Nákladný přestup v rámci české ligy. Plzeň vykoupila Solomona za 73 milionů korun

Ještě 9. října Mladá Boleslav slavnostně oznamovala, že s Johnem podepsala nový tříletý kontrakt. O měsíc později přišel s informací server inFotbal.cz: kluby jsou na přestupu domluvené a pětadvacetiletý Nigerijec by se měl v zimě hlásit na startu přípravy v Plzni. Sport.cz zprávu ověřil u vlastních zdrojů a uvádí částku okolo 70 milionů korun, inFotbal mluví o 73 milionech. Redakce SportyŽivě.cz se pokusila získat informace přímo z Plzně, ale tiskové oddělení zatím na otázky nereagovalo.
Plzeň patrně kupuje hotového ligového křídelníka za cenu, která patří mezi nejvyšší, jaké si české kluby kdy mezi sebou zaplatily. Domácí rekord to není. Pro Viktorii ale jde o sumu, na kterou dosáhla jen jednou v historii.
Kde se 73 milionů řadí v žebříčku domácích přestupů
Absolutní vrchol přesunů mezi dvěma českými kluby drží od ledna 2026 Matyáš Vojta. Sparta ho z Mladé Boleslavi koupila zhruba za 100 milionů korun a Sport.cz tehdy transfer označil za historicky nejdražší v rámci české ligy. Hned pod ním se tísní skupina hráčů, ke které by se John přidal.
Hráč Přestup Částka Matyáš Vojta Mladá Boleslav → Sparta cca 100 mil. Kč Tomáš Chorý Plzeň → Slavia cca 73 mil. Kč Michal Beran Jablonec → Olomouc až 73 mil. Kč vč. bonusů Solomon John Mladá Boleslav → Plzeň 70 až 73 mil. Kč Vasil Kušej Mladá Boleslav → Slavia cca 61 mil. Kč
Částky u starších přestupů vycházejí z přehledu Sport.cz, který čerpal z dat specializovaného webu Transfermarkt. Z tabulky je vidět i jedna zajímavost: Mladá Boleslav se stává nejvýnosnější líhní hráčů pro velké kluby. Vojta, Kušej a teď John odešli z jednoho stadionu za dohromady přes čtvrt miliardy korun.
V plzeňském měřítku je cena ještě výraznější. Rekordní posilou Viktorie byl Karel Spáčil, kterého klub vykoupil z Hradce Králové za 62 milionů korun. Tuto hranici v lednu 2026 překonal útočník Salim Fago Lawal z chorvatské Istry, jehož cena se podle Sport.cz mohla včetně bonusů vyšplhat k 74 milionům. John by se tak cenou dostal těsně pod klubové maximum. Plzeň za něj tedy platí zhruba tolik jako za nejdražšího hráče, jakého kdy přivedla.
Co za ty peníze Plzeň dostane
Johnova cesta do Plzně vedla oklikou. Podle klubového profilu na webu
FK Mladá Boleslav vyrostl v nigerijském Remo Stars, v létě 2019 odešel do portugalského Feirense a hostoval v Leçe. Pak přišla série testů a krátkých angažmá, jejíž seznam zní jako mapa fotbalového světa: Porto, Dynamo Brest, Flamengo, Pyramids, Inter Milán, Al-Nahda, Ararat. Nikde se neuchytil. Zakotvil až ve druholigové Vlašimi, kde hrál od ledna 2022 do května 2023, a v srpnu 2023 přestoupil do Boleslavi.
Tam se z něj stal hráč základní sestavy. Podle oficiálního profilu
Chance Ligy má na kontě 92 ligových zápasů, 12 gólů a 10 asistencí. Se všemi soutěžemi uvádí inFotbal 106 startů, 12 gólů a 12 asistencí.
Gólová čísla ohromující nejsou a byla by chyba tvrdit opak. Za 73 milionů korun ale Plzeň nekupuje střelce. Kupuje profil:
rychlost a přímost: John je typ křídla, které jde s míčem dopředu, ne do strany, souboje jeden na jednoho: v aktuální sezoně má 42 driblinků s úspěšností 59,5 %, okamžitou použitelnost: zná ligu, nepotřebuje aklimatizaci a v 25 letech je v ideálním fotbalovém věku.
Boleslavský trenér Aleš Majer už v září popisoval sílu svého týmu přes rychlý přechod do útoku a hru po křídlech. John měl tehdy 3 góly a 3 asistence a se Šubertem patřil k nejproduktivnějším hráčům soutěže. Přesně tenhle druh hry Plzni podle nás chybí.
Díra na pravé straně
Sport.cz vysvětluje logiku nákupu jednoduše: Viktoria nemá mnoho čistokrevných pravých křídel. Amar Memić i Denis Višinský mohou hrát i na jiných postech a vpravo často alternuje Kováč, který je spíš středopolař. John má v Boleslavi pravé křídlo prakticky předplacené a podle Sport.cz je hráčem s výbornou hrou jeden na jednoho, který by Plzni dopřál další herní varianty.
Srovnání s plzeňskými ofenzivními hráči v aktuální ligové sezoně ukazuje, kam přesně zapadá:
Hráč Zápasy Góly Asistence Body Amar Memić 14 4 6 10 Solomon John 14 3 3 6 Prince Adu 9 2 0 2 Denis Višinský 12 1 1 2
Memić je produktivnější a John ho z pozice lídra ofenzivy nevytlačí. Proti Višinskému a Aduovi ale nabízí trojnásobek kanadských bodů. A hlavně jiný typ hráče: takového, který rozbíjí obranu individuálně, když kombinace vázne.
Při ceně kolem 73 milionů je podle nás jasné, že Plzeň nekupuje hráče na lavičku. John by měl být od první chvíle kandidátem do základní sestavy. Oficiálně to potvrzené není, ale jinak by se taková investice obhajovala jen těžko.
Boleslav prodlužovala, aby mohla prodat
Načasování vypadá na první pohled zvláštně. Proč podepsat s hráčem tříletou smlouvu a o čtyři týdny později ho pustit? Přímé vyjádření klubu ani hráče k motivaci odchodu zatím chybí. Klíč ale nabídl Majer, když se 25. října vyjadřoval ke spekulacím o zájmu Plzně o Johna a Davida Kozla. „Nejsem nervózní,“ řekl. Ocenil, že John i přes spekulace odvádí svou práci, a dodal, že některým zájmům klub odolat může a některým ne, pokud je prodej pro klub finančně výhodný nebo hráči dává šanci na posun.
Dá se čekat, že právě prodloužení smlouvy Boleslavi posílilo vyjednávací pozici. Hráč s kontraktem do roku 2029 se prodává úplně jinak než hráč, kterému za půl roku smlouva končí. Pro klub, který Johna před třemi lety vytáhl z druhé ligy, jde o mimořádné zhodnocení.
Boleslav přitom nemusí přijít jen o něj. Podle inFotbal.cz má Plzeň zájem také o Kozla, u kterého se dříve uváděla cena necelých 49 milionů korun, a o teplického Matěje Radostu. Za něj Teplice podle stejného zdroje chtěly přes 121 milionů korun, tedy zhruba o 48 milionů víc než za Johna. Kozel navíc v listopadu dostal pozvánku do české reprezentace, což jeho cenu sotva sníží. Plzeňský nákupní seznam na zimu je dlouhý a John je na něm zřejmě první položkou, ne poslední.
Kdy ho fanoušci uvidí
Přestup zatím žádný z klubů oficiálně neoznámil a o termínu debutu rozhodnou registrace, zdravotní prohlídka i nominace trenéra. Pokud se John v zimě skutečně připojí k přípravě, první soutěžní možnosti jsou podle programu Viktorie tyto:
21. ledna 2027: Real Sociedad vs. Plzeň, Evropská liga, 28. ledna 2027: Plzeň vs. Jagiellonia, Evropská liga, 30. ledna 2027: Plzeň vs. Hradec Králové, první jarní kolo Chance Ligy.
Evropský rozměr je pro Plzeň zásadní. Podle nás právě proto sahá po hráči, který nepotřebuje půl roku na rozkoukání. V lize jí posila pomůže ve stíhací jízdě: Viktoria byla v době zprávy osmá, bodové odstupy na pohárové příčky jsou ale minimální.
Hráč, kterého kdysi nechaly odejít Porto i Inter Milán, si podle všeho v lednu oblékne dres klubu, jenž za něj zaplatí skoro tolik jako za kohokoli jiného v historii. Ve Vlašimi by tomu před třemi lety nikdo nevěřil.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl