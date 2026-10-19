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Tento týden v seriálu Ulice: Krutá pravda, nekalé úmysly a náročná zkouška

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Tento týden v seriálu Ulice přinese zásadní životní zkoušky. Veronika zjišťuje zničující pravdu o svém partnerovi a Adriana upouští od lží o otci své dcery.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 08:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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