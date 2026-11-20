jsem dlouho řadila mezi věci, do kterých se doma pouští spíš někdo po cukrářské škole. Nebo člověk s mimořádnou trpělivostí a nejlépe ještě s tou vysokou bílou čepicí. Odpalované těsto jsem Větrníky kupovala v cukrárně, dívala se na lesklou polevu a pokaždé si říkala, že tohle v obyčejné kuchyni nejspíš nedopadne. Pak jsem ale zkusila . Těsto se upeče jen ve dvou plátech v kulaté formě, doprostřed přijde pořádný dort větrník vanilkový krém a navrch stačí moučkový cukr. Výsledek mě upřímně překvapil. Nevypadá okázale, nesnaží se být načančaný, ale první sousto si člověk pamatuje ještě dost dlouho.
Odpalované těsto má přitom za sebou docela dlouhou historii. Podle Wikipedie vzniklo ve Francii už v 16. století a označení pâte à choux odkazuje na malé zelíčko, které těsto po upečení tvarem trochu připomíná. Princip je prostý, jen na první pohled působí skoro jako trik: pára uvnitř těsta vytvoří dutinu. Proto jsou klasické větrníky lehké, nafouknuté a tak typicky nadýchané. U dortové verze se sice nedělá jedna velká kapsa na náplň, těsto si ale zachová pružnost, jemně žvýkavou strukturu a chuť, kterou si s piškotovým korpusem nespletete.
Můj tip zní: Vejce do odpalovaného těsta dávejte po jednom. Opravdu po jednom, i když člověka láká práci urychlit. Každé vejce se musí dobře zapracovat, teprve potom přijde další. Správné těsto je hladké, lesklé a drží pohromadě. Když vejce skončí v míse najednou, konzistence se snadno rozhodí a při pečení už těsto nepracuje tak, jak má. U krému zase hlídejte teplotu uvařené kaše. Než ji začnete přidávat k vyšlehanému máslu, má mít pokojovou teplotu. Teplá kaše máslo rozpustí a místo pevného krému vznikne spíš mazlavá hmota, kterou už člověk nechce řešit. Recept na dort větrník z odpalovaného těsta s vanilkovým krémem
Celková délka přípravy: cca 4 hodiny (nejlepší výsledek druhý den) Počet porcí: 10 až 12 kousků Ingredience k přípravě Odpalované těsto 150 g hladké mouky 100 ml vody 100 ml mléka 80 g másla 4 ks vajec 1 lžička prášku do pečiva 1/2 lžičky soli Vanilkový krém 500 ml mléka 150 g krystalového cukru 100 g hladké mouky 2 ks vajec 170 g másla (pokojová teplota) 2 balíčky vanilkového cukru Dokončení moučkový cukr na posypání Postup přípravy větrníkového dortu
1. Do hrnce nalijte
vodu a mléko, přidejte máslo nakrájené na menší kousky a postavte na střední oheň. Jakmile se máslo rozpustí a tekutina začne vřít, vsypte najednou hladkou mouku promíchanou se solí a práškem do pečiva. Teď je potřeba míchat rychle, nejlépe pevnou vařečkou. Těsto se začne odlepovat od stěn i dna hrnce a spojí se do jedné hmoty. Ještě asi 4 minuty ho za stálého míchání odpalujte, aby se mouka dobře prohřála a nepůsobila syrově.
2. Hrnec odstavte z plotny a těsto nechte krátce zchladnout, stačí zhruba 5 až 8 minut. Pak začněte přidávat
vejce, vždy jen jedno. Po každém vejci těsto důkladně prošlehejte ručním mixérem, případně ho zapracujte vařečkou. V jednu chvíli to bude vypadat, že se hmota rozpadla. Nebojte, zase se spojí. Hotové těsto má být hustší, hladké, lesklé a pořád dobře roztíratelné.
3. Těsto rozdělte na dvě co nejpodobnější části. Kulatou formu o průměru
24 cm vyložte na dně pečicím papírem a rozetřete do ní první polovinu těsta. Vrstva má být spíš tenká a rovnoměrná. Hodí se navlhčená stěrka nebo lžíce namočená do vody, protože odpalované těsto se lepí a někdy si dělá trochu, co chce.
