tyčka 80 cm, včetně svorek 199 Kč Plantizia kokosová tyčka 50 / 80 / 120 cm 139 až 239 Kč
Za praktickou považujeme možnost prodloužení, kterou uvádějí Bauhaus i OBI. Další díl se nasune shora, takže až šplhavice dosáhne vrcholu, nemusíte celou rostlinu rozebírat a přesazovat.
Jak šplhavici vyvázat, aby se chytila sama
Výšku opory volte podle mohutnosti rostliny. Menší šplhavnici postačí 50 centimetrů, statná trsnatá rostlina ocení 80 až 120 centimetrů. Tyč zasuňte pevně do substrátu těsně ke kořenovému balu, aby se při zalévání nekývala.
Postup vyvázání:
Navlhčete oporu. Suchý kokos kořeny ignorují, vlhký je přitahuje. Přiložte výhony. Stonek veďte po tyči tak, aby uzly, tedy místa, kde vyrůstá list a vzdušný kořínek, přiléhaly k povrchu. Přichyťte jemně. Poslouží měkký provázek, pěstitelská páska nebo svorky z balení. Stonek nikdy neškrťte; až zesílí, smyčka by se mu zařízla do pletiv. Vlhčete opakovaně. RHS radí udržovat mech či kokos stále navlhčený, dokud se kořínky nezaklesnou. Plantizia popisuje, že po úvodním vyvázání si další výhony nacházejí cestu samy.
Se starými, metr dlouhými převisy, které jsou často holé a řídce olistěné, naložte dvojím způsobem. Část z nich vyvažte k opoře, zbytek zkraťte nad listem. Podle RHS řez podněcuje hustší větvení a odstřižené konce zakoření ve sklenici vody. Pak je stačí zasadit zpět ke kmeni. Za čtyři týdny máte v květináči plnější rostlinu, která míří vzhůru a vyhání čerstvé přírůstky. Rozdíl oproti původnímu splihlému závěsu je patrný na první pohled.
Při řezu si vezměte rukavice. Šťáva šplhavnice dráždí kůži i oči a rostlina je při požití jedovatá. Odstřižky proto neponechávejte v dosahu dětí ani domácích zvířat.
Listopadový parapet rozhoduje o velikosti listů
Opora udává rostlině směr, energii na velké listy však dodává světlo. Poradenská služba Missourské univerzity uvádí, že nedostatek světla se projevuje dlouhými mezičlánky mezi listy, blednutím a menšími čepelemi. Holé, vytáhlé výhony s malými lístky tedy prozrazují tmavé stanoviště.
Do toho vstupuje kalendář. 9. listopadu trvá v Praze den 9 hodin a 21 minut, do konce měsíce se zkrátí na 8 hodin a 26 minut. Missourští zahradníci doporučují na zimu jižní okno, východní a západní parapety řadí ke střednímu světlu a severní okno vyhrazují nenáročným druhům.
V našich zeměpisných šířkách z toho podle nás plyne jasné doporučení:
Jižní okno je v zimě ideální. Od jara do podzimu rostlinu chraňte záclonou před polední spalující září. Východní či západní parapet stačí po celý rok, pokud šplhavice stojí přímo u skla. Severní okno rostlinu jen udrží naživu. Větší listy tam čekat nelze.
RHS přidává drobnost, kterou mnoho pěstitelů přehlíží. Prach na listech ubírá rostlině světlo, takže je občas otřete vlhkým hadříkem. V listopadovém šeru má každý procentní bod světla svou cenu.
Těsný květináč a mokrý substrát brzdí růst
Třetím dílkem skládačky jsou kořeny. RHS jmenuje dva signály, že nádoba je malá: kořeny vyplňují celý objem nebo prolézají drenážními otvory. Přesazovat doporučuje na jaře, zhruba jednou za dva až tři roky, a vždy jen do nádoby o jednu velikost větší. Příliš prostorný květináč zadržuje vodu dlouho po zálivce a kořeny v něm snadno zahnívají.
Ideální substrát je vzdušný, vláhu drží, ale přebytky propouští. RHS doporučuje smíchat tři díly kyselého bezrašelinového kompostu, jeden díl hrubé minerální drti a jeden díl středně hrubé orchidejové kůry. Zalévejte, až horní vrstva téměř proschne, což ověříte prstem. Rostlinu nenechávejte stát ve vodě v podmisce.
V listopadu volte opatrnost. Akutně přerostlou šplhavnici, které kořeny lezou ven, přesaďte hned. Ostatním dopřejte oporu a lepší místo u okna a se zálivkou šetřete, protože v chladnějším a tmavším období spotřebují méně vody. Do nového květináče se pustíte v březnu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková