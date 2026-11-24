Osm zemí EU odmítá znovu odložit emisní povolenky na paliva. Česko žádá pozdější start
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Osm zemí EU odmítá znovu odložit emisní povolenky na paliva. Česko žádá pozdější startZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 24.11.2026 09:05
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