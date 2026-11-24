První dva zmínění místostarostové budou pro výkon funkce uvolněni, tedy plně placení, Černík bude neuvolněným místostarostou, který nebude pracovat na plný úvazek. Vedení města včera schválili chebští zastupitelé. Koalice VPM, KPCH a Volby pro kraj (VOK) bude mít v zastupitelstvu osmnáct z devětadvaceti křesel.
Ladislav Hrubý z vítězné VPM byl v minulosti místostarostou, nyní zasedne v čele radnice. V devítičlenné městské radě bude mít VPM pět míst, KPCH tři místa a jedno místo VOK. Dosud vládnoucí hnutí ANO skončilo ve volbách sice na druhém místě, ale po povolebních jednáních skončilo v opozici, stejně jako Naše Česko, ODS Cheb a SPD. Dosavadní koalici tvořily ANO, ODS a VOK.
„Samozřejmě se budeme především zabývat rozpočtem, protože ten bychom měli schvalovat 17. prosince a bývalé vedení města nám to přenechalo v nějakém stavu. Takže my máme teď zhruba týden na to, abychom to doladili a případně se pokusili do toho dát aspoň nějaké svoje priority, ale obávám se spíš, že na to nebude moc velký prostor zatím,“ řekl po svém zvolení novinářům Ladislav Hrubý.
Budou peníze, je potřeba připravit projekty
„My očekáváme v tom dalším volebním období a na konci v roce 2030 přísun velkého množství finančních prostředků za pozemky, které jsme vložili do společného podniku SPP Cheb (Strategický podnikatelský park Cheb) a pokud je máme nějakým způsobem využít ve prospěch občanů, tak ty projekty musíme mít připravené a na to je třeba nejenom posílit investiční odbor, což také padlo v diskusi, ale tam musí být i adekvátní politická kontrola. Takže z tohoto pohledu se domnívám, že počet tří uvolněných a jednoho neuvolněného člena vedení je přiměřený,“ zdůvodnil navýšení počtu místostarostů na tři Hrubý.
Před volbou vedení města se vedla diskuse o potřebě třetího místostarosty, protože dosud měl Cheb místostarosty dva. Zastupitelka Gabriela Dostálová (ANO) připomněla, že sám Hrubý před časem prohlásil, že dva místostarostové v Chebu stačí. Podle ní jde o povolební kompromis, který by uspokojil všechny koaliční strany. Podle Vladimíra Keblúška (Naše Česko) není další místostarosta potřeba a jde o zbytečné výdaje z městského rozpočtu, které by se daly využít jinak.
Podle Hrubého i jiná města mají větší počet uvolněných radních podle toho, jak vznikaly koalice. "Těch projektů, které bude třeba připravit, bude obrovské množství. Po roce 2030 by měla přijít ta největší tranše za pozemky v průmyslovém parku," vysvětlil Hrubý. Martin Černík (KPCH) řekl, že s příchodem velkého investora, kterým bude Daimler Truck, bude potřeba, aby město posílilo i své agendy. Bývalý starosta Jan Vrba (ANO) konstatoval, že bývalé vedení i bez třetího místostarosty fungovalo a dokázalo připravit padesát stavebních povolení.
Dostálová také upozornila, že třetím, neuvolněným místostarostou, který bude mít na starosti mimo jiné projekty související se Strategickým podnikatelským parkem (SPP), bude Martin Černík, který byl jedním z hlavních odpůrců toho, aby park ve spolupráci se státem v Chebu vznikl. Právě Černíkovo jméno padalo ve zhruba pětihodinové diskusi nejčastěji, a to nejen kvůli jeho postoji k průmyslovému parku, ale například i kvůli jeho předchozímu působení ve vedení městské firmy Terea.
Jiný pohled na divadlo nebo bazén
Hrubý řekl, že chce konkrétní témata s opozicí pravidelně konzultovat. Pokračovat chce nová koalice v započatých projektech, jako je most do Hájů, přestavba dominikánského kláštera nebo rekonstrukce sídliště Spáleniště. Na některé projekty, jako je dostavba divadla nebo stavba bazénu, má nastupující koalice ale odlišný pohled než ta bývalá.
V říjnových volbách v Chebu kandidovalo deset subjektů, do zastupitelstva se dostalo sedm z nich. VPM získala devět mandátů. Druhé skončilo ANO se šesti mandáty. Třetí KPCH bude mít také šest zastupitelů. Čtvrtá Volba pro kraj má tři mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě Naše Česko. Šestá je ODS s jedním mandátem. Sedmou příčku obsadilo SPD rovněž s jedním zastupitelem.