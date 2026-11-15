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Test znalostí o československých značkách potravin, které přežily dodnes: 10/10 bodů by neměl být problém

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Některé československé potravinářské a spotřební značky přežily revoluci, privatizaci i nástup zahraniční konkurence. Ověřte si, zdali jejich příběhy znáte dost dobře na to, abyste v kvízu neudělali chybu.
Kofola

Kofola

Zdroj: Foto: Martin Strachoň / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 06:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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