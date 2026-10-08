Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Televizní biskup, který lidem neříkal, co chtějí slyšet. Fulton Sheen je blahoslavený

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Životní osud amerického římskokatolického biskupa se stal součástí amerických dějin. Fulton J. Sheen byl jednou z hlavních tváří amerického rozhlasového a později televizního vysílání. Jeho pořady, projevy a úvahy přilákaly…
Televizní biskup, který lidem neříkal, co chtějí slyšet. Fulton Sheen je blahoslavený

Televizní biskup, který lidem neříkal, co chtějí slyšet. Fulton Sheen je blahoslavený

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:00

Reklama
Další články z Proboha!
Oběť, nebo pověst instituce? Co spojuje Cornell a českou církev
Oběť, nebo pověst instituce? Co spojuje Cornell a českou církev
Izrael, Gaza a tři pokušení, kterým čelí křesťanská debata
Izrael, Gaza a tři pokušení, kterým čelí křesťanská debata

Některé události a data se do dějin zapíší tak hluboko, že už nikdy nebudou jen číslem v kalendáři. U...

Mezi vyvolením a antisemitismem. Jak křesťansky mluvit o Izraeli po 7. říjnu?
Mezi vyvolením a antisemitismem. Jak křesťansky mluvit o Izraeli po 7. říjnu?

Některé události a s nimi spojená data se zapíšou do dějin tak hluboko, že už nikdy nebudou jen číslem v...

Usilovat o blaho obce. Ale za jakých podmínek?
Usilovat o blaho obce. Ale za jakých podmínek?

Před většinou voleb slýcháme, že jde o všechno. Že hlasování bude referendem o vládě, rozhodne o...

Targosz ukazuje církev, která unese pochybnosti a nemusí mít všechny odpovědi
Targosz ukazuje církev, která unese pochybnosti a nemusí mít všechny odpovědi

Když jsem měl napsat pár slov k nové knize Smích a pláč od Lukáše Targosze, nemusel jsem se do čtení nijak...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

Všechny články tohoto autora →
Proboha!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.