Nedávno jsem doma vytáhla starý sešit po mámě, ten s ohnutými rohy a pár skvrnami od kakaa. Hned na prvních stránkách byl seznam krémů, které si psala v době, kdy jezdila pomáhat péct na vesnické svatby na Slovensku. Podobné přehledy se před Vánoci hodí víc, než se zdá. Cukroví už máte vybrané, těsta naplánovaná, ale pak přijde otázka: čím to letos naplnit, aby to nebyla zase stejná krabice jako loni. Těchto osm krémů je poctivých, chuťově různých a každý sedí trochu jinému druhu cukroví.
Na
krémech je příjemné, že dokážou změnit i úplně obyčejné těsto. Ořechové slepené kávovým krémem chutnají jinak než ty samé s čokoládovým. U rohlíčky lineckého, košíčků nebo plněných až po upečení je to stejné. Doma se mi osvědčilo nechystat osm misek najednou. Stačí dvě, tři náplně, podle toho, co se peče. Kuchyň pak nevypadá jako po zásahu pracen cukrářské brigády a na tácu je přitom z čeho vybírat.
Moje rada: Když váháte, začněte od těsta. Ořechové kousky dobře snesou kávu, karamel i čokoládu, světlé máslové těsto si rozumí také s kokosem nebo vaječným likérem. A pokud má krém hlavně držet dva kousky u sebe, berte raději takový, který v chladu trochu ztuhne. Recept na oblíbené krémy do vánočního cukroví
Doba přípravy: podle zvoleného krému 10 až 30 minut
Chlazení: u některých krémů nejméně 2 hodiny, někdy raději přes noc
Využití: slepování, plnění košíčků, zdobení cukroví Suroviny na krémy
Krém z Ledových kaštanů: 200 ml smetany ke šlehání 2 balení Ledových kaštanů
Kávový krém: 250 g másla 150 ml silné kávy 100 g moučkového cukru 1 lžíce hladké mouky nebo škrobu na zahuštění kávového základu
Čokoládový krém: 200 g másla 100 g hořké čokolády 200 ml mléka 1 žloutek 1 lžíce cukru 1 lžíce hladké mouky
Kokosový krém: 200 ml kokosového mléka 2 žloutky 50 g cukru 150 ml smetany ke šlehání 60 g strouhaného kokosu
Jednoduchý karamelový krém: 120 g cukru krupice 250 ml mléka 2 vejce 1 lžíce hladké mouky 150 g másla
Nadýchaný žloutkový krém: 4 žloutky 150 g cukru krupice 50 ml vody 200 g másla 1 lžička vanilkového extraktu
Krém s vaječným likérem: 200 g másla 80 g moučkového cukru 80 ml vaječného likéru 2 lžíce sušeného mléka 1 lžička vanilky
Pařížský krém: 250 ml smetany ke šlehání 100 g hořké čokolády 1 lžíce kakaa 80 g másla Postup přípravy osmi domácích krémů do vánočního cukroví
1.
Krém z Ledových kaštanů si udělejte už den dopředu. Smetanu zahřejte skoro k varu, pak ji odstavte a nalámejte do ní Ledové kaštany. Míchejte, dokud se nerozpustí. Mísu nebo kastrůlek zakryjte a dejte aspoň na 12 hodin do lednice.Druhý den směs vyšlehejte do jemného krému. Nejlépe se chová v košíčcích nebo v tmavším cukroví, kde se jeho čokoládová chuť neztratí. Foto: Cooky.cz, Krém z ledových kaštanů
2.
Kávový krém začíná opravdu silnou kávou. V menší části rozmíchejte trochu mouky nebo škrobu, zbytek zahřejte a svařte s rozmíchanou směsí na hustší kaši. Pak ji nechte úplně vychladnout, tady se spěchání nevyplácí.Zvlášť vyšlehejte máslo s moučkovým cukrem do pěny. Studený kávový základ přidávejte po lžících a vždycky ho dobře zašlehejte. Krém je pevnější, drží tvar a sedí hlavně k ořechovému nebo kakaovému cukroví. Foto: Cooky.cz, Kávový krém
3.
Čokoládový krém stojí na vařeném mléčném základu. V kastrůlku rozmíchejte mléko, žloutek, cukr a mouku a za stálého míchání uvařte hustý krém. Do horké směsi nasypte nebo nalámejte čokoládu a nechte ji rozpustit.Až základ vychladne, zašlehejte změklé máslo. Náplň je hladká a v chladu pěkně zpevní. Hodí se proto i do cukroví, které se pak skládá do krabic a cestuje třeba k příbuzným.
4.
Kokosový krém je jemnější, trochu slavnostnější. Kokosové mléko, žloutky a cukr zahřívejte ve vodní lázni nebo na hodně mírném plameni a míchejte, dokud směs nezhoustne. Část kokosu krátce opražte nasucho na pánvi, jen tolik, aby začal vonět. Studený základ spojte s ušlehanou smetanou a vmíchejte opečený kokos. Krém je měkčí, takže mu nejvíc sluší košíčky, ořechy nebo cukroví, které půjde na stůl brzy po naplnění. Foto: Cooky.cz, Kokosový krém Další 4 skvělé krémy do cukroví
5.
Karamelový krém potřebuje hlídání, ale není to žádná věda. V rendlíku nebo na pánvi nechte zezlátnout cukr. Potom opatrně přilévejte mléko a míchejte, až se karamel rozpustí. Pozor na páru, umí být nepříjemná.Do karamelového mléka vmíchejte rozšlehaná vejce s moukou a za stálého míchání uvařte hustý základ. Po vychladnutí ho můžete použít tak, jak je, nebo ho vyšlehat s máslem. S máslem bude jemnější a bude se lépe roztírat. Foto: Cooky.cz, Karamelový krém
6.
Nadýchaný žloutkový krém patří k těm svátečnějším náplním, které si člověk nechává na hezčí kousky. Z cukru a vody svařte hustší sirup. Žloutky šlehejte a horký sirup k nim přilévejte tenkým pramínkem, dokud nevznikne světlá pěna.Když směs vychladne, postupně do ní zašlehejte máslo a nakonec přidejte vanilku. Tenhle základ se dobře upravuje podle toho, co zrovna potřebujete. Trocha kakaa, kávy nebo rumového aroma z něj udělá další variantu bez velkého přemýšlení. Foto: Cooky.cz, Žloutkový krém
7.
Krém s vaječným likérem se nevaří, což člověk v prosinci ocení víc, než by přiznal. Máslo vyšlehejte s cukrem do pěny. Vedle v misce promíchejte vaječný likér, sušené mléko a vanilku.Obě směsi spojte a krátce prošlehejte. Krém výrazně voní po likéru a hodí se spíš pro dospělé, třeba do lineckých koleček nebo malých košíčků. Likéru nepřidávejte zbytečně moc, jinak náplň zřídne a bude se hůř používat. Foto: Cooky.cz, Krém s vaječným likérem
8.
Pařížský krém je nejlepší založit večer předem. Smetanu zahřejte, rozmíchejte v ní kakao, čokoládu a máslo a míchejte, dokud není směs hladká. Pak ji dejte přes noc do lednice.Ráno nebo druhý den základ vyšlehejte do hustšího krému. Je tmavý, sytý a dobrý nejen do vánočního cukroví, ale i do řezů nebo pohárů. Naplněné cukroví ukládejte do chladu; po jednom až dvou dnech odležení bývá chuť vyrovnanější. Foto: Cooky.cz, Pařížský krém Ještě pár praktických poznámek ke krémům do vánočního cukroví Na slepování se nejvíc hodí kávový, čokoládový, žloutkový a pařížský krém. V chladu drží lépe tvar. Do košíčků a ořechů bývá příjemný kokosový krém nebo krém z Ledových kaštanů, protože jsou jemnější. Když je krém moc řídký, dejte ho na 20 až 30 minut do lednice a pracujte s ním až potom. Naplněné cukroví patří do chladu, nejlépe do uzavřené krabice, aby krém nenasál pachy z lednice. Když plním víc druhů cukroví najednou, dávám si ke každé misce jeden vzorový kousek těsta. Je to drobnost, ale v předvánočním zmatku se jinak člověk snadno splete a sáhne po jiném krému.
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