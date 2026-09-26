Test znalostí o domácnosti za socialismu: 10 předmětů připomene, jak vypadalo běžné vybavení tehdejších bytů

Test znalostí o domácnosti za socialismu: 10 předmětů připomene, jak vypadalo běžné vybavení tehdejších bytůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
socialistická domácnost
Jazyk každé společnosti odráží dobu, ve které se používá. V komunistickém Československu proto vzniklo a...
Orchideje jsou známé jako rostliny náročné na údržbu, ale není to tak úplně pravda. I naprostému laikovi se...
Tablety do myčky nádobí nemusíte používat pouze pro umývání nádobí. Lze je použít k dokonalému čištění...
Pokud máte doma ještě obyčejný sporák se čtyřmi hořáky, určitě se vám už stalo, že se zašpinily. Mnohdy je...
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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