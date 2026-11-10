Kdo na podzim ostříhá okrasné trávy, na jaře najde shnilý trs. Suchá stébla plní funkci, o které většina zahrádkářů netuší

Listopad, záhon zezlátl a ozdobnice se kolébá ve větru jako snop slámy. Ruka sama sahá po nůžkách, protože zahrada má jít do zimy uklizená. Právě tento okamžik rozhoduje o tom, jestli trs na jaře obrazí. Zahradníci z časopisu Naše krásná zahrada varují, že vlhkost ve středu zimujících trav vede k zahnívání a že podzimní řez jí cestu dovnitř usnadňuje. Podle nás proto patří ke krutějším podzimním chybám snaha o uhlazený, „hotový“ záhon. Neupravená zahrada rostlině neublíží, zato ostříhaný trs zůstane bez vlastního obalu přesně v době, kdy ho potřebuje nejvíc.
Proč seříznutá ozdobnice na jaře zahnívá
Mechanismus je prostý. Dokud stébla stojí, déšť, jinovatka i tající sníh stékají po jejich povrchu ven z trsu. Po řezu zbude nízký pahýl s otevřenou korunou a voda se v ní drží jako v misce. Duté stonky navíc mohou vláhu vést dolů směrem ke kořenům, upozorňuje tentýž časopis. V zimě, kdy rostlina neroste a nic neodpařuje, se taková voda nemá kam ztratit.
Mráz sám o sobě většinu okrasných trav nezabije. Web ProŽeny připomíná, že naprostá většina druhů českou zimu teplotně zvládne a potíže dělá vlhko uvnitř trsu, často právě z tajícího sněhu. Nejhorší je střídání: přes den obleva, v noci mráz, potom déšť. Voda v koruně opakovaně zmrzne a roztaje, pletiva měknou a do poraněné báze se dostávají houbové choroby.
Česká zima tomuto scénáři nahrává, protože je nevyzpytatelná. Podle
ČHMÚ byla zima 2025/2026 srážkově chudá, sněhová pokrývka ale ležela poměrně dlouho i v nižších a středních polohách. O rok dřív to vypadalo opačně: zima 2023/2024 přinesla 203 milimetrů srážek, tedy 160 % normálu. Zahrádkář dopředu neví, jaká sezona přijde, a suchý plášť trsu ho jistí v obou případech. Suchá stébla jako zimní kabát pro srdíčko trsu
Zežloutlé listy ozdobnice nebo dochanu tedy nepatří do kompostu hned na podzim. Ztráta zeleně je u opadavých trav přirozený útlum. Kratší dny a chladnější noci rostlinu přepnou do úsporného režimu, nadzemní hmota odumře a život se stáhne do kořenů a růstových pupenů u země. Ty potřebují do jara přečkat v suchu a v relativním klidu, a starý porost jim to umožňuje.
Ochrana před chladem a mokrem se vyplatí hlavně u mohutných trsů a u druhů, které vlhkost snášejí špatně. Typickým příkladem je pampová tráva. Třtina nebo víceletý dochan zimu podle Naší krásné zahrady snesou lépe, ani u nich ale podzimní holení nemá žádný přínos.
Suchý porost slouží i jiným tvorům. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) uvádí, že listy trav poskytují v zimě útočiště hmyzu a dalším drobným živočichům. Americká Xerces Society vyjmenovává predátory škůdců, kteří přezimují ve stařině a chráněných zákoutích: slunéčka, pestřenky, ploštice zákeřnice nebo drobné hladěnky. Na jaře se pak pustí do mšic dřív než jakýkoli postřik. V dutých stoncích mohou hnízdit samotářské včely a semeníky přes zimu sezobávají ptáci.
U vysokých a citlivějších trsů se osvědčilo svázání do snopu:
Použijte pevný provázek, nejlépe přírodní, například režný. Trs obejměte, stébla mírně stočte do spirály a stáhněte zhruba ve dvou třetinách výšky. Objemné trsy rozdělte do několika svazků, aby mezi stvoly zůstalo co nejméně mezer. Hodně vysokým trsům pomůže tyč zapíchnutá do středu jako opora.
Vznikne tak jakýsi komín, po jehož stěnách voda sjíždí mimo střed. Snop navíc vypadá u domu upraveně, takže dobře poslouží i tam, kde rozevřený trs kazí dojem. Polámané, nemocné nebo silně polehlé části odstraňte kdykoli, zdravý porost nechte stát.
Zdroj fotografie: Pixabay Které trávy řezat, které vyčesat a které jen probrat
Za častou chybu považují zahradnice snahu ostříhat všechny traviny stejně nízko. Tenhle zlozvyk pramení ze záměny s trávníkem, který se seká od jara do podzimu. Ušlechtilé okrasné druhy se podle tohoto pravidla neřídí. Opadavé trávy se na jaře zkracují, stálezelené a polostálezelené pouze čistí.
Druh Co s ním na podzim Jarní zásah Ozdobnice čínská ponechat, případně svázat řez 10 až 20 cm nad zemí před rašením Pampová tráva svázat do snopu opatrný řez asi 20 až 30 cm nad zemí, nezasahovat do středu Dochany ponechat řez před rašením, u některých až do konce dubna Rákosovka, třtina ponechat zkrátit zhruba na 20 cm Ostřice neřezat vyčesat suché a poškozené listy rukou v rukavici Kostřavy neřezat odstranit jen suché špičky a mrtvé listy Kavyly neřezat jen šetrné čištění, hluboký řez je oslabí
RHS dodává, že některé stálezelené druhy reagují na tvrdý řez špatně. U ostřic a bik proto doporučuje vytahat jen staré listy a živou zeleň nechat na místě. Kdy sáhnout po nůžkách: konec zimy 2027
Na podzim 2026 tedy stébla zůstanou stát. Vlastní řez má přijít na konci zimy nebo začátkem jara 2027, v české praxi obvykle v únoru a březnu. Podle
Naší krásné zahrady se vyplatí sledovat rostlinu víc než kalendář. Řez zahajte, až pominou silné mrazy a u báze se ukážou první zelené špičky. RHS mluví obecně o časném až středním jaru. Ozdobnicím svědčí spíš pozdější termín od poloviny března do dubna a s některými dochany lze počkat až do konce dubna.
Nadmořská výška hraje roli, přestože přesnou mapu doporučení žádný zdroj nenabízí. Dá se čekat, že v nížinách bude hlavní hrozbou mokro a oblevy, a proto tam rozhoduje dobré odvodnění a svázaný snop. Na horách přidávají vlastní díl tuhé mrazy a zahrádkáři tam podle nás udělají dobře, když se zákrokem počkají o pár týdnů déle. RHS ostatně radí nechat starou hmotu na citlivějších a později rašících trávách déle, protože korunu chrání před chladem.
Pampová tráva vyžaduje opatrnost i kvůli zahrádkáři. Její listy řežou jako žiletky, proto se hodí pevné rukavice, dlouhé rukávy a ochranné brýle. Zhruba po pěti letech je potřeba starší trsy rozdělit, jinak jim střed vyhnije nebo vyschne sám. S dusíkatým hnojivem pak šetřete. Poradenská služba Clemsonovy univerzity upozorňuje, že jeho přebytek žene měkký, bujný růst a slabá stébla poléhají a snáz podlehnou chorobám.
Jak poznat shnilý trs a co dělat, když už je ostříháno
Na jaře stačí krátká prohlídka. Specializovaný web OKRASNETRAVY.cz radí u pampové trávy zkontrolovat nové výhonky u země a lehce zatáhnout za střed. Pokud se rozpadá, zapáchá nebo je kašovitý, je rostlina zpravidla ztracená. Obecné znaky krčkové hniloby popisuje i Univerzita ve Wisconsinu: měkká hnědá pletiva, vadnutí a zakrnělý růst. Zdravá báze je pevná a mezi stařinou z ní raší svěže zelené špičky. Pozdě startujícím druhům dejte čas, u pampové trávy klidně do konce května.
Pokud už jste letos ostříhali, ztracená stébla nevrátíte, vlhkost u koruny ale omezit lze:
Odstraňte z trsu mokré, slehlé listí a zbytky, které na něm leží. Zkontrolujte, zda kolem rostliny po dešti nestojí voda. Nepřikrývejte trs neprodyšnou fólií, pod ní se vlhko drží ještě déle. U citlivých druhů zabraňte přímému zatékání z okapu nebo střechy.
Pak už zbývá počkat na jaro a podle stavu báze rozhodnout, zda se trs vzpamatuje.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková