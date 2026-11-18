Večer nalijete do záchodu bělidlo, ráno je mísa jako nová a za pár dní se pod okrajem znovu objeví nažloutlé pruhy. Pak je lákavé sáhnout po ještě silnějším přípravku. Skvrny ale celou dobu zůstávaly na svém místě.
Bělidlo kámen jen schová
Chlorové bělidlo vodní kámen nerozpustí. Chlor usazeninu jen odbarví. Kámen tak na míse dál zůstává, jen ho přestanete vidět, a proto pak působí dojmem, že se pořád vrací.
Výhrady instalatérů a výrobců keramiky se týkají hlavně chlorové chemie, tedy bělidel, některých WC gelů s chlorem a tablet či bloků do nádržky. Kyselé odstraňovače vodního kamene na WC jsou u silných nánosů rozumná volba.
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Výrobce keramiky JIKA ve svých radách z roku 2024 doporučuje přípravky s chlorem na toalety vůbec nepoužívat. Narušují totiž povrch mísy a na takové glazuře se pak snáz usazuje močový kámen.
Podobně dopadá nádržka. Výrobce záchodů Kohler upozorňuje, že tablety a bloky s chlorem mohou poškodit armatury v nádržce a způsobit únik vody. Britský instalatér James Roberts upozorňuje, že úlomky rozpadlých bloků mohou těsnění vypouštěcího ventilu narušit. Které chlorové přípravky zdroje jmenují konkrétně, se dočtete ve zdrojích pod článkem.
Když voda po spláchnutí dál teče do mísy nebo se nádržka sama dopouští, může jít o vadný ventil či těsnění. Stejně se ale projevuje i kámen na ventilu, takže příčinu je dobré nechat ověřit.
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Vodní kámen je zásaditá usazenina a kyseliny ho rozpouštějí, nejlépe zabírají na slabší a čerstvější nánosy. Vhodnou kyselinu máte nejspíš doma: obyčejný ocet. Místo octa můžete použít i kyselinu citronovou, která vodní kámen také rozpouští. Aby kyselina zabrala naplno, má se k usazeninám dostat co nejméně ředěná:
Neředěný ocet nalitý přímo na usazeniny pod okrajem mísy rozpustí slabší nánosy vodního kamene přes noc. Ilustrační foto. Zavřete přívod vody do nádržky a spláchněte. Zbytek vody v míse můžete odebrat třeba starým hrnkem. Hladina klesne a usazeniny se odkryjí, trochu vody v sifonu ale zůstane vždycky. Nalijte ocet bez ředění přímo na usazeniny, hlavně pod okraj a k hladině. Nechte ho působit několik hodin, nejlépe přes noc. Ráno mísu vydrhněte štětkou, pusťte vodu a spláchněte.
U starších nánosů počítejte s tím, že na jedno ošetření nezmizí a ocet budete muset nalít znovu, případně i víckrát. Drátěnku a abrazivní houbičky nepoužívejte, protože glazuru poškrábou a do rýh se kámen usazuje rychleji. Na chromovaném tlačítku splachování nenechávejte ocet ani kyselinu citronovou působit, mohou ho poškodit. U pokovených dílů se řiďte návodem výrobce.
Když nepomůže ani opakování, přichází na řadu kupovaný odstraňovač kamene na WC. Obvykle obsahuje kyselinu solnou, která je silnější, ale její výpary dráždí a při chybném použití může poškodit povrch. Používejte ho proto přesně podle etikety.
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Ocet, kyselina citronová ani kyselý čistič na WC se v míse nesmí potkat s chlorovým bělidlem. Při jejich smíchání se uvolňuje jedovatý chlor. Pokud jste předtím použili chlorový přípravek, spláchněte mísu nejdřív několikrát.
Vdechnutý chlor může podráždit sliznice a vyvolat kašel a dušnost. Když zasáhne dolní cesty dýchací, vzniká stav prakticky stejný jako astmatický záchvat. „Nejhorší jsou malé a uzavřené prostory,“ uvedla v prosinci 2022 pro CNN Prima NEWS Jana Šeblová, lékařka urgentního příjmu. Nejtěžší případy s poškozením plic jsou podle ní velmi výjimečné a vyžadují zhruba den sledování na monitorovaném lůžku v nemocnici. Při úklidu proto větrejte, noste gumové rukavice a při podráždění z místnosti odejděte.
Toxikologické informační středisko při VFN Praha poradí při akutní otravě ve dne i v noci na číslech 224 919 293 a 224 915 402. Při vážných potížích vyhledejte lékaře.
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Litr běžného kvasného octa s 8 % kyseliny stojí při nákupu online k 17. listopadu 2026 zhruba 26 až 31 Kč. Když do mísy nalijete třeba půl litru, zaplatíte za jedno ošetření kolem 13 až 15 Kč.
Domácí kyseliny kámen neodstraní natrvalo a s tvrdou vodou se usazeniny vracejí. Pomáhá proto zopakovat ošetření zhruba jednou týdně. Na pravidelnou údržbu se hodí i kyselina citronová rozpuštěná ve vodě, kterou můžete nalít do mísy třeba v sobotu před úklidem koupelny.
Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/vodni-kamen-wc-cisteni, https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/clanek/vodni-kamen-nici-spotrebice-i-nadobi-zbavit-se-ho-muzeme-nekolika-zpusoby-40032670, https://www.denik.cz/dum-a-byt/wc-cisteni/, https://cnn.iprima.cz/jak-na-generalni-uklid-bezpecne-lekarka-varuje-pred-fatalni-kombinaci-cisticich-prostredku-195358, https://www.estav.cz/cz/12611.jika-radi-jak-na-uklid-koupelny, https://www.homebuilding.co.uk/rooms/bathroom/bad-bathroom-habits-that-could-cost-you, https://techcomm.kohler.com/techcomm/pdf/1466933-2.pdf, https://www.pentachemicals.eu/data/Bezpecnostni_listy/cz/Savo_1421_5.0.pdf, https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/klinika-pracovniho-lekarstvi/toxikologicke-informacni-stredisko/, https://www.serviceexperts.com/blog/how-to-remove-limescale-from-toilets, https://www.victorianplumbing.co.uk/bathroom-ideas-and-inspiration/how-to-remove-limescale-from-toilet, https://www.idealhome.co.uk/house-manual/cleaning/how-to-clean-limescale-from-toilets, https://www.dumabyt.cz/rubriky/interier/koupelny/koupelna-a-vodni-kamen-nejdou-dohromady-zatocte-s-nim-jednou-provzdy_28151.html, https://www.rohlik.cz/1442410-bzenecky-ocet-kvasny-lihovy-8, https://www.sanitino.cz/tipy-jak-odstranit-vodni-kamen-z-toalety
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