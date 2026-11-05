Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Církev nemá podle Luka Brethertona společnost ovládat, ani se stáhnout do soukromí. Život na zemi může být lepší pro všechny

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mohou být hierarchické církve zároveň demokratické? A jak mají křesťané vstupovat do politiky, aniž by chtěli společnost ovládnout, nebo se naopak stáhli do soukromí? Britský anglikánský teolog Luke Bretherton, královský…
Církev nemá podle Luka Brethertona společnost ovládat, ani se stáhnout do soukromí. Život na zemi může být lepší pro všechny

Církev nemá podle Luka Brethertona společnost ovládat, ani se stáhnout do soukromí. Život na zemi může být lepší pro všechny

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 07:00

Reklama
Další články z Proboha!
Putin je antikrist, zní z Ivano-Frankivsku. Rusko rozšiřuje útoky na západ Ukrajiny
Putin je antikrist, zní z Ivano-Frankivsku. Rusko rozšiřuje útoky na západ Ukrajiny
Církev někdy chce od duchovních víc, než mohou dlouhodobě unést
Církev někdy chce od duchovních víc, než mohou dlouhodobě unést

Společnost dnes hledá pomoc u psychologů i duchovních. Jenže kdo pomůže jim? Jako kazatel s dlouholetou...

Šla jsem na pohřeb člověka, za kterého jsem se modlila. Proč Bůh neuzdravil…?
Šla jsem na pohřeb člověka, za kterého jsem se modlila. Proč Bůh neuzdravil…?

Někdo byl nemocný, stál na pokraji smrti a já jsem si tolik přála, aby to dobře dopadlo. Když je Bůh tak...

V Jordánsku teroristé vraždili během pohřbu. Zemřelo devět lidí, včetně „lékaře chudých“
V Jordánsku teroristé vraždili během pohřbu. Zemřelo devět lidí, včetně „lékaře chudých“

Mezi devíti lidmi, kteří zahynuli 23. října při teroristickém útoku na pravoslavný kostel sv. Jiří v...

Ochrana nezávislosti, nikoli nekritická podpora. Proč se církve zastaly veřejnoprávních médií?
Ochrana nezávislosti, nikoli nekritická podpora. Proč se církve zastaly veřejnoprávních médií?

Podpora veřejnoprávních médií ze strany církví není výrazem stranické příslušnosti ani obhajobou každého...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

Všechny články tohoto autora →
Proboha!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.