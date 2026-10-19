Test znalostí o ikonách z československých obchodů: Kdo si pamatuje mládí, musí dát alespoň 8/10

Test znalostí o ikonách z československých obchodů: Kdo si pamatuje mládí, musí dát alespoň 8/10Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
GrankoZdroj: Foto: Pohled 111 / Creative Commons / CC BY-SA 4.0
Článek byl publikován 19.10.2026 02:00
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