Jedna mrazivá noc zničí jiřiny nad zemí, druhá už rozloží hlízy. Mezi nimi máte jediné okno na záchranu celé sbírky

Ráno po jasné říjnové noci vypadá záhon jako po požáru. Listy, které ještě večer svítily zeleně, visí zplihle a tmavě, květy změkly a hnědnou. Většina zahrádkářů v tu chvíli pokrčí rameny, protože zima je přece ještě daleko. Jenže pod zemí leží to nejcennější: hlízy, ze kterých má příští rok vyrůst celá sbírka. U jiřin rozhoduje první zčernalý list, kalendář nanejvýš napoví. Jakmile mráz spálí nadzemní část, nevyplatí se zkoušet, kolik toho hlíza ještě snese. Na řadu přicházejí rycí vidle, sušení a sklep.
Černé listy po mrazíku: signál, který spouští odpočet
Nadzemní část jiřin je mimořádně citlivá. Podle českého pěstitelského webu Jiřiny.cz zničí noční mrazíky pod bodem mrazu květy i listy. Námraza se přitom může vytvořit i tehdy, když teploměr ve výšce dvou metrů ukazuje kladné hodnoty kolem jednoho stupně. Povrch listů vychladne rychleji než okolní vzduch, a jakmile klesne na nulu, voda v pletivech začne tuhnout.
Mechanismus poškození popisuje Státní univerzita Jižní Dakoty: led v buňkách se rozpíná, trhá buněčné stěny a po rozmrznutí se narušená pletiva rozpadají. Jako takzvaný ničivý mráz se v americké terminologii označuje pokles na −2,2 °C (28 °F) a níž. Po takové noci už z listů nic nezbude.
Pro hlízy znamená zčernalá nať dvě věci. Rostlina přestala fotosyntetizovat, takže do zásobních orgánů už nic nepřibude. Zároveň je to první varování, že se počasí láme. Samotné hlízy chrání vrstva půdy a jedna slabá mrazivá noc je obvykle nezasáhne. Nebezpečí přichází s opakovanými a silnějšími mrazy, které postupně promrazí zem až do hloubky deseti až patnácti centimetrů, kde hlízy leží. Zmrzlá hlíza ztrácí životaschopnost a později zahnívá.
Je dobré rozlišovat tři stupně škody. Spálené listy jsou kosmetická ztráta. Promrzlá hlíza je ztráta definitivní. A třetí, nejzákeřnější varianta: hlíza, kterou mráz jen nahlodal nebo kterou poškodilo neopatrné vyrývání, se na podzim tváří zdravě a v lednu ve sklepě zplesniví.
Mrazový kalendář Polabí: dvanáct dní mezi jinovatkou a tuhým mrazem
Kolik času zbývá, napovídají česká klimatická data. Analýza mrazů v Polabí za roky 1961 až 2011, publikovaná v časopise
Meteorologické zprávy, stanovila dlouhodobé průměry nástupu podzimních mrazů:
Typ mrazu Průměrné datum prvního výskytu v Polabí Slabý mráz 20. října Mírný mráz 29. října Silný mráz 1. listopadu
Mezi prvním slabým a prvním mírným mrazem tedy v průměru uplyne devět dní, do silného mrazu dvanáct. Právě do tohoto rozpětí se vejde celá záchranná operace. Novější zpracování dat ČHMÚ za roky 1996 až 2025 na webu Počasí Česko uvádí, že v nížinách přichází první mráz obvykle kolem 18. října. Na horách to bývá zhruba o deset dní dřív a přízemní mrazík těsně nad záhony se může objevit dokonce o dva týdny dříve než mráz měřený ve standardní výšce.
Pro letošní sezonu z toho plyne jednoduchá časová osa. Druhá polovina října 2026 patří kontrole záhonů po každé jasné noci. Konec října je obdobím vyrývání. V listopadu hlízy dosychají a putují do zimoviště. Od prosince do března je čekají pravidelné kontroly a v dubnu a květnu 2027 se vrátí do země.
Americká jiřinářská společnost (American Dahlia Society) připouští, že po lehkém mrazu může tvrdší promrznutí přijít až za několik týdnů. Český říjen ale bývá rychlejší a méně předvídatelný. Podle nás proto platí střízlivé pravidlo: jakmile listy zčernají, vyrýt hlízy v nejbližším suchém dni, nejpozději před další sérií mrazivých nocí ohlášených v předpovědi.
Vyrývání jiřin krok za krokem: krček rozhoduje o příští sezoně
S vyrýváním se nevyplatí spěchat, dokud jsou listy zelené. Zahradnická poradenská služba Univerzity New Hampshiru (UNH) upozorňuje, že hlízy dozrávají pozdě v sezoně a čím déle zůstávají v půdě, tím lépe se připraví na uskladnění. Předčasně vyrytá hlíza bývá nevyzrálá a hůř přezimuje. Jakmile ale mráz nať spálí, žádný další důvod k čekání nezbývá.
