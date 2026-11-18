Michael Hurst v devadesátých letech bavil diváky jako Herkulův smrtelný parťák Iolaus s blonďatými kudrlinami. Dnes je mu šedesát devět, místo kudrlin má šediny a pořád hraje. Na Novém Zélandu ho sice lidé poznávají spíš z divadla, ale občas na něj na ulici někdo zavolá „Iolaus!“.
Když na ulici zazní Iolaus
Od dob Herkula se hodně změnil. Místo blonďatých kudrlin po ramena nosí kratší šedivý sestřih, na čele přibyly vrásky a tvář mu lemují prošedivělé vousy. Před kamerou se ale pohybuje dál. Ve druhé řadě kriminálky A Remarkable Place to Die na TV1 hraje Dudleyho, kterého pro stanici 1News popsal jako „sympatického darebáka, kterému všechno přerostlo přes hlavu, drzého, nepoctivého a slepého.“
A když na něj přece jen někdo zavolá jménem jeho seriálové postavy, je to podle něj „příjemný pocit“. Z poslední doby má za sebou také třetí řadu seriálu Sweet Tooth: Chlapec s parožím od Netflixu a v roce 2025 hlavní roli v australské černé komedii Birthright.
Hra ve dvou s vlastní manželkou
Vedle natáčení stojí i na divadelním jevišti, v letech 2024 a 2025 dokonce objel Nový Zéland s vlastní ženou v inscenaci In Other Words. V lednu 1988 si vzal novozélandskou herečku Jennifer Ward-Lealand, je s ní ale už od jeho dvaceti let, Mají dva syny, Jacka a Camerona.
In Other Words byla jejich první hra jen pro dva herce. Zahráli si v ní manžele, kteří se potkají ve dvaceti stejně jako oni, jenže muž v příběhu onemocní demencí. Podle deníku Otago Daily Times Hurst při čtených zkouškách skoro nikdy nebrečí, tady ho ale dojala představa, co by znamenalo pro jeho ženu, kdyby demenci dostal on. Předtím spolu hráli v Králi Learovi. Hra je postavená na písničkách Franka Sinatry, a tak se jim hodil i jejich domácí vtip, že by Hurst stejně jako jeho postava raději neměl zpívat.
Herkules bez bílého mramoru
Roli Herkulova parťáka Iolause dostal v roce 1993, kdy nejprve hrál v televizních filmech, a v letech 1995 až 1999 pak v samotném seriálu. Tvůrci se podle jednoho z producentů chtěli odpoutat od filmové představy Řecka z bílého mramoru, takže vsadili na barvy, humor a zelené lesy kolem pláží Piha a Karekare.
S představitelem Herkula Kevinem Sorbem se podle svých slov pro Official Xena Magazine skamarádili hned při prvním setkání a všechno pak šlo samo.
I když scenáristé s mýty nakládali volně, chodily mu roky dopisy od diváků, kteří kvůli seriálu začali studovat antiku. Zájem o starověké Řecko, Egypt a Řím přirovnal k návratu sci-fi. „Vždyť co byly ty bájné bytosti jiného než antická obdoba našich příšer z vesmíru?“ poznamenal.
Zahrál si tam i druhou postavu, převozníka Charóna, a to v Herkulovi, Xeně i Mladém Herkulovi. Na place se pak dostal i k režii, nejprve dílů Herkula a Xeny a později seriálu Spartakus.
Cesta z Anglie k antice
V zemi, kterou dnes bere za domov, se ale nenarodil. Na svět přišel v září 1957 v anglickém Lancashiru a rodina se na Nový Zéland přestěhovala, když mu bylo sedm. Jeho první dojem z nové země? „Je to tady tak zelené!“ Na otázku, jestli se dnes cítí jako Novozélanďan, odpověděl: „Ale jistě. Naprosto.“
K antice se dostal až přes herectví a v začátcích o ní věděl pramálo. „Když jsem v osmnácti s herectvím začínal, neměl jsem ani ponětí, co řecké drama je. Něco málo jsem zaslechl o Oidipovi, ale jen to, že si na konci hry vypíchl oči, což docela zapadalo do mé představy antiky z filmů s meči a sandály,“ řekl.
V roce 2005 dostal za přínos filmu a divadlu Novozélandský řád za zásluhy. O deset let později pro Auckland Theatre Company nastudoval Aristofanovu komedii Lýsistraté, kterou přesunul do roku 1972.
„Zvolil jsem rok 1972, protože to podle mě byla poslední doba, kdy si ještě nějaký muž mohl myslet, že mu projde věta ‚Odmítám poslouchat rozkazy někoho v šatech!‘,“ vysvětlil.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb, massey.ac.nz, 1news.co.nz, odt.co.nz, scoop.co.nz, nzherald.co.nz, whenheartscollide).