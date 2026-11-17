Pod mnoha kotli vede nenápadná trubka, která končí u podlahové vpusti nebo přímo v odpadu. Málokdo se na ni někdy podívá. Přitom právě tudy může topení během zimy přicházet o vodu, kterou pak majitel znovu a znovu doplňuje v domnění, že se o kotel dobře stará.
Kam vede trubka od ventilu
Trubka patří k pojistnému ventilu. Odtok z ventilu se svádí do odpadu, aby vypuštěná voda nezaplavila místnost. Když ventil odpouští, na podlaze nic nezůstane a jediným svědkem je ručička tlakoměru, která po pár dnech zase ukazuje méně.
Uzavřená topná soustava by přitom tlak dlouhodobě ztrácet neměla. Když je potřeba dopouštět opakovaně, voda z ní někudy uniká. Další stopa vede k radiátorům, ventilům a šroubením. Malá netěsnost u horkého tělesa často nezanechá louži. Každé další dopuštění takovou závadu jen zakrývá a soustavě postupně škodí.
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Jedna situace je ovšem úplně běžná. Když jste právě pouštěli vzduch z radiátorů, s nižším tlakem se počítá. Voda zaplnila místa po vzduchu a stačí ji jednou doplnit.
Viníkem bývá expanzní nádoba
Ohřátá voda zvětší svůj objem a ten přebytek má pojmout expanzní nádoba. Když to nezvládne a kotel v mrazech topí naplno, voda se roztahuje a nemá kam. Tlak vystoupá k mezi pojistného ventilu a ten pustí část náplně do odpadu. Jakmile voda zchladne, v okruhu chybí a ručička tlakoměru klesne pod předepsanou hodnotu. Kotel nebo tepelné čerpadlo pak může hlásit poruchu. Majitel dopustí a všechno se opakuje.
Pro běžné závěsné kotle platí orientační hodnoty uvedené níže. Rozhodující je ale vždy návod ke konkrétnímu kotli.
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Stav soustavy Orientační tlak studená soustava 1 až 1,5 baru za provozu kolem 2 barů, případně o něco víc otevření pojistného ventilu 3 bary (u běžných závěsných kotlů)
Vadná nádoba se prozradí velkým rozdílem: při topení tlak prudce vyskočí a po vychladnutí spadne nízko. Za nový pojistný ventil přitom obvykle utratíte zbytečně. Ventil, ze kterého kape, většinou jen dělá svou práci, protože selhává nádoba nebo je v okruhu přetlak.
Čerstvá voda přináší kyslík
Opakované dopouštění škodí pomalu a nenápadně. Voda z kohoutku nese rozpuštěný kyslík. Ten v okruhu rozežírá kovové díly a z rzi se časem usazuje kal. Výsledek poznáte na účtech za vytápění: nánosy vodního kamene a rzi izolují trubky i výměník zevnitř a zužují cestu vodě, takže soustava ztrácí účinnost.
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Pravidelné dopouštění navíc zakrývá skutečnou závadu, která mezitím trvá dál. Zalepit spoj nebo nalít do okruhu těsnicí přípravek problém jen odloží. Cokoli chcete přidat do topné vody, musí schválit výrobce kotle a musí to snést kovy ve vašem rozvodu.
Jak dopouštět správně
Když dopustit musíte, dělejte to jen do vychladlého okruhu a plnicí ventil povolujte po malých kouscích, ať ručička stoupá pomalu. Jakmile dojde k hodnotě z návodu, ventil pevně dotáhněte a chvíli sledujte, jestli tlak dál neroste. Kdyby rostl, ventil nedoléhá.
Víc vody, než odpovídá návodu, do soustavy nepouštějte. Při topení by tlak mohl vystoupat až k mezi pojistného ventilu a ten by pak začal odpouštět. Když přeženete, přebytek upusťte ve vychladlém okruhu odvzdušňovacím ventilkem radiátoru do misky a na pojistný ventil nesahejte.
Přečtěte si také: Na papíře to není dům. Nejužší stavba světa nemá ani 1 okno, a přesto se v ní dá žít Přebytečnou vodu z topné soustavy upustíte ve vychladlém okruhu odvzdušňovacím ventilkem radiátoru, na pojistný ventil nesahejte. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kdy vzít telefon do ruky
Hranice vede tam, kde začíná bezpečnostní výbava: tlakoměr, plnicí ventil, radiátory a hledání kapek jsou vaše. Nádoba, pojistný ventil i opravy netěsností patří topenáři a pod kryt kotle smí jen servisní technik s oprávněním. Pojistný ventil chrání okruh před přetlakem. Proto s ním při běžícím kotli nehýbejte, a i kdyby z trubky kapalo, nic na ni nenasazujte ani ji nezacpávejte.
Tlak plynu v expanzní nádobě nezměříte, dokud na ni tlačí voda z okruhu. Technik musí část soustavy nejdřív uzavřít a vypustit, proto to není práce na sobotní odpoledne. Vyplatí se to nechat udělat jednou za rok, třeba při servisu kotle. Při opravě se nejdřív doplní plyn do nádoby a teprve potom chybějící voda, jinak se odpouštění bude opakovat.
Když tlak klesá, přístupné spoje jsou suché a trubka od pojistného ventilu také, zbývají rozvody zazděné nebo zalité v podlaze. Hledání je práce pro topenáře. Když tlak spadne rychle nebo kotel ohlásí poruchu, postupujte podle jeho návodu a přivolejte servis. Technikovi pomůže, když si předem zapíšete tlak za studena i v zahřáté soustavě.
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Zdroje: https://www.estav.cz/cz/4662.pojistny-ventil-otopne-soustavy-k-cemu-je-dobry-a-jak-funguje, https://www.estav.cz/cz/9434.pitna-voda-neni-vhodna-pro-plneni-topeni-proc-je-skodliva-pro-otopnou-soustavu, https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-zajistit-spravny-chod-plynoveho-kotle-21007.html, https://www.vaillant.com/en/advice/help-center/low-water-pressure-in-a-gas-boiler/, https://www.tzb-info.cz/115596-cisteni-rozvodu-vody-a-topeni-od-vodniho-kamene-a-oxidu-zeleza, https://www.dumazahrada.cz/stavba/vytapeni-pokles-tlaku-unik-vody-expanzni-nadoba/
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