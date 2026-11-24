Kolik musí senior od státu dostávat, aby patřil k důchodcům s nejnižší penzí? Známá česká herečka teď otevřeně řekla, kolik jí stát každý měsíc posílá. S její penzí by si podle statistiky ČSSZ měnil málokterý důchodce.
Herečka, malířka a pořád v práci
Iva Hüttnerová je herečka, malířka i spisovatelka. Je jí 77 let a dál natáčí seriály. Její olejomalby se prodávají za desetitisíce korun, takže malování je pro ni i zdroj příjmů.
V létě 2026 v rozhovoru zmínila i svůj starobní důchod. „Pobírám závratných 13 tisíc korun,“ uvedla pro Super.cz Iva Hüttnerová, herečka a malířka. Částka vychází z jejích vlastních slov a je zaokrouhlená.
Nestěžuje si a o částce mluví s nadhledem. Se státní penzí jako hlavním zdrojem peněz na stáří prý nikdy nepočítala. Přestat pracovat nemá v plánu.
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Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění 2025, kterou ČSSZ zveřejnila v srpnu 2026, ukazuje rozložení starobních důchodů k 31. 12. 2025. Počítá s důchody vyplácenými samostatně, tedy bez souběhu s vdovským. Medián v ní znamená, že polovina lidí brala méně a polovina víc.
Stav k 31. 12. 2025 Všichni Jen ženy Nejnižší desetina pobírala méně než 15 854 Kč 15 300 Kč Medián 21 020 Kč 19 909 Kč
S 13 000 Kč by herečka patřila k nejnižším asi 4 % samostatně vyplácených starobních důchodů. Na konci roku 2025 bylo vyšších více než 95 % z nich. Naprostá většina žen měla také víc, přestože ženy mají penze obecně nižší, hlavně kvůli nižším mzdám a přerušené kariéře.
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Data ČSSZ zachycují stav ještě před lednovou valorizací 2026. Od té doby se všem důchodcům penze zvedla, takže dnes by byl podíl důchodů nad hranicí 13 000 Kč nejspíš ještě vyšší. Podle odhadu MPSV měl průměrný starobní důchod po lednové valorizaci stoupnout o 668 Kč na 21 839 Kč. Podle ČSSZ pak skutečný průměr samostatně vyplácených starobních důchodů činil v březnu 21 793 Kč a v září 21 814 Kč. Částka, kterou herečka uvedla, tak odpovídá asi 60 % průměru a do něj chybí zhruba 8 800 Kč.
Sláva se do důchodu nepočítá
Jak se její penze vypočítala, herečka nerozebírala. Obecně se důchod skládá z pevné základní výměry, která je stejná pro všechny, a z individuální procentní výměry. Tu určuje hlavně průměr výdělků, ze kterých se platilo pojištění, přepočtený na dnešní úroveň, a počet let pojištění. Případně se přičítá výchovné za děti. Z příjmů se přitom počítají jen vyměřovací základy, tedy částky, ze kterých se pojistné skutečně odvedlo. Kolik lidí vás zná z televize, v nich nehraje roli.
Nižší důchod mívají obecně lidé, u kterých se sešlo něco z tohoto:
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Podle důvodové zprávy MPSV ke zpřísnění předčasných důchodů z roku 2023 pobírá trvale krácený předčasný důchod většina seniorů ohrožených příjmovou chudobou.
Vydělávat se smí bez limitu
Kdo pobírá řádný starobní důchod, může vedle něj pracovat nebo podnikat. Výše výdělku ani druh práce nejsou omezené. U předčasného důchodu to platí až od dosažení důchodového věku.
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Hüttnerová této možnosti využívá naplno. Natáčí, maluje a obrazy prodává, takže státní penze pro ni zůstává jen jedním z příjmů.
Vedle řádného starobního důchodu se smí vydělávat bez limitu, třeba i prodejem vlastních obrazů. Ilustrační foto. Zdroj: Chris F / Pexels. Co přinese leden 2027
Od 1. ledna 2027 se důchody znovu zvednou. Základní výměra, stejná pro všechny, vzroste o 270 Kč na 5 170 Kč. Procentní výměra, která se odvíjí od výdělků a let pojištění, se zvýší o 0,2 %. Nezvýší se jen u předčasných důchodů přiznaných po 30. 9. 2023, pokud jejich příjemce do konce roku 2026 nedosáhne důchodového věku. Průměrný starobní důchod podle odhadu MPSV vzroste asi o 304 Kč na 22 196 Kč.
Od stejného data vzroste i minimální starobní důchod na 10 340 Kč. Tvoří ho základní výměra a minimální procentní výměra, obě po 5 170 Kč. Částka, o které herečka mluvila, je tedy nad tímto minimem, ale k průměru má pořád daleko.
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