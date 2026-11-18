Pustíte si teplou sprchu a voda steče do odtoku. Za pár vteřin vám znovu teče na záda, čistá a ohřátá. Takhle se myjete v malém betonovém domě, jehož stěny vytiskl průmyslový robot. Za odvážnými sliby jeho autorů je kus ověřené techniky i kus naděje.
Co robot vytiskl a co dodělali lidé
Robot vytiskl stěny a příčky dvou dílů domu. Stěny mají dva pláště a mezi nimi izolaci z pěny podobné polyuretanu. Prostřední část a střecha jsou dřevostavba. Čistý tisk trval méně než dva dny, střecha, rozvody, podlahy a další dokončení pak zabraly zhruba dva měsíce.
Stěny tiskl upravený průmyslový robot ABB, kterému tým přezdívá Máša. Pracoval v červnu 2020 v hale v Českých Budějovicích. Do trysky mu tekl jemnozrnný beton bez hrubých kamínků, vylepšený plastifikátory, urychlovačem tuhnutí a vlákny z polypropylenu. Robot z něj skládal stěny pás za pásem tak, jak mu je předkreslil software.
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Dům se jmenuje Prvok a v Česku byl prvním domem vytištěným 3D tiskem z betonu. Navrhl ho sochař Michal Trpák se studiem Scoolpt. Partnerem projektu byla Stavební spořitelna České spořitelny, známá jako Buřinka.
Voda ze sprchy se vrací zpátky
V koupelně je recirkulační sprcha. Voda v ní obíhá v uzavřeném okruhu:
Čidla zhruba 20krát za sekundu měří, jak čistá je voda v odtoku. Vodu, která vyhoví, systém přečistí. Potom ji dohřeje. Nakonec ji pošle zpátky do sprchy. Přečtěte si také: Instalatéři nesnáší drahou chemii na WC. Vodní kámen rozpustí věc ze spíže za pár korun
Na podobném principu fungují recirkulační sprchy obecně. Použitou vodu přefiltrují, hygienicky ošetří UV světlem nebo teplem a vrátí do hlavice. Jejich výrobci uvádějí úsporu vody kolem 70 až 80 %. Kdo sprchu v Prvokovi vyrábí, se dočtete ve zdrojích pod článkem.
Recirkulační sprcha přefiltruje použitou vodu a pošle ji zpátky do hlavice, podle výrobců tak ušetří kolem 70 až 80 % vody. Ilustrační foto. Zdroj: Kaboompics / Pexels.
Autoři Prvoka v roce 2020 uvedli, že jejich systém dokáže znovu použít až 90 % vody. Je to horní hranice a při běžném mytí bývá úspora nižší. Michal Trpák v září 2021 pro CzechCrunch řekl, že sprcha ušetří průměrně přes 80 % vody i energie na ohřev. Teplo v domě obstarává podlahové topení s tepelným čerpadlem.
Sto let je zatím odhad
Autoři podle svého odhadu z roku 2020 počítají s tím, že betonová konstrukce vydrží nejméně 100 let. Pevnost si tým nechal ještě před tiskem domu prověřit na ČVUT v Praze. Na zkušebním vzorku velkém jako polovina domu vydržela vnitřní stěna zatížení 50 tun.
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Beton z Prvoka nemusí po dožití domu skončit na skládce. Rozemletý může znovu posloužit jako surovina pro tiskárnu, jen se do něj musí přimíchat přísady. Podle autora domu už tým tisk z takové drti zkoušel.
Proč dům začínal na Vltavě
Veřejnosti se Prvok poprvé ukázal 18. srpna 2020 na Vltavě u Střeleckého ostrova v Praze. Z Budějovic přijel rozložený na kamionu a dohromady ho složili až v holešovickém přístavu. Pro stavební úřad by šlo o neznámou technologii a povolení by se mohlo táhnout dlouho. Tým tomu předešel tak, že z domu udělal plavidlo na pontonu. Na Vltavě se tak řídil plavebními předpisy.
Podle odhadu autorů a Buřinky z roku 2020 měla tištěná stavba jednou vyrůst až sedmkrát rychleji a stát zhruba polovinu toho, co klasický dům. Ladislav Trpák ze studia Scoolpt ale už tehdy připustil, že proti klasické stavbě technologie zatím peníze neušetří.
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Prvok má 43 m² užitné plochy a na délku měří přes 13 metrů. Uvnitř je obývací pokoj s kuchyní, ložnice a koupelna se záchodem a autor ho doporučuje pro dvojici. Tisk nepotřebuje formy ani bednění, a tak má dům oblé stěny. „Protože jsem výtvarník a sochař, dům nemá žádný pravý úhel,“ uvedl pro Novinky.cz Michal Trpák.
Na podzim 2026 je dům v jižních Čechách. Podle dostupných informací slouží k ubytování v Safari Resortu u Hluboké u Borovan, v areálu s chovem zvířat. Z pražského exponátu se tak stal dům, ve kterém se dá strávit noc.
Zdroje: https://www.archiweb.cz/en/b/3d-tistena-budova-prvok, https://cc.cz/stravili-jsme-noc-v-prvnim-ceskem-dome-z-3d-tisku-prvok-zaujme-organickymi-tvary-i-vybavenim/, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-prohlednete-si-prvni-trojrozmerne-tisteny-dum-v-cesku-jmenuje-se-prvok-40333698, https://cnn.iprima.cz/cesi-postavili-prvni-dum-ze-3d-tskarny-prvok-stoji-na-pontonu-a-kotvi-na-vltave-7923, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prvni-cesky-3d-tisteny-dum-z-betonu-je-na-svete-srazi-ceny-bydleni-116558, https://cc.cz/2020/07/cesko-vstupuje-do-nove-ery-stavebnictvi-revoluci-zazehava-3d-tisk-a-vubec-prvni-dum-z-tiskarny-zvany-prvok/, https://www.echo24.cz/a/SRbF7/obrazem-prvni-cesky-tisteny-dum-z-betonu-prvok-se-ukaze-na-vltave, https://english.radio.cz/node/8689781, https://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/bratri-trpakovi-3d-tisk-zatim-naklady-ve-stavitelstvi-nesetri-ale-brzy-se-to-muze-zmenit-1372392, https://www.kudyznudy.cz/aktivity/ubytujte-se-v-safari, https://www.enviweb.cz/101318, https://finehomebuilding.com/2024/09/10/recirculating-shower-system, https://www.centrum.cz/clanek/prvni-cesky-dum-z-3d-tiskarny-vyrabeli-32-hodin-je-prakticky-a-skyta-velke-pohodli-341392
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