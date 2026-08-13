Vémola nechal odtáhnout auto své manželky i s věcmi pro děti: Lela poprvé promluvila o situaci

Karlos Vémola nechal ve středu odtáhnout automobil, který Lela dlouhodobě používala. O chystaném odvozu podle jejího vyjádření neměla předem vědět a o dění u domu se měla dozvědět až ve chvíli, kdy už se vůz řešil. Situaci komplikovalo především to, že uvnitř zůstalo vybavení potřebné pro děti. Lela a Karlos mají tři společné potomky a právě velký vůz měl sloužit především k jejich každodennímu převážení.
V autě zůstaly věci potřebné pro děti
Lela následně prolomila mlčení na sociální síti. Zdůraznila, že automobil používala k zajištění běžných potřeb dětí a uvnitř zůstaly jejich autosedačky, kočárek i další věci, které rodina využívá každý den. Už dříve přitom odmítala představu, že na Mercedesu trvá pouze kvůli luxusu. Vůz podle ní představoval hlavně praktické a bezpečné řešení pro přepravu tří malých dětí. Uváděla také, že ho používá přibližně pět let a na jeho pořízení vložila část vlastních peněz.
„Dlouho jsem nekomentovala veřejně celou situaci, protože jsem věřila, že záležitosti, které zahrnují naše děti, by měly zůstat v podstatě mezi námi. Nikdy jsem neměla potřebu k nim se vyjadřovat prostřednictvím médií nebo sociálních médií. Vzhledem k tomu, že se opakovaně kladou veřejné prohlášení, mám pocit, že je čas, aby se něčím ujasnili. Smluvní platby nebyly platně, včas nebo vždy v dohodnuté sumě. To není otázka mého názoru nebo názoru na situaci. To je prostě fakt,“ napsala Lela na Instagramu.
Podle manažerky měla celá událost Lelu výrazně zasáhnout také psychicky. V době odtažení měla pracovní povinnosti, které následně zrušila. Její okolí proto začalo řešit, jak co nejrychleji zajistit jiný dostatečně velký vůz, do něhož se děti a potřebná výbava vejdou. Manažerka rovněž uvedla, že rodinu má Lela na Slovensku a současné období pro ni není jednoduché.
Spor se netýká pouze Mercedesu
Ve svém veřejném vyjádření Lela otevřela také otázku finančního zajištění dětí. Podle její verze nebyly dohodnuté platby vždy posílány pravidelně, včas a ve sjednané výši. Karlos přitom už dříve prezentoval odlišný pohled. Tvrdil, že na tři děti posílá 50 tisíc korun měsíčně a další přibližně stejně vysokou částku podle něj představovaly náklady spojené s Mercedesem, včetně leasingu a pojištění.
Karlos vysvětlil důvod odtažení
Po veřejném vyjádření Lely přišla také reakce Karlosovy strany. Prostřednictvím svého právního zástupce uvedl, že problém měl vzniknout kolem jejich ústní finanční dohody. Vémola údajně požadoval, aby sjednané podmínky byly potvrzeny také písemně, například prostřednictvím elektronické zprávy. Podle jeho právníka se o to snažil několik měsíců, ale k potvrzení dohody nedošlo. Právě proto se měl nakonec rozhodnout automobil nechat odvézt.
Karlosova strana zároveň tvrdí, že cílem nebylo dostat Lelu ani děti do obtížné situace. Zápasník má být nadále připraven původně slíbené podmínky dodržet ve chvíli, kdy budou finanční závazky mezi oddělenými domácnostmi jasně nastavené a písemně potvrzené. Z původně prezentovaného klidného rozchodu se tak stal otevřený spor, v němž nyní oba manželé veřejně popisují výrazně odlišnou verzi toho, jak jejich dohody po odloučení fungují.
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