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4. Pečte v troubě předehřáté na
200 stupňů (horkovzduch 180 stupňů) asi 20 minut, až korpus zezlátne a povrch bude suchý na dotek. Troubu zbytečně brzy neotvírejte, těsto potřebuje stálé teplo, aby se zpevnilo a nekleslo. Upečený plát opatrně přesuňte na mřížku a nechte úplně vychladnout. Stejným způsobem upečte i druhou polovinu těsta. Teď přijde na řadu krém
1. Do hrnce nalijte
mléko a metličkou v něm rozšlehejte cukr, hladkou mouku a vejce. Hrudky se snažte rozbít hned na začátku, později už se jich zbavuje hůř. Hrnec dejte na střední oheň a za stálého míchání uvařte hustou hladkou kaši. Neuspěchejte to. Kaše musí být opravdu pevná, jinak krém po spojení s máslem nebude držet tak, jak má.
2. Uvařenou kaši přesuňte do misky a zakryjte potravinářskou fólií tak, aby se dotýkala přímo povrchu. Díky tomu se neudělá škraloup. Nechte ji vychladnout na pokojovou teplotu, počítejte přibližně 40 až 60 minut. Lednice tady spíš škodí; příliš studená kaše se s máslem spojuje neochotně a krém se může srazit.
3. Změklé
máslo vyšlehejte s vanilkovým cukrem do světlé pěny. Potom po lžících přidávejte vychladlou kaši a každou dávku krátce zašlehejte. Krém bude postupně houstnout, zjemní se a získá hladkou máslovou konzistenci. Foto: Cooky.cz, Dort Větrník: Vzdušné odpalované těsto plněné šlehačkovým krémem a polité polevou, které zmizí dřív, než vychladne Nakonec dort složte
1. Jeden vychladlý korpus vraťte do formy, případně ho položte na dortový tác a stáhněte cukrářským kruhem. Na něj rozetřete všechen
vanilkový krém. Vrstva bude vysoká, tak to má být. Přiklopte druhým korpusem a lehce ho přitlačte dlaní, aby si dort sedl. Uložte ho do lednice nejméně na 2 hodiny, ideálně do druhého dne.
2. Před podáváním dort vyjměte z formy, přesuňte na tác a horní korpus vydatně poprašte
moučkovým cukrem. Krájejte ostrým nožem namočeným v horké vodě. Řez bude čistší a krém se nebude tolik lepit na čepel. Tipy redakce: Konzistence těsta před pečením: Správné odpalované těsto drží tvar, ale ze lžíce pomalu stéká. Pokud je příliš tuhé, zapracujte ještě jedno vejce. Když je naopak řídké, při pečení se rozjede do stran a korpus nebude mít potřebnou výšku. Sražený krém není konec: Když se krém při šlehání trochu srazí a začne vypadat jako drobné vločky, ještě ho nevyhazujte. Misku postavte na pár minut nad hrnec s teplou vodou a míchejte. Mírné teplo pomůže máslu znovu se spojit a krém se většinou dá zachránit. Varianta s karamelovou polevou: Pražské cukrárny, připravují větrníky tradičně s lesklou fondánovou polevou nebo tekutým karamelem. Pokud chcete dort přiblížit cukrárenské verzi, uvařte jednoduchý karamel ze 100 g cukru a lžíce smetany a místo moučkového cukru jím přelijte horní korpus. Skladování: Dort vydrží v lednici zakrytý potravinářskou fólií až 3 dny. Druhý den bývá často nejlepší, protože krém se propojí s korpusem a celý dort se krájí jistěji. Pečicí papír pod korpusem: Při vykládání formy nechte pečicí papír lehce přesahovat přes okraj dna. Korpus pak půjde snáz vytáhnout a méně hrozí, že praskne. Odpalované těsto je po upečení křehčí, než na první pohled vypadá.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie