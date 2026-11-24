Statek rodina koupila v roce 1975
K chalupě v Českém ráji má Hanuš vztah už od dětství. Jeho rodiče ji koupili v roce 1975, kdy mu bylo pouhých dvanáct let. Tehdy ale nešlo o rekreační objekt v dnešním slova smyslu. Bylo to fungující hospodářství, kde se chovala hospodářská zvířata a práce kolem domu nikdy nekončila.
Na statku byly krávy, kozy, koně, prasata, slepice i králíci. Život rodiny se soustředil především do velké světnice, která sloužila jako hlavní obytný prostor a zároveň se v ní topilo. Komfort byl tehdy podstatně skromnější než dnes. K vybavení patřil také suchý záchod.
Postupem času rodina stavení upravovala, aby se v něm dalo pohodlněji pobývat. Některé původní prvky ale zůstaly zachované. Z hospodářského statku se tak postupně stala chalupa, která si dodnes uchovává atmosféru starého venkovského bydlení.
Staré věci mají u Hanuše druhou šanci
Miroslav Hanuš není člověk, který by staré vybavení automaticky vyhazoval a nahrazoval novým. Naopak ho baví opravovat věci, které už mají něco za sebou. Zajímají ho také mechanické přístroje a staré hodiny, jejichž fungování dokáže dlouho pozorovat.
Velká světnice zůstala srdcem chalupy. Zachovala si tradiční charakter a najdeme v ní starší nábytek i původní prvky, které připomínají někdejší život na statku. Rodina ji využívá hlavně ve chvílích, kdy se na chalupě sejde více příbuzných.
Změnami prošly také hospodářské části. Z bývalého prostoru pro prasata vznikla dílna, kde má herec své nářadí a vybavení potřebné k opravám. Původní chlév se zase proměnil v pokoj pro hosty. Silné zdi a klenby v něm zůstaly zachované, takže má i po přestavbě osobitou atmosféru.
Kadibudku si postavil vlastníma rukama
Hanušova záliba v manuální práci se projevila také při úpravách venkovního zázemí. Během pandemie se pustil do renovace chalupy, opravil studnu, ruční pumpu a pustil se i do dalších prací na pozemku.
Z plotovek a hranolů tehdy vyrobil také klasickou kadibudku. Nešlo o žádnou provizorní konstrukci. Sám ji popsal jako poměrně velkorysou, s rozměry 80 × 90 centimetrů a tradičním srdíčkem na dveřích.
Právě podobné detaily dobře vystihují jeho vztah k chalupaření. Hanuš se nesnaží vytvořit dokonale naleštěné rekreační sídlo. Baví ho samotná práce, opravování a možnost udělat si věci podle vlastních představ.
Chata Jaroslava Foglara je jen 18 kroků od domu
Skautská romantika se u něj neprojevuje pouze na chalupě. Na zahradě svého pražského domu si nechal vytvořit malou chatičku, kterou pojmenoval po Jaroslavu Foglarovi. Vznikla na místě, kde dříve býval kompost.
Uvnitř má knihy o trampingu, stará kamna a prostor, kde může být sám. Kamna si dokonce kompletně zrenovoval, pouze komín nechal odborně upravit, aby správně táhl a nehrozilo nebezpečí otravy oxidem uhelnatým.
Herec s úsměvem říká, že na tuto chatu "jezdí", přestože ji od jeho domu dělí pouhých osmnáct kroků. Když chce mít klid, čte si, píše texty nebo poslouchá Country Radio. Někdy tam dokonce přespává.
Miroslav Hanuš tak má vlastně hned dvě místa, kam může utéct od každodenního shonu. Jedním je rodinná chalupa v Českém ráji, druhým malý soukromý svět na vlastní zahradě. A obě mají něco společného: nejsou o luxusu, ale o svobodě, přírodě a radosti z obyčejných dětí.
Zdroje článku: medium.seznam.cz, denik.cz, budejovice.rozhlas.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová