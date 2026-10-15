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Tahle roztomilá sovička z dob Československa dnes stojí 8 000 Kč. Sběratelé vám urvou ruce

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Pamatujete si ty vitríny v obýváku, kde se za sklem třpytily jemné figurky? Dnes se jedna taková ozdoba ze 70. let nabízí za částku, která vás přinutí otevřít skříň. Víte, co přesně se skrývá u vás?
Tahle roztomilá sovička z dob Československa dnes stojí 8 000 Kč. Sběratelé vám urvou ruce

Tahle roztomilá sovička z dob Československa dnes stojí 8 000 Kč. Sběratelé vám urvou ruce

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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