Postup podle doporučení britské Královské zahradnické společnosti a českých pěstitelů:
Označte odrůdy ještě před vyrytím, dokud víte, která rostlina je která. Na jaře budou hlízy k nerozeznání. Stonky seřízněte až těsně před vyrýváním, na 5 až 15 cm nad zemí. Duté stonky odřezané s předstihem zadržují vodu, která stéká ke krčku a podporuje hnilobu. Vidle zapíchněte dostatečně daleko od stonku a trs opatrně nadzvedněte. Hlízy rostou do šířky víc, než by se zdálo. Chraňte krček. Na rozhraní hlízy a stonku sedí očka, ze kterých na jaře vyraší nové výhony. Hlíza ulomená od krčku nebo bez očka zpravidla novou rostlinu nevyžene. Otřepte přebytečnou zeminu a dbejte, aby slupka zůstala neporušená. Každá rána otevírá cestu houbám a bakteriím.
Následuje sušení. UNH doporučuje nechat hlízy několik dní při teplotě 16 až 21 °C mimo přímé slunce. Český pěstitel Langr uvádí dosušení v suchu a bez mrazu po dobu 10 až 14 dnů, aby se krček zatáhl. Královská zahradnická společnost radí otočit trsy vzhůru nohama, aby z dutých stonků vytekla voda. Prakticky to znamená krátké oschnutí hned po vyrytí a pak delší dosušení v chladném, větraném a bezmrazém prostoru, třeba v garáži nebo kůlně.
Když předpověď hlásí mráz a vyrýt nestihnete
Ne vždy se podaří vyrazit na zahradu hned druhý den. Pokud předpověď ohlašuje další mrazivé noci a čas chybí, hlavním úkolem je zabránit promrznutí půdy kolem hlíz. Záhon pomůže přikrýt netkaná textilie, sláma, suché listí nebo jiný izolační materiál. Pro hlízy ponechané v zemi doporučuje Královská zahradnická společnost vrstvu mulče zhruba 15 cm přes korunky. Jiřiny v nádobách stačí přesunout do bezmrazé garáže nebo ke zdi domu.
Jde ovšem o nouzové řešení na pár dní. Přezimování v zemi připouštějí britští zahradníci jen v mírnějších oblastech a v lehké, propustné půdě, a i tam ho označují za riskantní. Poradenská služba Marylandské univerzity odhaduje šanci na přežití venku v podmínkách srovnatelných s nejteplejšími kouty Česka zhruba na padesát procent. Varuje také, že několikadenní hluboký mráz promrazí půdu i pod mulčem a jiřiny pak shnijí. Poradenská služba Univerzity v Georgii považuje ponechání kvalitních jiřin v zemi za nerozumné, protože tuhá zima je může zničit všechny.
Spolehlivý seznam odrůd, které by českou zimu venku přečkaly, žádný zdroj nenabízí. Podle nás je proto namístě vyrýt všechny cenné kusy. Experimentovat se dá s přebytky nebo duplikáty na chráněném místě u zdi.
Uskladnění hlíz přes zimu: mezi plísní a scvrknutím
Ve skladu ohrožují hlízy dva protichůdné extrémy. Přílišná vlhkost vede k hnilobě, přílišné sucho ke svraštění. Ideální zimoviště je tmavé, chladné a bezmrazé, s teplotou zhruba 4 až 10 °C. Jiřiny.cz uvádějí 4 až 6 °C, Americká jiřinářská společnost 4 až 7 °C. Hlízy se ukládají do přepravek a zasypávají médiem, které vyrovnává vlhkost.
Na výběr je víc materiálů:
Suchá rašelina dobře drží vlhkost, nesmí ale být mokrá. Písek je levný a stabilní, váží ovšem hodně. Vermikulit a kokosové vlákno jsou lehké a vzdušné. Dřevěné hobliny podle Oregonské státní univerzity hlízy víc vysušují, takže vyžadují častější kontrolu. Noviny poslouží jako nouzové balení jednotlivých kusů.
Přímé srovnání pilin a rašeliny ve spolehlivých zdrojích chybí. Zkušenost pěstitelů ale naznačuje, že v sušších sklepích se lépe osvědčí rašelina a ve vlhčích hobliny.
Bez sklepa a garáže nezbývá než hledat nevytápěnou komoru, chladnou chodbu, spíž nebo zateplenou půdu. Teplota tam nesmí klesnout pod nulu a zároveň by neměla být pokojová, protože v teplém bytě hlízy vysychají nebo předčasně raší. Lednici a uzavřené igelitové sáčky doporučují odborníci z americké poradny Ask Extension jen jako krajní řešení kvůli riziku hniloby.
Přes zimu je potřeba hlízy prohlížet. Americká jiřinářská společnost radí jednou měsíčně, Ask Extension každé tři týdny. Kusy se známkami hniloby je nutné okamžitě vyřadit, aby se rozklad nešířil na sousední. Pokud se hlízy svrašťují, stačí lehce zvlhčit médium, nikdy samotné hlízy.
Na jaře 2027 se hlízy vrátí ven podle lokality od druhé poloviny dubna. Jiřiny.cz doporučují sázet kolem 20. dubna, aby výhony prorazily na povrch až po jarních mrazících. Předpěstované rašící rostliny patří ven až po polovině května.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková