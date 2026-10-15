Tahle roztomilá sovička z dob Československa dnes stojí 8 000 Kč. Sběratelé vám urvou ruce

Sova na větvi, která hlídala obývák
Kdo by si nepamatoval ten rituál? Neděle u babičky, vonící koláč, tikající hodiny a za sklem vitríny řada křehkých zvířátek, na která jste se směli jen dívat. Žádné sahání! A právě mezi nimi často sedávala ona: porcelánová sova na větvi se žaludy. Měří zhruba 24,5 centimetru, má pečlivě vymodelované peří, jemné barevné přechody a matně glazovaný podstavec. Tehdy stála pár korun československých, dnes se podobný kousek objevuje na aukčních portálech za 8 000 korun.
Možná ji máte dodnes na chalupě, na dně sekretáře nebo v krabici po babičce, kam ji po stěhování uklidil někdo, kdo netušil, co drží v ruce. Pro mnoho rodin byla jen dekorací, symbolem útulného domova a kousku elegance v dobách, kdy se krása hledala v maličkostech. Pro sběratele je ale takový kus malý svatý grál.
Německé kořeny, které čeští sběratelé milují
Překvapení pro leckoho: ač se figurky podobného ražení v československých domácnostech objevovaly běžně, tahle sova má původ v Německu. Vyrobila ji manufaktura Porzellanmanufaktur Scheibe-Alsbach v Durynsku, založená už roku 1835. Od poloviny 19. století je spjatá s rodem Kisterů a proslula precizní modelací figurálního porcelánu, zejména zvířecích plastik.
Právě jemnost detailu dělá rozdíl. Zatímco levné kopie mívají ploché peří a splývavé barvy, u originálu vidíte každé pírko. Porcelán z Durynska si získal obdiv po celé Evropě a jeho věhlas přetrval i v době NDR. Nikoho tedy nepřekvapí, že sběratelé dnes po takových kouscích pátrají s lupou v ruce.
Detektivka na dně podstavce: Jak poznat originál
Pravda se skrývá dole. Otočte sošku opatrně vzhůru nohama a hledejte modrou podglazurní značku durynské porcelánky. Ve své podobě se používala zhruba v letech 1900 až 1975, takže vám napoví i o stáří. Vedle ní by měly být vtlačené číselné znaky. U námi popisovaného kousku jde o označení „LT145“ a číslo „18“.
Jak uvádí znalec ze sběratelského portálu zaměřeného na starožitný porcelán: „Durynská manufaktura v Scheibe-Alsbach proslula precizní modelací figurálního porcelánu a zvířecích plastik již od poloviny 19. století. Pro přesné určení stáří kusu je rozhodující stylizace modré podglazurní značky a vtlačená číselná řada vlysu, nikoliv tvrzení prodejců v online aukcích.“ Jinými slovy: věřte dnu podstavce, ne inzerátu.
Kolik to opravdu stojí a co říkají sběratelé
Zatímco dřív sova zdobila vitrínu jen jako milá dekorace, dnes se její sběratelská hodnota pohybuje v tisících korun. Na Aukru se tento konkrétní kus objevil v nabídce Kup teď za 8 000 Kč. Sběratelé ale umějí zachovat chladnou hlavu, což ukazuje i komentář z diskuse: „Titulky lákají na československou nostalgii, ale Scheibe-Alsbach je čistokrevné Německo. Cena 8 000 Kč je jen vystavená částka ‚Kup teď‘ na Aukru, neznamená to, že to za tu cenu někdo reálně koupil.“
Ať už se konečná cena ustálí kdekoli, jedno platí: zachovalý porcelán z věhlasných dílen má na trhu stále silný potenciál. Příští návštěvu chalupy proto využijte k malé výpravě. Otevřete vitrínu, projděte krabice na půdě a otočte pár figurek. Možná z vás dolů nebude koukat jen vzpomínka na babičku, ale i modrá značka, která z obyčejné sošky dělá poklad. Máte doma také takového skrytého ptáčka?
Zdroje článku: Porzellanfabrik Scheibe-Alsbach, Scheibe-Alsbach – Wikipedia, aukro.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová