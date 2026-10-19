Tento týden v seriálu Ulice: Krutá pravda, nekalé úmysly a náročná zkouška

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Tento týden v seriálu Ulice přinese hned několik zásadních zvratů v životech oblíbených hrdinů. Diváci budou sledovat bortící se vztahy i marné snahy o urovnání starých křivd. Na povrch navíc vyplavou dlouho skrývané pravdy, které obrátí osudy několika rodin vzhůru nohama. Pondělí
Naty (Josefína Kycnerová) se dostala v pátek k informacím během rozhovoru, který nebyl určen jejím uším. Zjistí tak, že se za internetovým profilem zaryté fanynky Dariny ve skutečnosti celou dobu schovává její matka (Natálie Řehořová). Kamilina původní snaha vlastní dceru podpořit vyústí v hluboké narušení jejich vzájemné důvěry. Natálie teď s matkou odmítá jakkoli mluvit. Vzniklé bariéry a tíživé ticho Kamilu vnitřně velmi ničí.
Úterý
Marek Dvořák (Jan Dlouhý) se rozhodl zabojovat po radě svého bratra Matěje (Jiří Dlouhý) o přízeň Žofky (Kateřina Ujfaluši). Chystaný hospodský kvíz v Coolně se mu jeví jako naprosto ideální příležitost k možnému sblížení. Žofka na akci opravdu dorazí a večer se vyvíjí nadmíru slibně. Velmi zaneprázdněný Marek tak musí trpělivě vyčkávat na svou chvíli. Stále hledá správný okamžik pro vyjádření svých skutečných citů. Jenže nepočítá s tím, že by tam mohl být někdo třetí.
Středa
Patrik (Jiří Háa) potvrdil nevěru a přiznal blížící se narození potomka s jinou ženou. Budoucí nevěsta Veronika (Hana Holišová) takovou krutou ránu od vlastního snoubence vůbec nečekala a propadá se na úplné dno. V těchto těžkých chvílích logicky hledá největší oporu u své nejlepší kamarádky. Netuší ovšem podstatný detail, že ani Blanka (Linda Rybová) k ní v minulosti nebyla stoprocentně upřímná a tajila jí podstatné informace.
Čtvrtek
Soňa (Lucie Vondráčková) rozehrává velmi riskantní partii. Za vydatné pomoci Áji (Barbora Mudrová) se jí podařilo rozklíčovat nekalé úmysly Mastného (Pavel Novotný) a rezolutně odmítá dál hrát roli poslušné loutky. Mastný představuje mimořádně nebezpečného soupeře a spor s ním přináší mnohá úskalí. Soňa se proto při svém odvážném kroku musí opřít o plnou podporu svých nejbližších. Jinou šanci na úspěch v tomto komplikovaném boji nemá. Zapojí do celé záležitosti i Jirku Hložánka (Ondřej Havel)?
Pátek
Adriana (Sandra Nováková) dělá maximum pro ochranu svého dítěte. Její vymyšlené historky o otci malé Klárky (Stella Polášková) už ale překročily únosnou mez. Dívka se od své kamarádky doslechne o naprostém nezájmu ze strany vlastního táty a prožívá obrovský smutek. Adriana konečně vidí, jak moc dceři zatajováním faktů komplikuje každodenní život. Definitivně se proto odhodlá jednat a hodlá říct celou pravdu. Prokop je rozhodnutý ji v tom opět naplno podpořit, ale už i on pochybuje, že to někdy udělá.
Premiérové díly seriálu
Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).